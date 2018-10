Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","shortLead":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","id":"20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1aed7-59a5-4c90-80a4-587af82b35ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","timestamp":"2018. október. 19. 12:50","title":"Lebontották a Kétfarkúak pécsi buszmegállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most már nem lehet Thaiföldre menekülni a büntetés elől, ha az meghaladja az egy év börtönt.","shortLead":"Most már nem lehet Thaiföldre menekülni a büntetés elől, ha az meghaladja az egy év börtönt.","id":"20181019_Kiadatasi_egyezmenyt_kotott_Magyarorszag_Thaifolddel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d434b-a946-4c72-9e91-d7fbcedaf5a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Kiadatasi_egyezmenyt_kotott_Magyarorszag_Thaifolddel","timestamp":"2018. október. 19. 18:37","title":"Kiadatási egyezményt kötött Magyarország Thaifölddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei a keddi londoni eseményen. Míg a microSD-kártyát a múltnak, addig újdonságát a jövőnek tartja. Kérdés, mit szólnak majd hozzá a telefongyártók és a felhasználók.","shortLead":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei...","id":"20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7bc2d9-f75c-45d1-b653-02103c7dc911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 18. 10:03","title":"Előrukkolt valamivel a Huawei: leváltaná a microSD-memóriakártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is az olasz szigeten vannak.","shortLead":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is...","id":"20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c324d05-d483-400b-806a-523b1d84d91a","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","timestamp":"2018. október. 19. 21:25","title":"Vihar miatt több mint 200 budapesti utast hagyott a Wizz Air Cataniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78f0add-2e56-421a-b0d8-52da5ac7113a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét és fél év börtönt kaptak a Buda-Cash ügy vádlottai, nem jogerősen.","shortLead":"Hét és fél év börtönt kaptak a Buda-Cash ügy vádlottai, nem jogerősen.","id":"20181019_Bortonre_es_vagyonelkobzasra_iteltek_a_BudaCashbotrany_vadlottait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78f0add-2e56-421a-b0d8-52da5ac7113a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006652-9b4c-40ef-98c4-2e6dbe3acc52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Bortonre_es_vagyonelkobzasra_iteltek_a_BudaCashbotrany_vadlottait","timestamp":"2018. október. 19. 11:23","title":"Börtönre és vagyonelkobzásra ítélték a Buda-Cash-botrány vádlottait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","shortLead":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","id":"20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002148ed-704e-4f1f-bd2a-90bb043eb268","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","timestamp":"2018. október. 19. 10:55","title":"Tragikus testrablós horrorsztoriba keveredett egy brit család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint a fiatalokkal olcsóbban és hatékonyabban működtethető az állam. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint a fiatalokkal olcsóbban és hatékonyabban működtethető az állam. ","id":"20181018_Csak_a_versenyszferaban_varja_vissza_dolgozni_a_nyugdijasokat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a232d9-c97e-4e4c-baa1-428cc5522f98","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Csak_a_versenyszferaban_varja_vissza_dolgozni_a_nyugdijasokat_a_kormany","timestamp":"2018. október. 18. 15:09","title":"Csak a versenyszférában várja vissza dolgozni a nyugdíjasokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését Amerika legnagyobb sport- és televíziós eseményén. ","shortLead":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését...","id":"20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da217397-af69-4b1a-adda-442a456b475a","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","timestamp":"2018. október. 19. 10:10","title":"Rihanna beintett a Super Bowl-nak a Kaepernick-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]