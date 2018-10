Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b152ec27-f87b-47ec-b013-f5f26b53ba32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óbudai önkormányzat szerint évtizedek óta ismert problémáról van szó, de az ügyben csak a terület tulajdonosa, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. léphet. ","shortLead":"Az óbudai önkormányzat szerint évtizedek óta ismert problémáról van szó, de az ügyben csak a terület tulajdonosa...","id":"20181019_Rakkelto_anyagok_a_Dunaban_a_Nemzeti_Kozmuveknek_kellene_lepnie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b152ec27-f87b-47ec-b013-f5f26b53ba32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dfe2d2-252f-4c82-a78d-2095bac39f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Rakkelto_anyagok_a_Dunaban_a_Nemzeti_Kozmuveknek_kellene_lepnie","timestamp":"2018. október. 19. 15:15","title":"Rákkeltő anyagok a Dunában: a Nemzeti Közműveknek kellene lépnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b88a4f-35ce-405d-9323-68edecdbe337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első magyar filmként Szilágyi Zsófia Egy nap című alkotása nyerte pénteken este a luxemburgi CinEast filmfesztivál nagydíját (Grand Prix).","shortLead":"Első magyar filmként Szilágyi Zsófia Egy nap című alkotása nyerte pénteken este a luxemburgi CinEast filmfesztivál...","id":"20181020_Az_Egy_Nap_nyert_Luxemburgban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b88a4f-35ce-405d-9323-68edecdbe337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7def59cf-40e5-4df0-9c0c-d6ea7c164c48","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Az_Egy_Nap_nyert_Luxemburgban","timestamp":"2018. október. 20. 10:06","title":"Magyar film nyerte a luxemburgi CinEast filmfesztivál nagydíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fb8298-25d7-499c-b513-2b3812d7fd99","c_author":"Kőbányai János","category":"kultura","description":"Ha nem a Nyugat folyóirat és az általa elindított mozgalom és szerzői a modern magyar irodalom etalonja, ha nem Ady Endre–József Attila–Radnóti Miklós szentháromság a modern magyar irodalom kánonja, akkor ezt az „új világot” jobb távolból szemlélni. Vélemény.","shortLead":"Ha nem a Nyugat folyóirat és az általa elindított mozgalom és szerzői a modern magyar irodalom etalonja, ha nem Ady...","id":"20181019_Jo_helyen_rossz_idoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31fb8298-25d7-499c-b513-2b3812d7fd99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2950f515-42e0-45d0-adea-8f684e433411","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Jo_helyen_rossz_idoben","timestamp":"2018. október. 19. 14:40","title":"Jó helyen, rossz időben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy alsóneműben kell várniuk a műtétjükre, de még az ilyenkor kötelező pelenkát is a koedukált kórteremben kell felvenniük.","shortLead":"Nem elég, hogy alsóneműben kell várniuk a műtétjükre, de még az ilyenkor kötelező pelenkát is a koedukált kórteremben...","id":"20181018_Egymas_elott_kell_vetkozniuk_a_ferfiaknak_es_noknek_egy_fovarosi_korhaz_egynapos_sebeszeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cc522f-4510-4a12-8f02-aa3beb37b7da","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egymas_elott_kell_vetkozniuk_a_ferfiaknak_es_noknek_egy_fovarosi_korhaz_egynapos_sebeszeten","timestamp":"2018. október. 18. 17:36","title":"Egymás előtt kell vetkőzniük a férfiaknak és nőknek egy fővárosi kórház egynapos sebészetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674ec2d3-4412-4e23-b1ae-10d74656f5c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jók ezek a harminc éves Opelek, ezekben még volt anyag. ","shortLead":"Jók ezek a harminc éves Opelek, ezekben még volt anyag. ","id":"20181019_opel_kadett_ferrari_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674ec2d3-4412-4e23-b1ae-10d74656f5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb77faed-6f84-418e-a679-f054c58968f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_opel_kadett_ferrari_autos_video","timestamp":"2018. október. 20. 04:08","title":"Videó: Tapadt az öreg Opel a Ferrarira, nem volt menekvés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c01ed2-ba19-407d-baef-6932909092c6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Ungar_Peter_kihagyja_az_LMP_tisztujito_kongresszusat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c01ed2-ba19-407d-baef-6932909092c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fa7e61-2ddd-4f72-af97-2db13c0d2c91","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ungar_Peter_kihagyja_az_LMP_tisztujito_kongresszusat","timestamp":"2018. október. 19. 13:17","title":"Ungár Péter kihagyja az LMP tisztújító kongresszusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Debrecenben összbírói értekezlet összehívását kezdeményezik a tiltakozó bírák, miközben egyre több helyen soha nem látott ellenállást váltott ki az Országos Bírói Tanács legutóbbi megpuccsolt, más szemszögből elcsalt póttagválasztása. A bírósági szervezet egyszemélyi vezetője, Handó Tünde iránt lojális bírósági vezetők ügyeskedése a jelek szerint visszahull rájuk.","shortLead":"Debrecenben összbírói értekezlet összehívását kezdeményezik a tiltakozó bírák, miközben egyre több helyen soha nem...","id":"20181020_Nehez_helyzetbe_lavirozta_magat_Hando_egyre_haragosabbak_a_birak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0700d6-aa4f-48d7-a68d-5cb966ea3495","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Nehez_helyzetbe_lavirozta_magat_Hando_egyre_haragosabbak_a_birak","timestamp":"2018. október. 20. 11:57","title":"A bírók kiborultak Handóra: \"Most nem a lóláb, az egész ló kilógott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó igazgató kilencoldalas levélben indokolta döntését.","shortLead":"A távozó igazgató kilencoldalas levélben indokolta döntését.","id":"20181020_Az_oktatasi_rendszer_mukodeskeptelen_lett__Felmondott_egy_budai_altalanos_iskola_igazatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f2c7b0-b879-41a1-8289-9d514bbe7a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Az_oktatasi_rendszer_mukodeskeptelen_lett__Felmondott_egy_budai_altalanos_iskola_igazatoja","timestamp":"2018. október. 20. 12:50","title":"\"Az oktatás működésképtelen lett\" - felmondott egy budai iskolaigazató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]