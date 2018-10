Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddbcb557-e2b7-4d61-9004-9c4ceaa99ac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szempontból is furcsa ügyről van szó: nem tudni, melyik cég két alkalmazottja a verekedésbe keveredett két biztonsági őr, mert senki nem árulta el, a gyerek állítólagos nevelőapja pedig többször azt kérte az Indextől, ne jelentessék meg a felvételt. ","shortLead":"Több szempontból is furcsa ügyről van szó: nem tudni, melyik cég két alkalmazottja a verekedésbe keveredett két...","id":"20181017_Nagydarab_kidobok_vertek_ossze_egy_15_eves_fiut_az_egri_Urania_Moziban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcb557-e2b7-4d61-9004-9c4ceaa99ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcfba69-0810-48d3-8ee3-d4e1de08d89a","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nagydarab_kidobok_vertek_ossze_egy_15_eves_fiut_az_egri_Urania_Moziban__video","timestamp":"2018. október. 17. 17:48","title":"Nagydarab kidobók vertek össze egy 15 éves fiút az egri Uránia moziban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjött \"a darálás\" rendezői változata. ","shortLead":"Megjött \"a darálás\" rendezői változata. ","id":"20181018_Banksy_Lany_lufival_iratmegsemmisito_daralo_papir_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df400dd-b662-4b6e-9feb-f7125c165a13","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Banksy_Lany_lufival_iratmegsemmisito_daralo_papir_aukcio","timestamp":"2018. október. 18. 11:59","title":"Banksy a teljes képét le akarta darálni, csak elromlott az iratmegsemmisítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein több programon is részt vett a városban, amely szerinte nagyon sokszínű.","shortLead":"David Cornstein több programon is részt vett a városban, amely szerinte nagyon sokszínű.","id":"20181016_Tartalmas_napot_toltott_Szegeden_az_amerikai_nagykovet__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5b9a67-05e9-4719-ac88-1efdff69321e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Tartalmas_napot_toltott_Szegeden_az_amerikai_nagykovet__fotok","timestamp":"2018. október. 16. 19:19","title":"Meglátogatta Botka Lászlót, a Facebookon áradozik Szegedről az amerikai nagykövet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is volt katona.



","shortLead":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is...","id":"20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6ffb28-6f39-46b0-af96-896cf2fb0895","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Magyar Idők: Ady Endre egy baloldal által készpénzen megvásárolt ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce933764-f918-4f0d-bfd8-7d99d0fdb6ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több legendás mediterrán településre közvetlen veszélyt jelent a klímaváltozás.","shortLead":"Több legendás mediterrán településre közvetlen veszélyt jelent a klímaváltozás.","id":"20181017_Velencet_elmossa_az_emelkedo_tengerszint_nehany_evtized_mulva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce933764-f918-4f0d-bfd8-7d99d0fdb6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa837aa-9f3d-48c8-ab70-dc218e79ad30","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Velencet_elmossa_az_emelkedo_tengerszint_nehany_evtized_mulva","timestamp":"2018. október. 17. 08:53","title":"Velencét elmossa az emelkedő tengerszint néhány évtized múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddfab4-8f4b-42e5-a4a1-c7789101ef82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"EU-pénzből segítette Budapest a menekültek beilleszkedését.","shortLead":"EU-pénzből segítette Budapest a menekültek beilleszkedését.","id":"20181017_Konyhan_varrodakban_mosodakban_kaptak_munkat_a_Budapestre_erkezett_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dddfab4-8f4b-42e5-a4a1-c7789101ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ab314-2c2b-4c34-a9ab-09018ec8fe8e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Konyhan_varrodakban_mosodakban_kaptak_munkat_a_Budapestre_erkezett_menekultek","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Konyhán, varrodákban, mosodákban kaptak munkát a Budapestre érkezett menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d372e44a-2149-443e-b09b-52b6cb33c7bd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Marabu_FekNyuz_Meszarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d372e44a-2149-443e-b09b-52b6cb33c7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ebe77f-7bdb-400c-bd50-62690131bee8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Marabu_FekNyuz_Meszarlas","timestamp":"2018. október. 17. 19:20","title":"Marabu FékNyúz: Mészárlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"Iványi György","category":"gazdasag","description":"Nem feltétlenül ördögtől való a költségvetési támogatások összekapcsolása a pénzügyi rendszerrel. Csak éppen meglehetősen kockázatos. Vélemény.","shortLead":"Nem feltétlenül ördögtől való a költségvetési támogatások összekapcsolása a pénzügyi rendszerrel. Csak éppen...","id":"20181017_A_lakastakarekok_vege_gyanus_az_indoklas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d7bfb4-9b72-441c-bfa2-0e9bf184b0f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_A_lakastakarekok_vege_gyanus_az_indoklas","timestamp":"2018. október. 17. 09:09","title":"A lakástakarékok vége: gyanús az indoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]