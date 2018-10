Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezért nem volt sok értelme egy nappal meghosszabbítani az EU-csúcsot.","shortLead":"Ezért nem volt sok értelme egy nappal meghosszabbítani az EU-csúcsot.","id":"20181018_Holtponton_a_Brexittargyalasok_lefujtak_a_novemberi_csucsot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419df040-38d9-4958-a83d-43c820589e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5861f283-fe43-4531-8f02-13287b34c80c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Holtponton_a_Brexittargyalasok_lefujtak_a_novemberi_csucsot_is","timestamp":"2018. október. 18. 05:31","title":"Holtponton a Brexit-tárgyalások, lefújták a novemberi csúcsot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec6c32c-fe31-4821-8185-ff6bc8400544","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A döntés következtében a japán gyártók közül hamarosan már csak a Mazda árul majd Európában öngyulladós motorú típusokat.","shortLead":"A döntés következtében a japán gyártók közül hamarosan már csak a Mazda árul majd Európában öngyulladós motorú...","id":"20181017_dizelstop_a_suzuki_es_a_mitsubishi_is_leszamol_a_gazolajos_motorokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec6c32c-fe31-4821-8185-ff6bc8400544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d82550-37b2-418b-a23b-cbc0fad3f53a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_dizelstop_a_suzuki_es_a_mitsubishi_is_leszamol_a_gazolajos_motorokkal","timestamp":"2018. október. 17. 14:21","title":"Dízelstop: a Suzuki és a Mitsubishi is leszámol a gázolajos motorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddfab4-8f4b-42e5-a4a1-c7789101ef82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"EU-pénzből segítette Budapest a menekültek beilleszkedését.","shortLead":"EU-pénzből segítette Budapest a menekültek beilleszkedését.","id":"20181017_Konyhan_varrodakban_mosodakban_kaptak_munkat_a_Budapestre_erkezett_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dddfab4-8f4b-42e5-a4a1-c7789101ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ab314-2c2b-4c34-a9ab-09018ec8fe8e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Konyhan_varrodakban_mosodakban_kaptak_munkat_a_Budapestre_erkezett_menekultek","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Konyhán, varrodákban, mosodákban kaptak munkát a Budapestre érkezett menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami támogatás megszüntetéséről szóló javaslat beterjesztője kedd este még arról sem tudott, hogy Áder János már alá is írta a törvényt, és arra sem tudott megnyugtató választ adni, hogy az eddigi megtakarítások biztonságban vannak-e.","shortLead":"Az állami támogatás megszüntetéséről szóló javaslat beterjesztője kedd este még arról sem tudott, hogy Áder János már...","id":"20181017_Banki_Erik_Biztos_lesz_valami_a_lakastakarekok_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef372dee-8e23-4ffe-9414-345e06742a52","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Banki_Erik_Biztos_lesz_valami_a_lakastakarekok_helyett","timestamp":"2018. október. 17. 09:02","title":"Bánki Erik: Biztos lesz valami a lakástakarékok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fogyatékkal élők pedig gyakorlatilag láthatatlanok a hírekben. ","shortLead":"A fogyatékkal élők pedig gyakorlatilag láthatatlanok a hírekben. ","id":"20181018_Keves_a_no_a_magyar_hirmusorokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb4b625-882f-45f2-ae97-447687b96c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Keves_a_no_a_magyar_hirmusorokban","timestamp":"2018. október. 18. 14:46","title":"Kevés a nő a magyar hírműsorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki nyáron a Google-re az Európai Bizottság, mert vizsgálatuk szerint a keresőcég komoly előnyhöz jut azáltal, hogy az Androidot használó telefongyártóknak kötelezővé teszi egyes Google-alkalmazások telepítését. A vállalat eddig a pillanatig kapott haladékot, hogy módosítson gyakorlatán. A terv kész, de az azzal járó változásoknak nem mindenki örül majd.","shortLead":"Rekordösszegű, 1400 milliárd forintnak megfelelő bírságot szabott ki nyáron a Google-re az Európai Bizottság, mert...","id":"20181017_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_android_google_search_chrome_kereses_piaci_erofoleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402acc4c-463d-41d6-86e6-f3f86d941180","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_google_birsag_europai_unio_europai_bizottsag_android_google_search_chrome_kereses_piaci_erofoleny","timestamp":"2018. október. 17. 11:33","title":"Befenyítette az EU a Google-t, nem kis változások jönnek az Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"","category":"itthon","description":" A pénzügyőrök költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tesznek, a bírság kétmillió forint is lehet.","shortLead":" A pénzügyőrök költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tesznek, a bírság kétmillió forint is lehet.","id":"20181017_Lecsapott_a_NAV_a_baromfiudvaron_tarolt_csempeszcigarettakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456e5d73-1622-44ff-9cdb-0d140fe5ace8","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Lecsapott_a_NAV_a_baromfiudvaron_tarolt_csempeszcigarettakra","timestamp":"2018. október. 17. 09:18","title":"Lecsapott a NAV a baromfiudvaron tárolt csempészcigarettákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves férfi eszméletlenül feküdt az utcán Debrecenben, egy arra sétáló rendőr és orvos élesztette újra.","shortLead":"A 60 éves férfi eszméletlenül feküdt az utcán Debrecenben, egy arra sétáló rendőr és orvos élesztette újra.","id":"20181018_Utcan_setalo_rendor_es_orvos_mentette_meg_egy_idos_ferfi_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecfbef3-417d-408f-9340-d67bdb31c124","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Utcan_setalo_rendor_es_orvos_mentette_meg_egy_idos_ferfi_eletet","timestamp":"2018. október. 18. 06:45","title":"Utcán sétáló rendőr és orvos mentette meg egy idős férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]