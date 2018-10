Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96007190-a4a2-4e54-875e-7ccb3c817b2d","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Néggyel még átmész, öttel már megbuksz – szól a japán egyetemisták mondása arról, hogy napi hány óra alvás kell a sikeres vizsgaidőszakhoz. Ezek után nem csoda, hogy a japán munkavállalók néha az utcán szenderülnek álomba. Ám nem kell ilyen messzire mennünk, az amerikai mellett az európai munkakultúra is az alvás ellensége. Néggyel még átmész, öttel már megbuksz – szól a japán egyetemisták mondása arról, hogy napi hány óra alvás kell... Már fertőtlenítve, benyugtatózva a műtőasztalon feküdt az elbocsátott szívsebész betege, mikor szóltak neki, hogy elmarad a beavatkozás. Az ATV Heti Napló című műsorában arcának vállalása nélkül megszólaló beteg zárójelentésére azt írták: „technikai okból" nem műtötték meg. De mi történik, ha magyar adófizetőként külföldi lottójátékon próbálunk szerencsét? Magyarországon a lottónyeremények után a Szerencsejáték Zrt.a nyeremény összegéből egy tételben levonja és megfizeti a személyi jövedelemadót, így a nyertesnek már nincs bevallási és adófizetési kötelezettsége. Nem véletlenül. A „családi főkönyv" fogalma viszont még messze nem épült be annyira a köztudatba, mint amekkora jelentősége van. Vagy lenne, ha egyáltalán tudnánk a létezéséről. Míg a mexikói hatóságok igyekeznek lassítani a hivatalos határátkelőkre érkezettek továbbhaladását, végül nem akadályozták meg a tömeges illegális határátlépést. 