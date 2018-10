Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d7cd94-a4d2-4ab4-b96f-7c50f255938a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201837_szeniorok_haromszor_tobb_a90_folotti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7cd94-a4d2-4ab4-b96f-7c50f255938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac4654e-8f80-46fc-a2e1-f2f528834b0f","keywords":null,"link":"/itthon/201837_szeniorok_haromszor_tobb_a90_folotti","timestamp":"2018. október. 21. 11:00","title":"Feltűnt már, mennyire megugrott a 90 év fölöttiek száma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik népszavazást kezdeményez lakáskassza-ügyben.","shortLead":"Vajon az ilyen megtakarítással rendelkező fideszesek is medencére vagy szaunára költi a pénzt? Közben a Jobbik...","id":"20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71f86f2-7c72-44f1-94c1-bd21fa2e4634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bac9d6-8361-48fa-989b-9af4b364fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_Momentum_kideritette_Nemeth_Szilardnak_is_van_lakaskasszamegtakaritasa","timestamp":"2018. október. 19. 12:12","title":"A Momentum kiderítette, Németh Szilárdnak is van lakáskassza-megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bfc001-0131-434f-99f7-c82f180eefea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1994-ben a kvantumszámítógépre megalkotott Shor-algoritmusról eddig csak sejteni lehetett, hogy sokkal gyorsabban végzi feladatát, mint egy hagyományos számítógép. Most viszont bebizonyítani is sikerült.","shortLead":"Az 1994-ben a kvantumszámítógépre megalkotott Shor-algoritmusról eddig csak sejteni lehetett, hogy sokkal gyorsabban...","id":"20181019_ibm_kvantumszamitogep_shor_algoritmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82bfc001-0131-434f-99f7-c82f180eefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e0b1a3-6a29-4dd9-885d-e164db6605d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_ibm_kvantumszamitogep_shor_algoritmus","timestamp":"2018. október. 19. 12:03","title":"24 év után végre sikerült: az IBM bebizonyította, hogy mire képes a kvantumszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Válaszolt a honvédelmi miniszter az LMP-s Demeter Mártának, aki a miniszterelnök lányának feltételezett \"nemkormánygépes\" repüléséről nyújtott be a héten írásbeli kérdéseket. Lényegében senki sem az, akinek véltük, és nem is volt ott, ahol a képviselő gondolta.","shortLead":"Válaszolt a honvédelmi miniszter az LMP-s Demeter Mártának, aki a miniszterelnök lányának feltételezett...","id":"20181019_Demeter_Marta_hivatalosan_is_megkapta_a_magaet_Orban_Flora_repuleserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3394bf-b1dc-4e29-8838-2683d72039d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Demeter_Marta_hivatalosan_is_megkapta_a_magaet_Orban_Flora_repuleserol","timestamp":"2018. október. 19. 15:36","title":"Demeter Márta hivatalosan is megkapta a magáét Orbán Flóra repüléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835b4f42-b1f0-4e2f-a807-bc5cc43b3467","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","timestamp":"2018. október. 19. 11:27","title":"Üldögél a nő, amikor két majom az ölébe toppan és szexelni kezd (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81daf739-7d8a-4493-803a-c6f5f1e22bf2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szégyenkezhet a kormány a legújabb uniós jelentés miatt: míg uniós átlagban egyre kevesebb a korai iskolaelhagyó és több a diplomás, itthon ez pont fordítva van. És az csak a kisebbik gond, hogy ezzel szembemegyünk az uniós vállalással. Az oktatási szakértő szerint becstelen, amit a kormány művel.","shortLead":"Szégyenkezhet a kormány a legújabb uniós jelentés miatt: míg uniós átlagban egyre kevesebb a korai iskolaelhagyó és...","id":"20181018_Minden_harmadik_15_evessel_oriasi_a_baj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81daf739-7d8a-4493-803a-c6f5f1e22bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efd55ea-8452-4a0f-b6ac-03c4b941819e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Minden_harmadik_15_evessel_oriasi_a_baj","timestamp":"2018. október. 19. 17:05","title":"Még dolgozni kell azon, hogy a kamaszok tudjanak olvasni és számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Helikopterrel is keresik, komolyan veszik az észlelést.","shortLead":"Helikopterrel is keresik, komolyan veszik az észlelést.","id":"20181019_Serult_fekete_parducot_lattak_Skociaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a3edc8-1e06-4303-809a-be15515bd1da","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Serult_fekete_parducot_lattak_Skociaban","timestamp":"2018. október. 19. 14:03","title":"Sérült fekete párducot láttak Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár káros is lehet. ","shortLead":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár...","id":"20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bead9e-d462-42ab-9ff2-b9860e35cc57","keywords":null,"link":"/elet/20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","timestamp":"2018. október. 19. 17:37","title":"A Nébih nem ült fel a feketekaja-trendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]