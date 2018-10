Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden nem volt nyertes szelvény, bent maradt a több százmillió dollár. ","shortLead":"Kedden nem volt nyertes szelvény, bent maradt a több százmillió dollár. ","id":"20181017_Ez_lesz_Amerikai_tortenetenek_masodik_legnagyobb_lottonyeremenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806398e4-c42d-40a6-9df7-91f7fab15ff1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Ez_lesz_Amerikai_tortenetenek_masodik_legnagyobb_lottonyeremenye","timestamp":"2018. október. 17. 10:48","title":"Ez lesz Amerika történetének második legnagyobb lottónyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5e7ac9-36f8-435a-b859-06efc6f50b05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igazi pakolóművésszel van dolgunk. ","shortLead":"Egy igazi pakolóművésszel van dolgunk. ","id":"20181017_mercedes_pakolas_tulsuly_nyuzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5e7ac9-36f8-435a-b859-06efc6f50b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd2d669-3856-4a7b-b696-18d3712a7cf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_mercedes_pakolas_tulsuly_nyuzsi","timestamp":"2018. október. 17. 16:32","title":"Kreatív pakolás: egy pianínót szállított valaki az autós kerékpártartóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e5d395-f7a0-4b0e-8d34-a3dbf22a155e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt tévécsatorna, amely közvetítette volna az idei Miss Universe Hungary-t. Instagram-posztokból derült ki, hogy Kecskés Enikő képviseli majd hazánkat a bangkoki világversenyen. ","shortLead":"Nem volt tévécsatorna, amely közvetítette volna az idei Miss Universe Hungary-t. Instagram-posztokból derült ki...","id":"20181017_Gyakorlatilag_titokban_valasztottak_meg_az_idei_magyar_szepsegkiralynot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e5d395-f7a0-4b0e-8d34-a3dbf22a155e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e461b9f-ab8d-4518-a021-e084210ca2c6","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Gyakorlatilag_titokban_valasztottak_meg_az_idei_magyar_szepsegkiralynot","timestamp":"2018. október. 17. 10:35","title":"Gyakorlatilag titokban választották meg az idei magyar szépségkirálynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","id":"20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34416ff9-d58e-414e-963e-e01b5c8e6c5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","timestamp":"2018. október. 17. 18:42","title":"Igazán drága pesti öltönyszabóhoz járhat Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c261b68-9bf9-445c-aec7-11b1571c394e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Benézett a bútorlap az autó szélvédőjén.","shortLead":"Benézett a bútorlap az autó szélvédőjén.","id":"20181017_butorlap_baleset_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c261b68-9bf9-445c-aec7-11b1571c394e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3b008f-c42a-44c0-974f-cfdaa3577793","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_butorlap_baleset_autos_video","timestamp":"2018. október. 18. 04:06","title":"Nem Photoshop, ami ezzel az autóval történt egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs üzleti kapcsolatom Szaúd-Arábiával – sietett a Twitteren tudatni a világgal Donald Trump, akit az ellenzéki sajtó azzal gyanúsít, azért oly elnéző a sivatagi királysággal, mert ehhez komoly anyagi érdekei fűződnek.","shortLead":"Nincs üzleti kapcsolatom Szaúd-Arábiával – sietett a Twitteren tudatni a világgal Donald Trump, akit az ellenzéki sajtó...","id":"20181017_Mennyire_es_mennyiert_szereti_Trump_SzaudArabiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd6be9c-eae2-491c-ad13-f9e7bda67d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Mennyire_es_mennyiert_szereti_Trump_SzaudArabiat","timestamp":"2018. október. 17. 11:17","title":"Mennyire és mennyiért szereti Trump Szaúd-Arábiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd563845-ce9c-496b-8e55-cc0555b4d54e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Anna Burns a Bajok (The Troubles) néven emlegetett Milkman című kötetéért kapta meg a díjat.","shortLead":"Anna Burns a Bajok (The Troubles) néven emlegetett Milkman című kötetéért kapta meg a díjat.","id":"20181017_Eloszor_kapta_eszakirorszagi_szerzo_a_Man_Bookerdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd563845-ce9c-496b-8e55-cc0555b4d54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e75e53-8dd3-4c6d-8ada-b8dc1b324c61","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Eloszor_kapta_eszakirorszagi_szerzo_a_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. október. 17. 10:21","title":"Először kapta észak-írországi szerző a Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki főiskola épületében. A pokolgépet valószínűleg valamilyen más tárggyal álcázták – jelentették be Moszkvában. Már 18 halottról és 50 sebesült szólnak a jelentések.","shortLead":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki...","id":"20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6261dd-b94d-40ec-9e53-03986a7b4497","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","timestamp":"2018. október. 17. 14:04","title":"Már a beszláni öldöklést emlegetik a krími iskolai támadással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]