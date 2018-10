Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"161966bf-66d5-4054-b681-635d843c8607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimért módon reagált a kormánypárt a belga politikus 168 Órának adott interjújára.","shortLead":"Kimért módon reagált a kormánypárt a belga politikus 168 Órának adott interjújára.","id":"20181019_Fidesz_Verhofstadt_a_legnagyobb_veszely_a_keresztenysegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161966bf-66d5-4054-b681-635d843c8607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c11974-010a-4606-ba11-9e6099e0fee2","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fidesz_Verhofstadt_a_legnagyobb_veszely_a_keresztenysegre","timestamp":"2018. október. 19. 05:14","title":"Fidesz: Verhofstadt a legnagyobb veszély a kereszténységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol potom 35 dolláros belépőért még egy szelet is jár az amcsik egyik legkedveltebb harapnivalójából a látogatóknak. ","shortLead":"\"A pizza több mint egy étel, a pizza kulturális jelenség” - ezzel a szlogennel nyílt pop up tárlat Brooklynban, ahol...","id":"20181019_Pizzagitar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0368f3dc-54e4-4ad6-b084-4b415dd39297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13783148-633f-4d71-bb02-972872cfea6f","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Pizzagitar","timestamp":"2018. október. 20. 09:10","title":"Pizzagitár pepperonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1445f3e-b67a-4968-b899-6657fdb66887","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A munkaerőhiány korszakában a fejvadászok és HR-esek keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzhessenek arról, a cégük tökéletes helyszíne a tanulásnak és a növekedésnek. Hirdetéseikben mosolygós, boldog munkavállalók illusztrálják, mi várhat rád a cégnél. De vajon honnan tudhatod biztosan, hogy a leendő munkáltató valóban optimális helyet kínál a számodra, vagy az egész csupán egy felfújt lufi? Ahhoz, hogy ezt megtudd, olyan kérdéseket kell feltenned önmagadnak, melyek segítségével mélyebben is feltérképezed a cégkultúrát és a várható kilátásokat.","shortLead":"A munkaerőhiány korszakában a fejvadászok és HR-esek keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzhessenek arról, a cégük...","id":"20181019_Ne_fogadj_el_uj_allast_mig_fel_nem_teszed_ezeket_a_kerdeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1445f3e-b67a-4968-b899-6657fdb66887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc3960b-c326-4720-aec1-b5e0e45f1d99","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181019_Ne_fogadj_el_uj_allast_mig_fel_nem_teszed_ezeket_a_kerdeseket","timestamp":"2018. október. 19. 14:25","title":"Ne fogadj el új állást, míg fel nem teszed ezeket a kérdéseket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az örökös csak a megörökölt vagyonnal felel az örökhagyó tartozásaiért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke szombat reggel az M1 aktuális csatornán.","shortLead":"Az örökös csak a megörökölt vagyonnal felel az örökhagyó tartozásaiért - mondta Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői...","id":"20181020_Erdemes_tudni_nem_orokolhetunk_annal_nagyobb_adossagot_mint_a_hagyatek_erteke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538248a7-fbef-4c19-b210-048cb406bdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Erdemes_tudni_nem_orokolhetunk_annal_nagyobb_adossagot_mint_a_hagyatek_erteke","timestamp":"2018. október. 20. 11:46","title":"Érdemes tudni: nem örökölhetünk annál nagyobb adósságot, mint a hagyaték értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásosnál is harciasabb interjút adott Hódmezővásárhely polgármestere az 1956-os forradalom előestéjén. Márki-Zay Péter szerint a vidéki Magyarország retteg, és abból forradalom lehet, ha a meglopott emberek azt látják, ahogy a kormánypárti politikusok közben kastélyokban laknak.","shortLead":"A szokásosnál is harciasabb interjút adott Hódmezővásárhely polgármestere az 1956-os forradalom előestéjén. Márki-Zay...","id":"20181020_MarkiZay_Ahol_magangepeken_repkednek_mig_a_tobbseg_retteg_ott_a_Molotovkoktelok_elokerulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda475a1-a348-4ea8-8621-cf5e7406b30c","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_MarkiZay_Ahol_magangepeken_repkednek_mig_a_tobbseg_retteg_ott_a_Molotovkoktelok_elokerulnek","timestamp":"2018. október. 20. 08:45","title":"Márki-Zay: Ahol magángépeken repkednek míg a többség retteg, ott a Molotov-koktélok előkerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha a Nyugat szakítana Szaúd-Arábiával, akkor jönnének az oroszok és a kínaiak. ","shortLead":"Ha a Nyugat szakítana Szaúd-Arábiával, akkor jönnének az oroszok és a kínaiak. ","id":"20181019_Putyint_nem_aggasztana_ha_ujsagirogyilkossaggal_vadolt_hatalommal_kellene_uzletelnie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd147bb-f808-42f6-8212-87160b6ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ba1ae1-9e45-4554-863e-78225c87761e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Putyint_nem_aggasztana_ha_ujsagirogyilkossaggal_vadolt_hatalommal_kellene_uzletelnie","timestamp":"2018. október. 19. 13:49","title":"Putyint nem aggasztaná, ha újságíró-gyilkossággal vádolt hatalommal kellene üzletelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez – véli a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Pálinkás József nem ért egyet azzal, hogy a szakképzés ne adjon általános műveltséget, és lapunknak adott interjújában bírálta a hazai cégeket is, amelyek sokszor úgy kérnek támogatást, hogy nem tudják, mit akarnak.","shortLead":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez – véli a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a565e1-3767-49ef-9a2f-ee421ed67556","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Ha nincs verseny, az a tudomány halála – Pálinkás József oktatásról, fejlődésről, MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési őrizetbe életvitelszerű utcán élés miatt. ","shortLead":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési...","id":"20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e558a0a-0d87-445d-874c-7c77dffc1354","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","timestamp":"2018. október. 19. 06:00","title":"Egy 61 éves hajléktalan nőt vittek el elsőként Budapesten, ma lesz a tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]