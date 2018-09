Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30422222-65d7-440c-b296-8f95024e951b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves Shin Lim kártyái csak úgy füstöltek a verseny során, a közönségkedvenc 14 éves Courtney Hadwin a hatodik helyen végzett. ","shortLead":"A 26 éves Shin Lim kártyái csak úgy füstöltek a verseny során, a közönségkedvenc 14 éves Courtney Hadwin a hatodik...","id":"20180920_Americas_Got_Talent_verseny_gyoztes_donto_Shin_Lim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30422222-65d7-440c-b296-8f95024e951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe0d84-515a-4181-8622-b4247e19a62c","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Americas_Got_Talent_verseny_gyoztes_donto_Shin_Lim","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:30","title":"Bűvész nyerte az America's Got Talent versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeres szórakozást (négy kamera?) ígér egy októberben érkező Samsung okostelefon, ennyi derül ki a kissé rejtélyes meghívóból. A tech-világ persze azonnal találgatásokba kezdett.","shortLead":"Négyszeres szórakozást (négy kamera?) ígér egy októberben érkező Samsung okostelefon, ennyi derül ki a kissé rejtélyes...","id":"20180919_4xfun_samsung_galaxy_esemeny_2018_oktober_11_negykameras_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd4ae7-a42c-4e07-ad8d-017a674f35d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7378b1e-7ebe-4df6-bfd9-c50b32d1b934","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_4xfun_samsung_galaxy_esemeny_2018_oktober_11_negykameras_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:03","title":"Rejtélyes meghívó: négykamerás Samsung telefon érkezik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bolt pénzét játszott el különböző sportfogadásokon. Amikor a cég áruszállítója rájött a trükközésre, megölte. Legkorábban 25 év múlva szabadulhat. ","shortLead":"A bolt pénzét játszott el különböző sportfogadásokon. Amikor a cég áruszállítója rájött a trükközésre, megölte...","id":"20180918_Eletfogytiglant_kapott_a_szerencsejatek_miatt_gyilkolo_szolnoki_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8dd0c8-aa9b-42bd-bf74-fc740f79bc1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Eletfogytiglant_kapott_a_szerencsejatek_miatt_gyilkolo_szolnoki_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:44","title":"Életfogytiglant kapott a szerencsejáték miatt gyilkoló szolnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea84402f-c19f-4b44-b213-e2b59cf147c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kerék Csaba és a bennfentes kereskedelem miatt az MNB által elmarasztalt Fintha-Nagy Ádám ügyvéd mellett az állam is küzd a nyereséges debreceni tőzsdei cég, a Kartonpack Nyrt. kontrolljáért.","shortLead":"Kerék Csaba és a bennfentes kereskedelem miatt az MNB által elmarasztalt Fintha-Nagy Ádám ügyvéd mellett az állam is...","id":"20180920_Oriasi_kuzdelem_folyik_a_Kulcsarugy_masodrendu_vadlottjanak_botranyos_de_sikeres_cegeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea84402f-c19f-4b44-b213-e2b59cf147c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc30fde-72c4-42de-a42b-f38d318adbbb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Oriasi_kuzdelem_folyik_a_Kulcsarugy_masodrendu_vadlottjanak_botranyos_de_sikeres_cegeert","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Óriási küzdelem folyik a Kulcsár-ügy másodrendű vádlottjának botrányos, de sikeres cégéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tőzsdén is vizsgálják, hogyan engedhették meg, hogy egy ember ekkora kockázatot vállaljon. 114 millió euró a túlzott kockáztatás vesztesége.","shortLead":"A tőzsdén is vizsgálják, hogyan engedhették meg, hogy egy ember ekkora kockázatot vállaljon. 114 millió euró a túlzott...","id":"20180919_Nehany_nap_alatt_elvesztette_minden_vagyonat_az_egyik_leggazdagabb_norveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b798329e-4399-432a-b2af-b381d0f0d2bf","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Nehany_nap_alatt_elvesztette_minden_vagyonat_az_egyik_leggazdagabb_norveg","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:46","title":"Néhány nap alatt elvesztette minden vagyonát az egyik leggazdagabb norvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9f8579-1bf4-4b12-b675-9fda851369e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már toborozzák a sofőröket.","shortLead":"Már toborozzák a sofőröket.","id":"20180920_Debrecenben_terjeszkedik_a_Taxify","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9f8579-1bf4-4b12-b675-9fda851369e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bee038-2592-4d8a-9292-4de2c8ffcc47","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Debrecenben_terjeszkedik_a_Taxify","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:51","title":"Debrecenben terjeszkedik a Taxify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karambol kis extrával.","shortLead":"Karambol kis extrával.","id":"20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565a4ea-21e9-4568-bf80-72a2b6801e4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:25","title":"Nyílegyenesen ment le az autó a metrólépcsőn, miután karambolozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású termőföld-kiárusító akciójában az állam eladta a gazdák alól az általuk bérelt földeket, ők most pereskedhetnek, ha tudnak.","shortLead":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású...","id":"20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651d32e-c572-4fdb-8843-88c188be981f","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:11","title":"Egymásnak ugrasztotta és bajba sodorta a földjeit bérlő gazdákat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]