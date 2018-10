Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tervezett kiszélesítés miatt próbaterhelést végeznek, néhány órára teljesen lezárják a hidat a járművek és a gyalogosok előtt is.","shortLead":"A tervezett kiszélesítés miatt próbaterhelést végeznek, néhány órára teljesen lezárják a hidat a járművek és...","id":"20181018_Sulyokkal_megpakolt_teherautok_foglaljak_el_a_Lanchidat_pentek_ejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f082bb80-bddc-418c-8373-b9974c8e81ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Sulyokkal_megpakolt_teherautok_foglaljak_el_a_Lanchidat_pentek_ejszaka","timestamp":"2018. október. 18. 15:07","title":"Súlyokkal megpakolt teherautók foglalják el a Lánchidat péntek éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború után Norvégiában.","shortLead":"Nemcsak a megszálló német katonákkal viszonyt folytató nőket, de a gyerekeiket is meghurcolták a második világháború...","id":"20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696605d9-8ef7-4137-9067-d126fba555dc","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bocsanatot_kerunk_a_noktol_akiknek_nemet_katonakkal_volt_viszonyuk","timestamp":"2018. október. 18. 14:25","title":"\"Bocsánatot kérünk a nőktől, akiknek náci katonákkal volt viszonyuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","shortLead":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","id":"20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad94555-f1e4-4dc0-a600-31c0d87c9214","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Demeter Márta megint árnyékra vetődhetett, ezúttal a letelepedési kötvények ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c39b47-757b-4439-8e86-c00ff4375717","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár gombnyomás a mobilunkon, és máris máshogy néz ki a lámpa rajzolata, mint előtte. És ez még csak egy, az új funkciók közül.","shortLead":"Pár gombnyomás a mobilunkon, és máris máshogy néz ki a lámpa rajzolata, mint előtte. És ez még csak egy, az új funkciók...","id":"20181019_a_vw_uj_hatsolampajat_okostelefonrol_lehet_szemelyre_szabni_led_golf_8_villanyauto_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c39b47-757b-4439-8e86-c00ff4375717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d6252a-af2b-462a-8f6e-09cdb0b36db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_vw_uj_hatsolampajat_okostelefonrol_lehet_szemelyre_szabni_led_golf_8_villanyauto_toltes","timestamp":"2018. október. 19. 09:31","title":"A VW új hátsó lámpáját okostelefonról lehet személyre szabni - önnek hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google is lehetőséget kínál arra, hogy letölthessük adatainkat. Mutatjuk a biztonsági másolat készítéséhez vagy archiváláshoz egyszerűen használható módszert.","shortLead":"A Google is lehetőséget kínál arra, hogy letölthessük adatainkat. Mutatjuk a biztonsági másolat készítéséhez vagy...","id":"20181019_gmail_levelek_letoltese_hogyan_osszes_email_lementese_cimke_szures_takeout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406dcc5f-bbe7-47df-a9a8-5acf6eded96d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_gmail_levelek_letoltese_hogyan_osszes_email_lementese_cimke_szures_takeout","timestamp":"2018. október. 19. 11:03","title":"Ez jól jöhet: így töltheti le a számítógépére a Gmailről az összes eddigi e-mailjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1947-ben volt az eddigi rekord, most annál is tíz centivel alacsonyabb a vízállás. ","shortLead":"1947-ben volt az eddigi rekord, most annál is tíz centivel alacsonyabb a vízállás. ","id":"20181018_Ilyen_alacsony_vizallas_meg_soha_nem_volt_a_Dunan_amiota_merik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5f0874-38f8-4079-a2bc-cf91d77c1f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ilyen_alacsony_vizallas_meg_soha_nem_volt_a_Dunan_amiota_merik","timestamp":"2018. október. 18. 19:18","title":"Ilyen alacsony vízállás még soha nem volt a Dunán, amióta mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe027be-64bb-4cf8-a766-4bf0ea7714f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni, hogy holografikus kijelzőt kap. Most a cég több infóról is lerántotta a leplet.","shortLead":"November elején debütálhat a RED tavaly óta várt okostelefonja, amelyről eddig csak annyit lehetett tudni...","id":"20181018_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbe027be-64bb-4cf8-a766-4bf0ea7714f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81155b4-222e-4bad-84a2-49e6b370dcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 18. 15:03","title":"Két hét múlva jöhet az izgalmas új mobil: mire lesz képes a holografikus képernyős telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazafias szónoklatok után a költségvetésben, a Magyar Közlönyben és az oktatási rendszerben is megjelent az a militáns szellemiség, amely az Orbán-kormányt jellemzi. ","shortLead":"A hazafias szónoklatok után a költségvetésben, a Magyar Közlönyben és az oktatási rendszerben is megjelent...","id":"20181017_Fegyverkezik_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8249da-4040-41ff-b1d8-3fa1e59968e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fegyverkezik_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 17. 13:11","title":"Fegyverkezik az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]