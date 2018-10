Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s társelnök, és egyéb kényes ügyekben is lenne pár ötlete.\r

\r

","shortLead":"Ha Kósa Lajos át akarja világíani, akkor tegye már meg Orbán Viktorral is, mondta az MTI-nek Demeter Márta LMP-s...","id":"20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a6377-0bc9-42c8-906d-7e0be21b4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf0b901-30dd-493b-b811-0b43c8630444","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Demeter_ha_Kosa_at_akar_vilagitani_Orbanrol_se_feledkezzen_meg","timestamp":"2018. október. 21. 15:02","title":"Demeter: ha Kósa át akar világítani, Orbánról se feledkezzen meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47f1cb2-afe7-4fb9-833c-a8712e9089a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel ellentétben nem hogy nem bontották le, még segített is nekik a városháza.","shortLead":"Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel...","id":"20181020_Hodmezovasarhelyen_kozmunkasok_segitettek_a_Ketfarku_buszmegalloepiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47f1cb2-afe7-4fb9-833c-a8712e9089a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9f23da-abe2-4da2-b388-b18f3492361f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Hodmezovasarhelyen_kozmunkasok_segitettek_a_Ketfarku_buszmegalloepiteset","timestamp":"2018. október. 20. 08:48","title":"Hódmezővásárhelyen közmunkások segítették a Kétfarkú buszmegálló-építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7051c5e-278a-40eb-bfe5-fa452c14dd50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A béta programban résztvevőknek hála már tudni, milyen újdonságokkal számolhatnak a Galaxy készülékekkel rendelkezők, ha telepítik mobiljukra az új, 9-es Androidot. ","shortLead":"A béta programban résztvevőknek hála már tudni, milyen újdonságokkal számolhatnak a Galaxy készülékekkel rendelkezők...","id":"20181020_android_9_pie_telepites_funkciok_samsung_galaxy_note9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7051c5e-278a-40eb-bfe5-fa452c14dd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14dd5d8-9f40-40ad-97d1-77abd541ee2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_android_9_pie_telepites_funkciok_samsung_galaxy_note9","timestamp":"2018. október. 20. 16:03","title":"Samsung telefonja van? Mutatjuk a listát, melyik modellek kapják meg az új Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körgyűrű tervezése során több új nyomvonalat is meg kell vizsgálni a NIF szerint. Az engedélyek legkorábban 2019 végén lehetnek meg.","shortLead":"A körgyűrű tervezése során több új nyomvonalat is meg kell vizsgálni a NIF szerint. Az engedélyek legkorábban 2019...","id":"20181020_m0_autout_bovites_meg_mindig_nincs_kijelolt_nyomvonal_pesthidegkut_solymari_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1212c6ec-67b4-4094-b86a-fdf301e5da6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_m0_autout_bovites_meg_mindig_nincs_kijelolt_nyomvonal_pesthidegkut_solymari_polgarmester","timestamp":"2018. október. 20. 08:21","title":"M0 bővítés: még mindig nincs kijelölt nyomvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","shortLead":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","id":"20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44453c-808f-4d6e-9141-cc4ad4180795","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"Budapesten lép fel Neneh Cherry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például a szegények melletti elköteleződés, egy-egy ínséget szenvedő család vagy éppen menekült befogadása.\" A püspök nem állami elismerésben részesült.\r

\r

","shortLead":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például...","id":"20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946a5024-3ef1-4d1e-8579-ae2c0694b589","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","timestamp":"2018. október. 21. 15:46","title":"Kitüntették Beer Miklós váci megyéspüspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött az LMP tisztújítása, a párból és frakcióból távozó Szél Bernadett helyére keresnek női társelnököt. A posztra jelölt Demeter Márta bukásának drukkol a helyszínre kivonult kormánysajtó. De mit mondanak az LMP politikusai?","shortLead":"Elkezdődött az LMP tisztújítása, a párból és frakcióból távozó Szél Bernadett helyére keresnek női társelnököt...","id":"20181020_Demeter_Marta_felszall_vagy_lezuhan_Video_az_LMP_kongresszusarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fab9d15-ecd8-4213-ac74-d5bcb78383d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Demeter_Marta_felszall_vagy_lezuhan_Video_az_LMP_kongresszusarol","timestamp":"2018. október. 20. 11:35","title":"Demeter Márta felszáll vagy lezuhan? Videó az LMP kongresszusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz egy „rivális-riogató” jellemzője.","shortLead":"Egyre többet tudunk a OnePlus hamarosan érkező csúcstelefonjáról, legutóbb például az derült ki, hogy lesz...","id":"20181020_oneplus_6t_ara_android_9","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c25f0d-708a-4af5-8168-0ea06038e3dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_oneplus_6t_ara_android_9","timestamp":"2018. október. 20. 11:03","title":"A legújabb Android rendszer fut rajta, feleáron adják, mint a többi csúcstelefont – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]