Trump állítólag a norvég pénzügyminiszternél érdeklődött, hogy jelölik-e a Nobel-békedíjra

Donald Trump nemrég váratlanul felhívta Jens Stoltenberg norvég pénzügyminisztert, és a beszélgetés során az amerikai elnök a vámok mellett a Nobel-békedíjra jelölését is szóba hozta – írja a Politico.

A hívásról először a norvég Dagens Naeringsliv című újság számolt be csütörtökön, majd az oslói kormány részéről is megerősítették a hírt. A norvég lap megjegyezte: nem ez volt az első alkalom, hogy Trump felvetette a díjat a korábbi NATO-főtitkárral folytatott beszélgetése során.

„Igaz, hogy Trump elnök néhány nappal Store miniszterelnökkel folytatott beszélgetése előtt felhívott. A beszélgetésben az elnök több munkatársa is részt vett, köztük Bessent pénzügyminiszter és Greer kereskedelmi képviselő” – mondta Stoltenberg a Politicónak. „Megbeszéltük a vámokat, a gazdasági együttműködést, és ez előkészületként szolgált a Store miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéséhez. A beszélgetés tartalmáról nem fogok további részleteket elárulni” – tette hozzá.

Trump a pénteki, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való alaszkai találkozón bizonyíthat, mivel az ukrajnai konfliktus terén elért bármilyen áttörés – vagy elhibázott lépés – valószínűleg hatással lesz a Nobel-békedíjhoz fűződő esélyeire.

A norvég Nobel-bizottság minden évben több száz jelölt közül választja ki a díjazottakat. A bizottság öt tagját a norvég parlament nevezi ki, a XIX. századi svéd iparmágnás, Alfred Nobel utasításainak megfelelően. A díjazottak nevét minden év októberében Oslóban hirdetik ki.

Trumpot már több ország – köztük Izrael, Pakisztán és Kambodzsa – is javasolta a díjra békeegyezmények vagy tűzszünetek tető alá hozásában játszott szerepe miatt. Trump a saját sikerének tekinti továbbá az India és Pakisztán közötti, valamint az Örményország és Azerbajdzsán közötti feszültségek enyhülését is. Ha elnyerné a díjat, ő lenne az ötödik amerikai elnök, aki megkapja az elismerést Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter és Barack Obama után.