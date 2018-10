Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel kapcsolatos teendőiről.","shortLead":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel...","id":"20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8be5c4f-ddd0-4476-94cb-60000aa7de81","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","timestamp":"2018. október. 17. 15:24","title":"Habbal és locsolással az azbeszttartalmú törmelék ellen az újlipótvárosi volt KISZ-székház bontásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Diplomatikus közleményben kérték a kormányt, hogy ne nélkülük döntsön a piac sorsáról. A lakásvásárlók, a lakást felújítók, az állam és a cégek is jól jártak azzal, hogy a lakástakarékokat eddig támogatta az állam - írta az érintett cégek szövetsége. ","shortLead":"Diplomatikus közleményben kérték a kormányt, hogy ne nélkülük döntsön a piac sorsáról. A lakásvásárlók, a lakást...","id":"20181017_Valaszoltak_a_lakastakarekok_a_kormanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d2d1b8-196a-4c76-852a-9ebb9c2b494c","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Valaszoltak_a_lakastakarekok_a_kormanynak","timestamp":"2018. október. 17. 20:01","title":"Válaszoltak a lakástakarékok a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee959de-2e16-473a-82c2-3d0d105e6c02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ripoff Raskolnikov zenéje és világa sem illeszthető be a megszokott keretek közé. Mindennapjait leginkább egyfajta remeteszerű elvonulásban éli Vas megyei tanyáján, s bár távolról szemléli a világot, az nem jelenti azt, hogy ne érintené meg. Legújabb lemezének címadó dala, a Small World erről a sajátos, Ripoff-világról mesél. A dal és klipje, itt látható-hallható először.","shortLead":"Ripoff Raskolnikov zenéje és világa sem illeszthető be a megszokott keretek közé. Mindennapjait leginkább egyfajta...","id":"20181018_Ripoff_Raskolnikov_dalpremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee959de-2e16-473a-82c2-3d0d105e6c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b91cd-ee78-47a1-bcfb-4b4fa35a2229","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Ripoff_Raskolnikov_dalpremier","timestamp":"2018. október. 18. 10:05","title":"Egy osztrák zenész, akinek Vas megye a világ közepe – Ripoff Raskolnikov-dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem lesz változás, a strasbourgi nemzetközi bírósághoz fognak fordulni, ígérik.","shortLead":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem...","id":"20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3421b07-a719-432f-b44f-db475c1a327a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","timestamp":"2018. október. 18. 11:05","title":"Strasbourgig vinné az új hajléktalantörvény ügyét az Utcajogász Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc03cfc3-e2e7-4dcc-b68f-e5cc90759699","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú: kábítószer-kereskedelem, valamint új pszichoaktív anyaggal visszaélés.","shortLead":"A gyanú: kábítószer-kereskedelem, valamint új pszichoaktív anyaggal visszaélés.","id":"20181017_Hos_utcai_razzia_14_embert_vettek_orizetbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc03cfc3-e2e7-4dcc-b68f-e5cc90759699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd79136a-f941-4827-a02d-cee27454c285","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Hos_utcai_razzia_14_embert_vettek_orizetbe","timestamp":"2018. október. 17. 10:50","title":"Hős utcai razzia: 14 embert vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott a szolgáltatás helyreállítása.","shortLead":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott...","id":"20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779706c-91f9-437f-85bc-3ba7aafe90dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","timestamp":"2018. október. 17. 09:33","title":"Történetének legnagyobb leállását szenvedte el a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb adminisztrációs hibát vétett, de ha nem rúgják ki, a műtétet elvégzik - mondta Székely László.","shortLead":"Legfeljebb adminisztrációs hibát vétett, de ha nem rúgják ki, a műtétet elvégzik - mondta Székely László.","id":"20181017_Ha_nem_rugnak_ki_megvan_a_mutet__mondta_a_szivsebesz_akinek_a_betege_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d4866-e250-407a-a5b0-d615a618e9e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ha_nem_rugnak_ki_megvan_a_mutet__mondta_a_szivsebesz_akinek_a_betege_meghalt","timestamp":"2018. október. 17. 20:12","title":"\"Ha nem rúgnak ki, megvan a műtét\" - mondta a szívsebész, akinek a betege meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","shortLead":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","id":"20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0d700e-dd03-414c-a211-4ade39623eda","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","timestamp":"2018. október. 18. 10:22","title":"Bájos: oroszlánbébit szoptatott a gondos kutyamama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]