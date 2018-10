Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos megszüntetését. A kapsolódó kurzusokat az egyetem folytatja más keretek közt. ","shortLead":"Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos...","id":"20181016_CEU_a_genderszak_torlese_a_tanszabadsag_megsertese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f892c20d-0a93-4b4f-bdb7-e8df6f63fa04","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_CEU_a_genderszak_torlese_a_tanszabadsag_megsertese","timestamp":"2018. október. 16. 14:35","title":"CEU: a genderszak törlése a tanszabadság megsértése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce933764-f918-4f0d-bfd8-7d99d0fdb6ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több legendás mediterrán településre közvetlen veszélyt jelent a klímaváltozás.","shortLead":"Több legendás mediterrán településre közvetlen veszélyt jelent a klímaváltozás.","id":"20181017_Velencet_elmossa_az_emelkedo_tengerszint_nehany_evtized_mulva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce933764-f918-4f0d-bfd8-7d99d0fdb6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa837aa-9f3d-48c8-ab70-dc218e79ad30","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Velencet_elmossa_az_emelkedo_tengerszint_nehany_evtized_mulva","timestamp":"2018. október. 17. 08:53","title":"Velencét elmossa az emelkedő tengerszint néhány évtized múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el a közbeszerzésen elnyert munkákat. ","shortLead":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el...","id":"20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89e1bbe-191c-4bd1-aec3-e000b154373d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","timestamp":"2018. október. 16. 09:12","title":"96 milliárdos felárral dolgoztak Mészárosék cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5e7ac9-36f8-435a-b859-06efc6f50b05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igazi pakolóművésszel van dolgunk. ","shortLead":"Egy igazi pakolóművésszel van dolgunk. ","id":"20181017_mercedes_pakolas_tulsuly_nyuzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5e7ac9-36f8-435a-b859-06efc6f50b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd2d669-3856-4a7b-b696-18d3712a7cf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_mercedes_pakolas_tulsuly_nyuzsi","timestamp":"2018. október. 17. 16:32","title":"Kreatív pakolás: egy pianínót szállított valaki az autós kerékpártartóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új funkciójával.","shortLead":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új...","id":"20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd46f6ac-6f32-4e31-b6ac-9597090202be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","timestamp":"2018. október. 16. 16:03","title":"Sokak életét könnyítheti meg az Office legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331f78c-ff5c-43b7-bf45-8b3c51bc3b11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma is sok ügyfél megy el a lakástakarékokhoz.","shortLead":"Ma is sok ügyfél megy el a lakástakarékokhoz.","id":"20181016_Az_utcan_allt_a_sor_a_Fundamentaugyfelszolgalat_elott_a_nyitasra_varva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c331f78c-ff5c-43b7-bf45-8b3c51bc3b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039b83d-3681-4908-a8b1-1615db36b887","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Az_utcan_allt_a_sor_a_Fundamentaugyfelszolgalat_elott_a_nyitasra_varva","timestamp":"2018. október. 16. 07:55","title":"Az utcán állt a sor a Fundamenta-ügyfélszolgálat előtt a nyitásra várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bajor Keresztényszociális Unió elnöke szerint ha a bevándorlás a kampány központi elemévé válna, az olyan erőknek adna előnyt, amelyeket ők nem szívesen támogatnának.","shortLead":"A bajor Keresztényszociális Unió elnöke szerint ha a bevándorlás a kampány központi elemévé válna, az olyan erőknek...","id":"20181016_Orban_egykori_tamogatoja_nem_szeretne_ha_a_migraciorol_szolna_az_EPvalasztas_kampanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c02256-2174-468e-ab76-5937ced98c8d","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Orban_egykori_tamogatoja_nem_szeretne_ha_a_migraciorol_szolna_az_EPvalasztas_kampanya","timestamp":"2018. október. 16. 16:46","title":"Orbán egykori támogatója nem szeretné, ha a migrációról szólna az EP-választás kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b43684-ebab-4cec-82ff-bab9678164c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester nemrég jelentette be, hogy újraindul, most azt is elmondta, mi vezetett odáig, hogy elfogadja a miniszterelnök felkérését, és hogy mit gondol a felmerülő ellenzéki jelöltekről.","shortLead":"A főpolgármester nemrég jelentette be, hogy újraindul, most azt is elmondta, mi vezetett odáig, hogy elfogadja...","id":"20181017_Tarlos_Birom_Puzser_Robertet_de_a_varosvezeteshez_nem_ert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b43684-ebab-4cec-82ff-bab9678164c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07fae94-42ba-48f9-9a23-13da997416d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Tarlos_Birom_Puzser_Robertet_de_a_varosvezeteshez_nem_ert","timestamp":"2018. október. 17. 09:48","title":"Tarlós: Bírom Puzsér Róbertet, de a városvezetéshez nem ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]