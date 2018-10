Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) felmondta hatályban lévő bérmegállapodását az Auchannal és a Metróval, a szakszervezet vezetője szerint hiába a plusz juttatás, az alacsony alapbér miatt hamar elégedetlenkedni kezdhetnek a dolgozók.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) felmondta hatályban lévő bérmegállapodását az Auchannal és...","id":"20181018_Sztrajk_johet_ket_kiskereskedelmi_multinal_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eddfedc-6062-4f00-a117-431b8d7cf5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Sztrajk_johet_ket_kiskereskedelmi_multinal_is","timestamp":"2018. október. 18. 20:41","title":"Sztrájk jöhet két kiskereskedelmi multinál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf04589-2aba-408c-bcd6-8492366cfbd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő az első magyar nő ezen a nepáli hegyen.","shortLead":"Ő az első magyar nő ezen a nepáli hegyen.","id":"20181019_Nyolcezer_meteres_hegyet_kuzdott_le_a_makoi_konyvelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf04589-2aba-408c-bcd6-8492366cfbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5758c9-c051-4c68-a051-7c063b325582","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Nyolcezer_meteres_hegyet_kuzdott_le_a_makoi_konyvelo","timestamp":"2018. október. 19. 13:26","title":"Nyolcezer méteres hegyet küzdött le a makói könyvelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a039f-35f7-4471-8b22-5d31c111f853","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A most 7 millió új előfizetővel 137 milliósra dagadt nézőtábor ellenére a cash flow 3 milliárd dolláros mínuszban lesz idén.","shortLead":"A most 7 millió új előfizetővel 137 milliósra dagadt nézőtábor ellenére a cash flow 3 milliárd dolláros mínuszban lesz...","id":"20181019_Utoljara_arulta_el_a_Netflix_pontosan_hany_uj_elofizetot_szereztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42a039f-35f7-4471-8b22-5d31c111f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b577aa-2c6d-4556-85cb-68292f83f887","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Utoljara_arulta_el_a_Netflix_pontosan_hany_uj_elofizetot_szereztek","timestamp":"2018. október. 19. 11:59","title":"Utoljára árulta el a Netflix, pontosan hány új előfizetőt szereztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a55975a-54e9-4dc4-a762-4c63773ea7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU Bírósága pénteken döntött arról, hogy fel kell függeszteni a bírók nyugdíjazásáról szóló jogszabály alkalmazását. ","shortLead":"Az EU Bírósága pénteken döntött arról, hogy fel kell függeszteni a bírók nyugdíjazásáról szóló jogszabály alkalmazását. ","id":"20181019_Leallitotta_az_EU_a_lengyel_legfelsobb_birosag_atalakitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a55975a-54e9-4dc4-a762-4c63773ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d5121-f0dd-4471-a2d8-93745494068b","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Leallitotta_az_EU_a_lengyel_legfelsobb_birosag_atalakitasat","timestamp":"2018. október. 19. 14:51","title":"Leállította az EU a lengyel legfelsőbb bíróság átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szemét viszont marad.","shortLead":"A szemét viszont marad.","id":"20181019_Elfogyott_a_turelem_116_telepulesrol_tunhetnek_el_a_kukasautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab206646-cf78-48d3-8e93-7899cd7132ae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Elfogyott_a_turelem_116_telepulesrol_tunhetnek_el_a_kukasautok","timestamp":"2018. október. 19. 15:03","title":"Elfogyott a türelem, 116 településről tűnhetnek el a kukásautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459cf957-2891-45b7-82cf-a1a7c3809c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése volt a HVG-Szalon Beszélgetések a jövőről estjének témája: képesek vagyunk-e olyan generációt nevelni, amely nemcsak együtt él a technológiai robbanással, hanem használja is azt? Alkalmas-e a mostani oktatásunk arra, hogy erre felkészítse az embereket? (Spoiler: NEM!)","shortLead":"A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése volt a HVG-Szalon Beszélgetések a jövőről estjének témája: képesek...","id":"20181019_Brutalis_valtozasok_jonnek_de_fel_tudjuke_kesziteni_erre_az_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459cf957-2891-45b7-82cf-a1a7c3809c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdebb48-349d-4cf2-bb57-6f0c895e563f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Brutalis_valtozasok_jonnek_de_fel_tudjuke_kesziteni_erre_az_embereket","timestamp":"2018. október. 19. 08:57","title":"\"Brutális változások jönnek, de fel tudjuk-e készíteni erre az embereket?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai nyomoztak, kiderült, hogy felszámolás indult a komplexumot működtető cégek ellen. A cég a kötelező béremelésekkel indokolta az „áremeléseket”. Áll a bál.","shortLead":"A szegedi idősotthonban duplájára emelték a díjakat, a lakók nem akarták lenyelni a békát. A luxuslakópark nyugdíjasai...","id":"20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667e2c7b-291e-4581-a6f4-eea8ab341391","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Fellazadtak_az_idosotthon_lakoi_mert_duplajara_emeltek_a_dijat","timestamp":"2018. október. 19. 08:02","title":"Fellázadtak az idősotthon lakói, mert duplájára emelték a díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint a fiatalokkal olcsóbban és hatékonyabban működtethető az állam. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint a fiatalokkal olcsóbban és hatékonyabban működtethető az állam. ","id":"20181018_Csak_a_versenyszferaban_varja_vissza_dolgozni_a_nyugdijasokat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a232d9-c97e-4e4c-baa1-428cc5522f98","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Csak_a_versenyszferaban_varja_vissza_dolgozni_a_nyugdijasokat_a_kormany","timestamp":"2018. október. 18. 15:09","title":"Csak a versenyszférában várja vissza dolgozni a nyugdíjasokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]