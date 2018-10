A magyar színházi élet rákos daganatának nevezte korábban a taotámogatások rendszerét Vidnyánszky Attila. Nem a Nemzeti Színház igazgatója volt az egyetlen, aki az elmúlt években úgy kritizálta igen élesen a kialakított rendszert, hogy közben azt is elismerte:

ha nem lenne tao, több színház bedőlne.

A támogatási rendszer torzítását talán a Nemzeti Színházon lehet a legjobban bemutatni. Tavaly Vidnyánszkyék az első 15 támogatott közé nem tudtak bekerülni, a Mága Zoltán koncertjeit szervező cég viszont igen. Bár a kulturális területen a legtöbben azt mondják,

nem kivégezni, hanem átalakítani kellene a jelenlegi struktúrát,

az Index most arról értesült, hogy a kormány a jelenlegi formájában biztosan megszünteti az előadó-művészetek taotámogatását. A portál szerint az érintettek közül van, aki úgy tudja, már ezen a héten szerdán teljesen eltörlik ezt a bevételi formát, mások szerint a pénz megmarad, de annak kiosztásáról már egy, a minisztérium által kinevezett bizottság fog dönteni. Az Index azt írja, bármelyik verzió is lép életbe, az színházak megszűnéséhez és sokkal erősebb állami kontrollhoz vezethet.

Vagy mégsem?

Nem kevesebb, hanem több pénzhez juthatnak a színházak, ha a jelenlegi taotámogatási rendszer megszűnik - mondta a hvg.hu-nak L. Simon László. A volt kulturális államtitkár egy korábbi javaslatára hivatkozva ezt azzal magyarázta: ha a szaktárca közvetlenül osztja el a befolyt támogatásokat, akár még más kulturális területekre is maradhat külön forrás. L. Simon szerint ennek oka, hogy az elmúlt években milliárdok vándoroltak a színházak kasszája mellett magánzsebekbe is, tehát ha az átutalást és a teljesítést is ellenőrzi a kabinet, akkor a „közvetítői díjak” egyik pillanatról a másikra megszűnhetnek.

„A taotámogatásokat csak úgy szabad kivezetni a kultúrából, hogy ezzel párhuzamosan jövőre növeljük a kulturális államtitkárság költségvetését minimum negyven milliárd forinttal. S Fekete Péteréket (kultúráért felelős államtitkár, a szerk.,) abban kell segíteni, hogy egyetlen olyan értékes produkció se vesszen el, ami eddig a taónak köszönhette a létezését” - mondta kérdésünkre a volt államtitkár.

A jelenlegi rendszer L. Simon szerint azért tarthatatlan, mert kamuszínházak és valós művészeti teljesítmény nélküli produkciók egyre többet tettek el a taotámogatásokból. „Hiába néz ki úgy, hogy sok pénzt kap a kultúra a taóból, nemcsak a támogatások emelkedtek, hanem lenyúlások is” - mondta lapunknak L. Simon. A kormánypárti politikus szakmai pletykákra hivatkozva beszélt arról, hogy a tavalyi 37 milliárd forintnyi támogatásból 10-15 milliárd forint nem jutott el a címzetthez.

A taotámogatások az elmúlt tíz évben dinamikusan növekedtek. 2009-ben 875 millió forint jutott 51 céghez, 2014-ben már 404 szervezet kapott 22 milliárd forintot, tavaly pedig 37,46 milliárd forinthoz jutott 315 előadó-művészeti szervezetnek.