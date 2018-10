Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"423fa008-1b5e-4edb-8503-5e0a25c816e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Radics_Gigi_kulturdiplomaciai_uton_kepviseli_Magyarorszagot_a_vilag_tulfelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423fa008-1b5e-4edb-8503-5e0a25c816e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c27625-9807-4eaa-8e67-8f44e65d39d4","keywords":null,"link":"/elet/20181020_Radics_Gigi_kulturdiplomaciai_uton_kepviseli_Magyarorszagot_a_vilag_tulfelen","timestamp":"2018. október. 20. 12:10","title":"Radics Gigi \"kultúrdiplomáciai úton\" képviseli Magyarországot a világ túlfelén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","shortLead":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","id":"20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf400ad-d3ab-4733-a9d2-c3c1c8141bfe","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 21:59","title":"Videó: a Felcsút csodagólja a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró október 2-án belépett Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára, és többé nem adott életjelet magáról. Eddig is erős volt a gyanú, hogy meggyilkolták, szombaton ezt három hét tagadás és maszatolás után Rijád is elismerte. Igaz, a felelősséget továbbra is hárítja.","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró október 2-án belépett Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára, és többé nem...","id":"20181020_SzaudArabia_beismerte_az_ujsagiro_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fa0227-4556-41f5-964c-b806aab05ead","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_SzaudArabia_beismerte_az_ujsagiro_halalat","timestamp":"2018. október. 20. 08:31","title":"Szaúd-Arábia beismerte az újságíró megölését, bűnbakokat is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány olyan elszántan akar kisvasutakat építeni, hogy az ország egyik legérintetlenebb erdőjén keresztül is átvezetne egyet. A környezetvédők tiltakoznak.\r

\r

","shortLead":"A kormány olyan elszántan akar kisvasutakat építeni, hogy az ország egyik legérintetlenebb erdőjén keresztül is...","id":"20181021_Kisvasutmania_a_Borzsony_erintetlen_reszet_is_atszelne_egy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579d1344-8253-4a54-be75-de10ce42ffd5","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kisvasutmania_a_Borzsony_erintetlen_reszet_is_atszelne_egy","timestamp":"2018. október. 21. 16:58","title":"Kisvasútmánia: a Börzsöny érintetlen részét is átszelné egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt a napot is megélték és nem túlélték” – így képzeli az ideális iskolát Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, aki egyben a győri Révai Gimnázium igazgatója.","shortLead":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt...","id":"20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffff133-262b-4dd3-88e1-e7e69b508f34","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","timestamp":"2018. október. 20. 12:30","title":"„Nem jó, ha valaki a gyereke véleménye ellenében dönt az iskoláról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3d011c-11e6-4aff-b908-8461bf15e335","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindenki tud ellenállni a kísértésnek.","shortLead":"Nem mindenki tud ellenállni a kísértésnek.","id":"20181020_autos_video_porsche_autoszerviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3d011c-11e6-4aff-b908-8461bf15e335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283d05d3-4338-4f31-8705-ff85758a8505","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_autos_video_porsche_autoszerviz","timestamp":"2018. október. 21. 04:25","title":"Videó: javításra vitt Porschéval száguldozott az autószerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7805118-5843-4e69-8398-236907948752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a miskolci Herman Ottó Gimnázium vezeti a HVG 2019-es középiskolai rangsorát a vidéki gimnáziumok közül.","shortLead":"A veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a miskolci Herman Ottó...","id":"20181021_Ime_a_tiz_legjobb_videki_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7805118-5843-4e69-8398-236907948752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051036bc-0841-4ca4-b15a-b0793923b484","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Ime_a_tiz_legjobb_videki_gimnazium","timestamp":"2018. október. 21. 11:05","title":"Íme, a tíz legjobb vidéki gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f99de6-ce71-46aa-bc85-7a7edcc6125e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bútorszövetség: az otthonteremtési kedvezmény lendített a bútorpiacon","shortLead":"Bútorszövetség: az otthonteremtési kedvezmény lendített a bútorpiacon","id":"20181021_Napi_termelesi_beszamolo_a_butorgyartok_osszebutoroztak_a_kormannyal_es_meg_Csokoltak_azt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86f99de6-ce71-46aa-bc85-7a7edcc6125e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e33fc4e-e1cc-4360-9c44-516e29a3df19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_Napi_termelesi_beszamolo_a_butorgyartok_osszebutoroztak_a_kormannyal_es_meg_Csokoltak_azt","timestamp":"2018. október. 21. 09:20","title":"Napi termelési beszámoló: a bútorgyártók összebútoroztak a kormánnyal, és meg Csok-olták azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]