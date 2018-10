Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esztergom közelében fának ütközött, majd kigyulladt egy autó, amelynek vezetője életét vesztette.\r

","shortLead":"Esztergom közelében fának ütközött, majd kigyulladt egy autó, amelynek vezetője életét vesztette.\r

","id":"20181021_Kigyulladt_egy_fanak_hajto_kocsi_a_sofor_eletet_vesztette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c1e614-948d-48ae-935c-518aaafc550b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Kigyulladt_egy_fanak_hajto_kocsi_a_sofor_eletet_vesztette","timestamp":"2018. október. 21. 14:40","title":"Kigyulladt egy fának hajtó kocsi, a sofőr életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618de1fc-50c7-4a02-86f1-54cb32954036","c_author":"Lévai András","category":"tudomany","description":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért az épületek energiahatékonysága döntő fontosságú lesz.","shortLead":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért az épületek energiahatékonysága döntő fontosságú lesz.","id":"20181021_Jonnek_a_metropoliszok_ahol_par_ev_mulva_mar_hegyi_levegot_szivhatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=618de1fc-50c7-4a02-86f1-54cb32954036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba43569-126b-4d90-a33a-87334ef59b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_Jonnek_a_metropoliszok_ahol_par_ev_mulva_mar_hegyi_levegot_szivhatunk","timestamp":"2018. október. 21. 17:30","title":"Jönnek a metropoliszok, ahol pár év múlva már hegyi levegőt szívhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például a szegények melletti elköteleződés, egy-egy ínséget szenvedő család vagy éppen menekült befogadása.\" A püspök nem állami elismerésben részesült.\r

\r

","shortLead":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például...","id":"20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946a5024-3ef1-4d1e-8579-ae2c0694b589","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","timestamp":"2018. október. 21. 15:46","title":"Kitüntették Beer Miklós váci megyéspüspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022f058e-38bb-4b79-a178-a8fb93f38a51","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona focistája három hétig nem focizhat.","shortLead":"A Barcelona focistája három hétig nem focizhat.","id":"20181021_Messi_csunyan_raesett_a_karjara_el_is_tort__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=022f058e-38bb-4b79-a178-a8fb93f38a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65a35d2-4a38-47ca-bc72-77f684f7abf2","keywords":null,"link":"/sport/20181021_Messi_csunyan_raesett_a_karjara_el_is_tort__video","timestamp":"2018. október. 21. 08:45","title":"Messi csúnyán ráesett a karjára, el is tört - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc506e1-487c-4cc5-a40c-b0b98588c727","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik a Sony menetrendszerűen érkezett felsőkategóriás újdonságának a tarsolyában? Tesztünkből minden fontos részletre fény derül.","shortLead":"Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik...","id":"20181020_sony_xperia_xz3_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc506e1-487c-4cc5-a40c-b0b98588c727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d0be86-52e8-4639-8acf-43a29051ddc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_sony_xperia_xz3_teszt","timestamp":"2018. október. 20. 20:00","title":"Teszten a friss androidos telefon, melybe végre gyönyörű képernyőt tett a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben újították fel a szombathelyi uszodát, Hende Csaba fideszes országyűlési képviselő ígérte, olcsóbb lesz. Ez egyelőre nem így tűnik.\r

\r

","shortLead":"2017-ben újították fel a szombathelyi uszodát, Hende Csaba fideszes országyűlési képviselő ígérte, olcsóbb lesz...","id":"20181021_212_millios_minuszban_a_szombathelyi_uszoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a6f532-6174-448a-a98c-79ce50cc3efb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_212_millios_minuszban_a_szombathelyi_uszoda","timestamp":"2018. október. 21. 19:17","title":"212 milliós mínuszban a szombathelyi uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0413f4f4-6736-45e8-80a9-d63a8e33ce9a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A cégeknél a munkaidő általában a munkáé, a gyakorlás pedig különleges alkalmakon zajlik, például egy tréningen. De be lehet-e vinni a gyakorlást a mindennapi tevékenységekbe? A kiemelkedő teljesítmények okait 30 éve kutató Anders Ericsson szerint igen.","shortLead":"A cégeknél a munkaidő általában a munkáé, a gyakorlás pedig különleges alkalmakon zajlik, például egy tréningen. De be...","id":"20181021_Hogyan_lehetunk_jobbak_a_munkankban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0413f4f4-6736-45e8-80a9-d63a8e33ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a41008-aa65-480c-9db0-bf6fae0e0676","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181021_Hogyan_lehetunk_jobbak_a_munkankban","timestamp":"2018. október. 21. 19:15","title":"Hogyan lehetünk jobbak a munkánkban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a15c5-60b7-4bd4-9359-4dfa70246dca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak 2019 elejéig kell döntenie a kérdésről. ","shortLead":"A kormánynak 2019 elejéig kell döntenie a kérdésről. ","id":"20181020_A_szlovakok_a_teli_idoszamitast_tartanak_meg_mi_lesz_Magyarorszaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74a15c5-60b7-4bd4-9359-4dfa70246dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0347548e-9887-49ae-acec-3ff69ec658c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_A_szlovakok_a_teli_idoszamitast_tartanak_meg_mi_lesz_Magyarorszaggal","timestamp":"2018. október. 20. 14:25","title":"A szlovákok a téli időszámítást tartanák meg, mi lesz Magyarországgal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]