[{"available":true,"c_guid":"a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más mobilokat is tölthet, ha aktiválja a vonatkozó beállítást. ","shortLead":"Nem csak remek telefon, töltőállomásnak sem utolsó a kedden bemutatott Mate 20 Pro. Mutatjuk a funkciót, amellyel más...","id":"20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9993aba-a029-4f65-9cd1-89ad3947fda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6207a1c-1186-4d04-9831-4ac20107be5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_huawei_mate_20_pro_vezetek_nelkuli_telefon_qi_toltes_szabvany_technologia_iphone_xs_max","timestamp":"2018. október. 17. 13:33","title":"Olyat tud az új Huawei telefon, hogy alig hiszünk a szemünknek – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Gulyas_kozszfera_leepites_burokraciacsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a498749f-09a2-4f03-9829-060f2f83711c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Gulyas_kozszfera_leepites_burokraciacsokkentes","timestamp":"2018. október. 17. 13:12","title":"Gulyás Gergely hallgatott a 9 ezer ember kirúgásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének, amit szerinte kórház nem nézett jó szemmel. Ez állhat kirúgása hátterében.","shortLead":"A férfi azt állítja, koholt vádak alapján szüntették meg jogviszonyát. Tagja egy ellenzéki párt helyi szervezetének...","id":"20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b02aee5e-9a4a-4341-b3d4-f83d3afff6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b4636-31ad-4728-8afd-d2220bd62305","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_MarkiZay_mellett_kampanyolt_a_beteghordo_kirugtak_a_hodmezovasarhelyi_korhazbol","timestamp":"2018. október. 19. 09:42","title":"Márki-Zay mellett kampányolt a beteghordó, kirúgták a hódmezővásárhelyi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","shortLead":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","id":"20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be7d18-4ee8-482e-be58-43183ba4085f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Hatszázmillió forint adót felejtett el befizetni két autókereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi viszont igen.","shortLead":"Mi viszont igen.","id":"20181018_Az_LMP_feljeleni_Meszaros_cegcsoportjat_de_az_MTI_errol_nem_ad_hirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8447510-6e99-41b0-897c-ce45968b682c","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Az_LMP_feljeleni_Meszaros_cegcsoportjat_de_az_MTI_errol_nem_ad_hirt","timestamp":"2018. október. 18. 15:19","title":"Az LMP feljelenti Mészáros cégcsoportját, de az MTI erről nem ad hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a553b2-3ec1-449b-ae9f-3382727be0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószert a bírósági tárgyalásra szóló idézésbe csomagolták, a meghiúsult magánakció négy hónap fogházbüntetést ért. ","shortLead":"A kábítószert a bírósági tárgyalásra szóló idézésbe csomagolták, a meghiúsult magánakció négy hónap fogházbüntetést...","id":"20181018_Az_ev_legvakmerobb_vadlottja_a_targyalas_kozben_a_biro_es_az_orok_elott_akart_drogot_adni_tarsanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57a553b2-3ec1-449b-ae9f-3382727be0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7f98ea-955c-488c-9f06-072c0c5eea42","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Az_ev_legvakmerobb_vadlottja_a_targyalas_kozben_a_biro_es_az_orok_elott_akart_drogot_adni_tarsanak","timestamp":"2018. október. 18. 14:50","title":"Az év legvakmerőbb vádlottja a tárgyalás közben, a bíró és az őrök előtt akart drogot adni társának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91579dbf-2db8-4e76-890d-b0e8e83e9d12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel nem nyilvános adatokat hozott nyilvánosságra, Demeter Márta repülős ügyében akár büntetőjogi felelősség is felmerülhet, de a minimum, hogy le kellene mondania, jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"Mivel nem nyilvános adatokat hozott nyilvánosságra, Demeter Márta repülős ügyében akár büntetőjogi felelősség is...","id":"20181017_Akar_borton_is_varhat_Demeter_Martara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91579dbf-2db8-4e76-890d-b0e8e83e9d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f109f756-b25d-42c5-b90b-6d55b9a1f9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Akar_borton_is_varhat_Demeter_Martara","timestamp":"2018. október. 17. 17:17","title":"Akár börtön is várhat Demeter Mártára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a9d3a1-501b-4dd1-81cf-843efafae190","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha jövőre meghosszabbítják Michael O'Leary szerződését, akkor sem töltené ki az öt évet a Ryanair élén. Azt is elmondta: újabb bázisokat zárhatnak be, ha tovább drágul az olaj.","shortLead":"Ha jövőre meghosszabbítják Michael O'Leary szerződését, akkor sem töltené ki az öt évet a Ryanair élén. Azt is...","id":"20181017_Kiderult_mikor_tavozik_a_Ryanair_vezere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a9d3a1-501b-4dd1-81cf-843efafae190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c616fd-c586-49a9-ac61-578eace9129a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Kiderult_mikor_tavozik_a_Ryanair_vezere","timestamp":"2018. október. 17. 15:47","title":"Kiderült, mikor távozik a Ryanair vezére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]