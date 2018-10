Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7366354-e41b-474a-a879-b67162477945","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél hatékonyabb védelmet fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei az év elején az Intel processzoraiban felfedezett súlyos biztonsági hibára. A kérdés csak az, elfogadja-e az új megoldást a gyártó.","shortLead":"Az eddiginél hatékonyabb védelmet fejlesztettek ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei az év elején...","id":"20181019_intel_processzor_hiba_serulekenyseg_spectre_mit_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7366354-e41b-474a-a879-b67162477945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68931d5-a5d8-432b-82a5-6f578e2d9c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_intel_processzor_hiba_serulekenyseg_spectre_mit_javitas","timestamp":"2018. október. 19. 10:33","title":"Ha erre rábólint az Intel, az ön számítógépe is nagyobb biztonságban lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca5467c-faad-4d98-9d97-270558e00dd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Terrafugia végsebessége nem túl nagy, de ha beáll a dugó, akkor minden normál autónál gyorsabb lehet.","shortLead":"A Terrafugia végsebessége nem túl nagy, de ha beáll a dugó, akkor minden normál autónál gyorsabb lehet.","id":"20181019_vegre_mar_megrendelhetjuk_a_regota_igert_repulo_autot_hibrid_geely_terrafugia_transition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ca5467c-faad-4d98-9d97-270558e00dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8929819-6c86-40e2-9f69-3edb810cf219","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_vegre_mar_megrendelhetjuk_a_regota_igert_repulo_autot_hibrid_geely_terrafugia_transition","timestamp":"2018. október. 19. 10:21","title":"Végre már megrendelhetjük a régóta ígért repülő autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon. A betegséget egy halott állaton fedezték fel.","shortLead":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon...","id":"20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f922c-95ad-4b4d-baf2-5448cb627b7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. október. 18. 12:53","title":"Újra felütötte a fejét a kergemarhakór Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig alig mennek be. ","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig...","id":"20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465efbef-e270-485b-8db0-56009e16293a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","timestamp":"2018. október. 19. 06:40","title":"Száznál is több hajléktalan kapott már figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c261b68-9bf9-445c-aec7-11b1571c394e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Benézett a bútorlap az autó szélvédőjén.","shortLead":"Benézett a bútorlap az autó szélvédőjén.","id":"20181017_butorlap_baleset_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c261b68-9bf9-445c-aec7-11b1571c394e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3b008f-c42a-44c0-974f-cfdaa3577793","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_butorlap_baleset_autos_video","timestamp":"2018. október. 18. 04:06","title":"Nem Photoshop, ami ezzel az autóval történt egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","shortLead":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","id":"20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ea865-eb9a-48a5-b175-ad58a60306b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","timestamp":"2018. október. 18. 13:21","title":"Iránban az utolsó csavarig lemásoltak egy Lamborghini sportautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","shortLead":"Németországból hoztak be autókat Magyarországra, majd úgy intézték a papírokat, hogy ne kelljen adót fizetni.","id":"20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95be7d18-4ee8-482e-be58-43183ba4085f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Hatszazmillio_forint_adot_felejtett_el_befizetni_ket_autokereskedo","timestamp":"2018. október. 18. 09:50","title":"Hatszázmillió forint adót felejtett el befizetni két autókereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dc7a85-542e-4cd0-a52e-537865eaf543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt gyerekek szülei szeretnének a buszsofőr szemébe nézni, ezért sokan kiutaznak az olaszországi tárgyalásra.","shortLead":"Az elhunyt gyerekek szülei szeretnének a buszsofőr szemébe nézni, ezért sokan kiutaznak az olaszországi tárgyalásra.","id":"20181019_Veronai_buszbaleset_idohuzasra_jatszhat_a_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12dc7a85-542e-4cd0-a52e-537865eaf543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add849d-64e3-4db6-aa05-902536eb4755","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Veronai_buszbaleset_idohuzasra_jatszhat_a_sofor","timestamp":"2018. október. 19. 09:09","title":"Veronai buszbaleset: időhúzásra játszhat a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]