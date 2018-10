Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország 18 nappal a haláleset után ismerte el, hogy dulakodás közben halt meg Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Az ország 18 nappal a haláleset után ismerte el, hogy dulakodás közben halt meg Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181020_SzaudArabia_akarja_kivizsgalni_a_kovetsegen_megolt_ujsagiro_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429e31b5-38d1-40ab-8348-3312f36e6b19","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_SzaudArabia_akarja_kivizsgalni_a_kovetsegen_megolt_ujsagiro_ugyet","timestamp":"2018. október. 20. 21:49","title":"Szaúd-Arábia akarja kivizsgálni a követségen megölt újságíró ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c4c55d-f48e-4a3e-ae45-903a061c1ceb","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor sorsdöntő harcot lát Magyarországon és a világban, így logikus volt, hogy a rend fegyveres őre megjelenjen a kormányzati kommunikáció eszköztárában is. Az erő kultusza pedig előhívta azokat, akik a honvédelmi nevelésben látják az egészséges nemzettudat garanciáját. Aki volt úttörő, annak sok minden fájóan ismerős lehet.","shortLead":"Orbán Viktor sorsdöntő harcot lát Magyarországon és a világban, így logikus volt, hogy a rend fegyveres őre megjelenjen...","id":"20181021_11_szamu_Orban_Viktor_Uttorocsapat_vigyazz_Zaszlonak_tisztelegj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97c4c55d-f48e-4a3e-ae45-903a061c1ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348aaed9-414d-4400-bb7e-5fc9d7879f95","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_11_szamu_Orban_Viktor_Uttorocsapat_vigyazz_Zaszlonak_tisztelegj","timestamp":"2018. október. 21. 10:00","title":"11. számú Orbán Viktor Úttörőcsapat, vigyázz! Zászlónak tisztelegj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közéletet jól felforgató riport a kormány és a kormánysajtó torkán is megakadt, a Minőségi Újságírásért Díj zsűrije viszont úgy látta, ez volt a legjobb cikk szeptemberben.



","shortLead":"A közéletet jól felforgató riport a kormány és a kormánysajtó torkán is megakadt, a Minőségi Újságírásért Díj zsűrije...","id":"20181021_Rangos_dijat_erdemelt_ki_az_Orbanfele_luxusrepulozest_megiro_cikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01f4f9b-b7bd-47e5-a422-e1064e5b3a87","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Rangos_dijat_erdemelt_ki_az_Orbanfele_luxusrepulozest_megiro_cikk","timestamp":"2018. október. 21. 21:51","title":"Rangos díjat érdemelt ki az Orbán-féle luxusrepülőzést megíró cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan október utolsó napján lesz ismételten üzemkész ","shortLead":"Várhatóan október utolsó napján lesz ismételten üzemkész ","id":"20181021_Meghibasodas_miatt_leall_Paks_2_blokkja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaefcf50-14fe-4a99-94a5-165a2206e647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_Meghibasodas_miatt_leall_Paks_2_blokkja","timestamp":"2018. október. 21. 12:22","title":"Meghibásodás miatt leáll Paks 2. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vettel csak az ötödik helyről indulhat az Egyesült Államok nagydíján.","shortLead":"Vettel csak az ötödik helyről indulhat az Egyesült Államok nagydíján.","id":"20181021_Hamiltone_a_pole_pozicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d4a69-37ae-43dc-9446-ce01a2fedd4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Hamiltone_a_pole_pozicio","timestamp":"2018. október. 21. 08:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7805118-5843-4e69-8398-236907948752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a miskolci Herman Ottó Gimnázium vezeti a HVG 2019-es középiskolai rangsorát a vidéki gimnáziumok közül.","shortLead":"A veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a miskolci Herman Ottó...","id":"20181021_Ime_a_tiz_legjobb_videki_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7805118-5843-4e69-8398-236907948752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051036bc-0841-4ca4-b15a-b0793923b484","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Ime_a_tiz_legjobb_videki_gimnazium","timestamp":"2018. október. 21. 11:05","title":"Íme, a tíz legjobb vidéki gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76496bbd-5e73-4a67-8c14-de89f475aade","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kell nagyon hinni az összeesküvés-elméletekben, hogy rejtett összefüggéseket találjunk a kihúzott hatoslottós nyerőszámok közt. Eltalálni ezeket annál nehezebb volt.\r

\r

","shortLead":"Nem kell nagyon hinni az összeesküvés-elméletekben, hogy rejtett összefüggéseket találjunk a kihúzott hatoslottós...","id":"20181021_Hatos_lotto_Dan_Brownregenybe_illo_szamokat_huztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76496bbd-5e73-4a67-8c14-de89f475aade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680228de-5187-406e-b32b-2a79cb045619","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Hatos_lotto_Dan_Brownregenybe_illo_szamokat_huztak","timestamp":"2018. október. 21. 17:28","title":"Hatos lottó: Dan Brown-regénybe illő számokat húztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b0deba-ae2b-41ff-ae00-1bb5b4e0adda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akik viszont úgy vélik, még van esély a terület visszaszerzésére, úgy látják először az orosz államvezetésnek buknia kellene. ","shortLead":"Akik viszont úgy vélik, még van esély a terület visszaszerzésére, úgy látják először az orosz államvezetésnek buknia...","id":"20181022_ukrajna_krim_felszikget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b0deba-ae2b-41ff-ae00-1bb5b4e0adda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a357795-89f7-4a8f-8162-3b7f719cd34c","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_ukrajna_krim_felszikget","timestamp":"2018. október. 22. 14:28","title":"Az ukránok többsége már elengedte a Krím félszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]