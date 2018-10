Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt a KSH szerint.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt a KSH szerint.","id":"20181019_321_ezer_forintra_mertek_a_magyar_atlagfizetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337eb2aa-4830-4143-a09c-aeef036d862f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_321_ezer_forintra_mertek_a_magyar_atlagfizetest","timestamp":"2018. október. 19. 09:18","title":"321 ezer forintra mérték a magyar átlagfizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c24d47-966c-4af1-87e9-3746849f38ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Schwarzenegger_a_magyar_birkozoknak_szurkol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c24d47-966c-4af1-87e9-3746849f38ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1a202e-e9ea-49f4-8ae3-00c6c36c70c7","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Schwarzenegger_a_magyar_birkozoknak_szurkol","timestamp":"2018. október. 19. 09:42","title":"Schwarzenegger a magyar birkózóknak szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az első alkalom, hogy valamely ország hatósága videojátékos csalás miatt tartott razziát.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy valamely ország hatósága videojátékos csalás miatt tartott razziát.","id":"20181018_grand_theft_auto_5_csalas_infamous_rendorsegi_razzia_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82109983-7f9d-4f99-8cd9-e1533552e129","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_grand_theft_auto_5_csalas_infamous_rendorsegi_razzia_ausztralia","timestamp":"2018. október. 18. 16:15","title":"Lerohant a rendőrség öt videojátékos csalót Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a nemzetközi diplomáciai nyomás az Egyesült Államokat is arra kényszeríti, hogy szankciókat vezessen be Szaúd-Arábia ellen az eltűnt (és valószínűleg meggyilkolt) újságíró, Dzsamál Hasogdzsi miatt, az USA komoly vesztese is lehet a konfliktusnak.","shortLead":"Miközben a nemzetközi diplomáciai nyomás az Egyesült Államokat is arra kényszeríti, hogy szankciókat vezessen be...","id":"20181019_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_szaud_arabia_egyesult_allamok_tech_cegek_befektetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3b5e8f-905c-496d-a9d2-41ae7533767e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_szaud_arabia_egyesult_allamok_tech_cegek_befektetes","timestamp":"2018. október. 19. 12:33","title":"2000 miliárd dollártól esik el a Szilícium-völgy, ha Amerika megtorolja a szaúdi újságíró halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814578fa-815b-41c9-ba4e-a9af7f4970c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem hallották, nem látták, hogy jön a vonat, amely meg sem állt a tragédia után.","shortLead":"Nem hallották, nem látták, hogy jön a vonat, amely meg sem állt a tragédia után.","id":"20181019_Tobb_mint_negyven_tuzijateknezot_utott_el_egy_vonat_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=814578fa-815b-41c9-ba4e-a9af7f4970c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43cc518-2a0f-4a1e-bad8-7d1d1ba8bcd4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181019_Tobb_mint_negyven_tuzijateknezot_utott_el_egy_vonat_Indiaban","timestamp":"2018. október. 19. 19:25","title":"Több mint negyven tűzijátéknézőt ütött el egy vonat Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1445f3e-b67a-4968-b899-6657fdb66887","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A munkaerőhiány korszakában a fejvadászok és HR-esek keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzhessenek arról, a cégük tökéletes helyszíne a tanulásnak és a növekedésnek. Hirdetéseikben mosolygós, boldog munkavállalók illusztrálják, mi várhat rád a cégnél. De vajon honnan tudhatod biztosan, hogy a leendő munkáltató valóban optimális helyet kínál a számodra, vagy az egész csupán egy felfújt lufi? Ahhoz, hogy ezt megtudd, olyan kérdéseket kell feltenned önmagadnak, melyek segítségével mélyebben is feltérképezed a cégkultúrát és a várható kilátásokat.","shortLead":"A munkaerőhiány korszakában a fejvadászok és HR-esek keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzhessenek arról, a cégük...","id":"20181019_Ne_fogadj_el_uj_allast_mig_fel_nem_teszed_ezeket_a_kerdeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1445f3e-b67a-4968-b899-6657fdb66887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc3960b-c326-4720-aec1-b5e0e45f1d99","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181019_Ne_fogadj_el_uj_allast_mig_fel_nem_teszed_ezeket_a_kerdeseket","timestamp":"2018. október. 19. 14:25","title":"Ne fogadj el új állást, míg fel nem teszed ezeket a kérdéseket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"920a72f4-cdef-460e-ba30-e364599eecbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 8163 Manaszlun csak néhány percet töltött.","shortLead":"A 8163 Manaszlun csak néhány percet töltött.","id":"20181019_Egy_makoi_hegymaszotanoncno_eljutott_a_vilag_8_legmagasabb_csucsara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920a72f4-cdef-460e-ba30-e364599eecbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061403d9-a2d4-4742-9657-000da775ad44","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Egy_makoi_hegymaszotanoncno_eljutott_a_vilag_8_legmagasabb_csucsara","timestamp":"2018. október. 19. 14:16","title":"Egy makói „hegymászótanoncnő” eljutott a világ 8. legmagasabb csúcsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakszervezetek levélben kérték a MÁV vezetését, hogy üljenek le tárgyalni. ","shortLead":"A szakszervezetek levélben kérték a MÁV vezetését, hogy üljenek le tárgyalni. ","id":"20181018_15_szazalekos_beremelest_akarnak_a_vasutasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5c69e4-5b98-49f6-8a46-0aac68bc21a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_15_szazalekos_beremelest_akarnak_a_vasutasok","timestamp":"2018. október. 18. 18:08","title":"15 százalékos béremelést akarnak a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]