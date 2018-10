Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","shortLead":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","id":"20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b51cc5-ecff-4bab-b512-834c8baee718","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. október. 18. 20:28","title":"Trump a hadsereggel záratná le a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e40b08-6231-4cb5-aecd-7f449e4db805","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Átnevelőtáborokba küldik Kínában a muszlim ujgurokat, ahol igyekeznek agymosással lazítani a valláshoz fűződő kapcsolatukat. ","shortLead":"Átnevelőtáborokba küldik Kínában a muszlim ujgurokat, ahol igyekeznek agymosással lazítani a valláshoz fűződő...","id":"20181018_Kina_atneveli_az_ujgurokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e40b08-6231-4cb5-aecd-7f449e4db805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9180e48a-8c8c-4883-9a6b-ab0ae51740d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Kina_atneveli_az_ujgurokat","timestamp":"2018. október. 18. 15:41","title":"Kína nekiállt egy egész népcsoport átnevelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új töltőhelyek közel fele a fővárosban fogadja az elektromos autókat.","shortLead":"Az új töltőhelyek közel fele a fővárosban fogadja az elektromos autókat.","id":"20181018_husz_uj_hazai_villanyauto_toltopontot_vehetunk_hasznalatba_elektromos_auto_zold_rendszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822d56ea-a997-498f-8c24-b06995653a86","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_husz_uj_hazai_villanyauto_toltopontot_vehetunk_hasznalatba_elektromos_auto_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 18. 15:21","title":"Húsz új hazai villanyautó töltőpontot vehetünk használatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-budai Tankerületi Központ visszautasítja az igazgató levelében foglaltakat, szerintük minden jól működik. ","shortLead":"A Dél-budai Tankerületi Központ visszautasítja az igazgató levelében foglaltakat, szerintük minden jól működik. ","id":"20181019_Valaszolt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_siralmas_allapotoko_miatt_felmondo_igazgatonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180076c-6ea1-4a85-9e30-c058f9be06a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Valaszolt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_siralmas_allapotoko_miatt_felmondo_igazgatonak","timestamp":"2018. október. 19. 16:48","title":"Válaszolt a Klebelsberg Központ a siralmas állapotok miatt felmondó igazgatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyórás volt az első per, amit egy fővárosi hajléktalan ellen indítottak, életvitelszerű utcán élés miatt. A férfi a Nyugati téri aluljáróban aludt, 16-án néhány óra alatt összeszedte a 3 figyelmeztetést, másnap megkapta a negyediket is. ","shortLead":"Egyórás volt az első per, amit egy fővárosi hajléktalan ellen indítottak, életvitelszerű utcán élés miatt. A férfi...","id":"20181019_hajlektalan_per_budapest_fovarosi_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcbddb-7e82-4479-8f98-6fed0f398831","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_per_budapest_fovarosi_torvenyszek","timestamp":"2018. október. 19. 13:08","title":"Elítélték az első hajléktalant Budapesten, figyelmeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Korlátlan telefonálást, sms-ezést és mobilnetezést is ígér egyik új tarifája előfizetőinek a Telenor. Egy olvasónk szerint a korlátlanság a netezés esetében nem igaz. Utánajártunk.","shortLead":"Korlátlan telefonálást, sms-ezést és mobilnetezést is ígér egyik új tarifája előfizetőinek a Telenor. Egy olvasónk...","id":"20181019_telenor_blue_xxl_tarifa_korlatlan_mobilinternet_napi_limit_35_gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdbfbe4-0186-4f68-bdf1-8c4fe5633637","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_telenor_blue_xxl_tarifa_korlatlan_mobilinternet_napi_limit_35_gb","timestamp":"2018. október. 19. 13:03","title":"Ez most akkor kamu? Mennyire korlátlan a Telenor korlátlan mobilnete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel kellett függeszteni a részvényeinek tőzsdei kereskedését.","shortLead":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel...","id":"20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f71de0-97e9-4acd-aa80-53c5fadd858f","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","timestamp":"2018. október. 18. 09:23","title":"Valamire készülnek Mészárosék, felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök mondandójában nem volt újdonság, mégis optimista az Európai Parlament elnöke.","shortLead":"A brit miniszterelnök mondandójában nem volt újdonság, mégis optimista az Európai Parlament elnöke.","id":"20181017_Brexit_csak_May_testbeszedeben_bizik_az_EPelnok_a_szavaiban_nem_talalt_ujdonsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df34b731-6107-4161-ac60-3c7516ff0810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Brexit_csak_May_testbeszedeben_bizik_az_EPelnok_a_szavaiban_nem_talalt_ujdonsagot","timestamp":"2018. október. 17. 22:00","title":"Brexit: csak May testbeszédében bízik az EP-elnök, a szavaiban nem talált újdonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]