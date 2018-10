Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b95dd6b4-5af2-4832-b390-043e364481c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joachim Ronneberg 99 éves volt.","shortLead":"Joachim Ronneberg 99 éves volt.","id":"20181022_Meghalt_a_ferfi_aki_szabotalta_Hitler_atomterveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b95dd6b4-5af2-4832-b390-043e364481c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033eab95-a2dd-4f0b-95e7-e382aed531fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Meghalt_a_ferfi_aki_szabotalta_Hitler_atomterveit","timestamp":"2018. október. 22. 14:49","title":"Meghalt a férfi, aki szabotálta Hitler atomterveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak az elmaradt járulékot kellett állni, ezután talán a teljes számlát. 400 ezer embert érint a döntés.","shortLead":"Eddig csak az elmaradt járulékot kellett állni, ezután talán a teljes számlát. 400 ezer embert érint a döntés.","id":"20181022_Durvan_megdragulhat_az_orvosi_ellatas_azoknak_akiknek_nincs_tarsadalombiztositasuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81061dab-29fb-44d3-a8b9-8b23a2dcf01b","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Durvan_megdragulhat_az_orvosi_ellatas_azoknak_akiknek_nincs_tarsadalombiztositasuk","timestamp":"2018. október. 22. 09:21","title":"Durván megdrágulhat az orvosi ellátás azoknak, akiknek nincs társadalombiztosításuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dada0496-012f-4f04-a46a-e70ad075758a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A vándorlegeltetésért demonstráltak.","shortLead":"A vándorlegeltetésért demonstráltak.","id":"20181021_Birkafelvonulas_Madridban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dada0496-012f-4f04-a46a-e70ad075758a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46539b60-d451-4468-ba56-6bb6f15d27fd","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Birkafelvonulas_Madridban","timestamp":"2018. október. 21. 15:17","title":"Birkafelvonulás Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számos emlősfaj fog kipusztulni a következő ötven évben és a természetnek 3-5 millió évre lesz szüksége a regenerálódásra – figyelmeztetnek dán és svéd kutatók.","shortLead":"Számos emlősfaj fog kipusztulni a következő ötven évben és a természetnek 3-5 millió évre lesz szüksége...","id":"20181020_evolucio_emlosok_kihalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1172d9df-050f-40da-92ab-c2e001657534","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_evolucio_emlosok_kihalasa","timestamp":"2018. október. 20. 23:18","title":"Ez egy rossz hír: már nem képest lépést tartani az evolúció az emlősök kihalásának ütemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pocokinvázió veszélyezteti a termést.","shortLead":"A pocokinvázió veszélyezteti a termést.","id":"20181020_Durvan_elszaporodtak_a_pockok_vis_maior_helyzet_van_a_foldeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6139a9b-2ed3-4bb9-ba7d-5a78f4442dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Durvan_elszaporodtak_a_pockok_vis_maior_helyzet_van_a_foldeken","timestamp":"2018. október. 20. 16:50","title":"Durván elszaporodtak a pockok, vis maior helyzet van a földeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik belőle a korrupció miatt. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik...","id":"20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73813ce-4804-450e-a9ce-598b7d351706","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","timestamp":"2018. október. 22. 14:58","title":"Az EU-s pénzek jelentős részét ellopják itthon - így véli a többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80428808-1791-4cb2-b223-ac8480a892a5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Kádár János és Dobi István kiérdemelte az akasztófát. Saját megítélésük alapján. A sarkalatos bűn, amely mindkettőjük szerint önmagában is akasztófát ért Nagy Imre esetében, a Varsói Szerződésből való kilépés volt. Ebben a bűnben mindketten osztoztak Nagy Imrével. Ezt Kádár maga is elismerte - Moszkvában.","shortLead":"Kádár János és Dobi István kiérdemelte az akasztófát. Saját megítélésük alapján. A sarkalatos bűn, amely mindkettőjük...","id":"20181022_dobi_istvan_elnok_1956_forradalom_nagy_imre_kadar_janos_semlegesseg_varsoi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80428808-1791-4cb2-b223-ac8480a892a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab8dc56-28cd-4d4f-9ed8-0d44f6393ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_dobi_istvan_elnok_1956_forradalom_nagy_imre_kadar_janos_semlegesseg_varsoi_szerzodes","timestamp":"2018. október. 22. 12:30","title":"Dobi István elnök a '56-os forradalomban – egy árulás anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","shortLead":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","id":"20181022_ivo_sanader_mol_ina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94146b-d564-438e-b64c-2d5418af5a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_ivo_sanader_mol_ina","timestamp":"2018. október. 22. 15:53","title":"Elítélték a volt horvát kormányfőt és a Mol-Ina per még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]