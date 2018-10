Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszféra hiányszakmái felé irányítaná a kormány a bürokráciacsökkentő intézkedések keretében elbocsátottakat. A szerdai Kormányinfón minden bizonnyal Gulyás Gergely is részletesen fog beszélni a létszámleépítésről, elbocsátásokról, átszervezésről.","shortLead":"A közszféra hiányszakmái felé irányítaná a kormány a bürokráciacsökkentő intézkedések keretében elbocsátottakat...","id":"20181017_Kiszivargott_9000_embert_rug_ki_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2c530a-4950-40f4-afa6-da9af74bf63e","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kiszivargott_9000_embert_rug_ki_a_kormany","timestamp":"2018. október. 17. 11:13","title":"Kiszivárgott: 9000 embert rúg ki a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyugszik bele a párt a kormány lakástakarékossági ügyben hozott döntésébe.","shortLead":"Nem nyugszik bele a párt a kormány lakástakarékossági ügyben hozott döntésébe.","id":"20181017_Nepszavazast_akar_a_Momentum_a_lakastakarek_ugyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3488e3-3a84-41e2-9e54-9d08cc5c66c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nepszavazast_akar_a_Momentum_a_lakastakarek_ugyrol","timestamp":"2018. október. 17. 16:32","title":"Népszavazást akar a Momentum a lakástakarékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5e3590-c159-41b8-b1a7-6f2c49185af1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékok megszüntetése után sem kérhet mindenki csokot. Sőt, többször keresik a bankokat olyanok, akik vállalták, hogy három gyerekük lesz, megkapták a csokot, majd nem sokkal később elváltak. Márpedig akik nem hozzák a megígért gyerekszámot, azok nagy bajba kerülhetnek, és a bankok is csak reménykednek, hogy nem lesz a devizahitelezéshez hasonló összeomlás.","shortLead":"A lakástakarékok megszüntetése után sem kérhet mindenki csokot. Sőt, többször keresik a bankokat olyanok, akik...","id":"20181017_csok_lakas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e3590-c159-41b8-b1a7-6f2c49185af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cdb16d-e3e5-402d-b3f0-9a30d416b2b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_csok_lakas_gyerekek","timestamp":"2018. október. 17. 11:15","title":"Két gyerek után válás? Ráfizet a csokos, ha nem teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem javult a helyzet.","shortLead":"Nem javult a helyzet.","id":"20181017_Megint_razziazott_a_rendorseg_a_Hos_utcaban_29_embert_allitottak_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd25529-b2dd-438d-9f89-c28f4224efdb","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Megint_razziazott_a_rendorseg_a_Hos_utcaban_29_embert_allitottak_elo","timestamp":"2018. október. 17. 05:45","title":"Megint razziázott a rendőrség a Hős utcában, 29 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d602c8b4-8c23-429e-ac87-731317c9f289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hortobágy, Balaton, 4-es metró, pirospaprika és fürdőruhás lányok, ezt látják majd a külföldi tévénézők Magyarországról és Budapestről abban a két reklámban, melyet a napokban mutattak be.","shortLead":"Hortobágy, Balaton, 4-es metró, pirospaprika és fürdőruhás lányok, ezt látják majd a külföldi tévénézők Magyarországról...","id":"20181018_Budapest_Magyarorszag_uj_imazsvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d602c8b4-8c23-429e-ac87-731317c9f289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520207ab-07f9-41bb-a909-38560abf42f4","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Budapest_Magyarorszag_uj_imazsvideo","timestamp":"2018. október. 18. 13:14","title":"Újabb imázsvideót küldünk a világnak Magyarországról és Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f478e69-c742-4f90-8216-986308c8caa8","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem zárja ki, hogy demokrata színekben elinduljon a 2020-as elnökválasztáson Michael Bloomberg médiamogul, aki 2008 óta mindig kacérkodott a gondolattal, de végül mégsem cselekedett. Most viszont szerinte helyre kellene állítani a fékeknek és az ellensúlyoknak Donald Trump által meggyöngített rendszerét. ","shortLead":"Nem zárja ki, hogy demokrata színekben elinduljon a 2020-as elnökválasztáson Michael Bloomberg médiamogul, aki 2008 óta...","id":"20181017_A_milliardos_aki_kepes_lehet_megallitani_Donald_Trumpot__ha_akarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f478e69-c742-4f90-8216-986308c8caa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a65158-8906-46cf-915e-29ac9128cbdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_A_milliardos_aki_kepes_lehet_megallitani_Donald_Trumpot__ha_akarja","timestamp":"2018. október. 17. 15:00","title":"A milliárdos, aki képes megállítani Donald Trumpot. Ha akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni tulajdonképpen nem is olyan nagy mutatvány.","shortLead":"Ha ezzel a francia kocsival akár az ideálisnál eggyel kevesebb kerékkel is lehet gurulni, akkor három kerékkel parkolni...","id":"20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8128bd4a-149f-4ede-822f-61622eb449a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415396f9-32fa-4f8a-b42c-8e5f20b17865","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_a_nap_fotoi_a_belvarosi_terepen_parkolas_uj_budapesti_rekordere_citroen_xantia_v6_francia_suv","timestamp":"2018. október. 18. 06:41","title":"A nap fotói: A belvárosi terepen parkolás új budapesti rekordere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az USA-ban gyártott luxuskategóriás SUV-ban egyszerre akár hét személy is utazhat.","shortLead":"Az USA-ban gyártott luxuskategóriás SUV-ban egyszerre akár hét személy is utazhat.","id":"20181017_bmw_x7_x5_x6_suv_luxus_divatterepjaro_het_ules_dizel_benzin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da653f-117f-4705-adfd-06748695d9ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_bmw_x7_x5_x6_suv_luxus_divatterepjaro_het_ules_dizel_benzin_hibrid","timestamp":"2018. október. 17. 08:28","title":"Hivatalos: itt a BMW X7, ami mellett még az X5-ös is egy visszafogott divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]