Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola ikonikus alakjai. Több fő művük mellett Budapesten most megcsodálhatjuk a világ „legdrágább” élő festőnőjének egyik alkotását is.","shortLead":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola...","id":"201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a7e1e-46d9-4382-a246-5628bc3a41b3","keywords":null,"link":"/kultura/201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","timestamp":"2018. október. 23. 09:00","title":"Itthon még nem láthattuk ezeket – világsztárok képeivel kényeztet a Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019953-7ed5-4150-b687-7016e5ab8621","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagyjából 150 éve létező optometria második félidejét asszisztálta végig a Pilvax közben dolgozó Feszl család. Tanúi voltak a régi technikák eltűnésének, úttörők az új eszközök alkalmazásában, de egyvalami nem változott: sokan nem is tudjuk, hogy csak a felét látjuk a világnak.","shortLead":"A nagyjából 150 éve létező optometria második félidejét asszisztálta végig a Pilvax közben dolgozó Feszl család. Tanúi...","id":"20181022_feszl_optikus_dinasztia_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f019953-7ed5-4150-b687-7016e5ab8621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580d3579-ee99-49bd-8258-a6f9c7640066","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_feszl_optikus_dinasztia_szemuveg","timestamp":"2018. október. 22. 15:00","title":"A pesti optikusdinasztia tagjai már messziről felismerik a szemüveggyilkosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről az aggályosnak tartott jövő évi olasz költségvetési tervezettel kapcsolatban - közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről...","id":"20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687863d-c6d2-4a53-a2f4-5d922388fa05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","timestamp":"2018. október. 22. 16:53","title":"Az olaszok dacolnak Brüsszellel, egyenesen \"gyönyörűnek\" tartják aggályos költségvetési tervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54be886b-81ed-4225-9f10-c71163929de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos kedd délután kért segítséget, miután a hajó motorja váratlanul leállt.","shortLead":"A tulajdonos kedd délután kért segítséget, miután a hajó motorja váratlanul leállt.","id":"20181024_Tehetetlenul_sodrodott_majd_fennakadt_a_nadasban_egy_elszabadult_lakohajo_a_Tiszatavon__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54be886b-81ed-4225-9f10-c71163929de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d1b80-bf12-4425-96ad-393f85b77921","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tehetetlenul_sodrodott_majd_fennakadt_a_nadasban_egy_elszabadult_lakohajo_a_Tiszatavon__fotok","timestamp":"2018. október. 24. 13:14","title":"Tehetetlenül sodródott, majd fennakadt a nádasban egy elszabadult lakóhajó a Tisza-tavon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiküldetésben dolgozók, és a Magyarországon foglalkoztatott külföldiek adó- és járulékkötelezettségeit is megváltoztatná az a javaslat, amelyet Varga Mihály beadott a parlamentnek. Az Adózóna összefoglalta, mi mindent érdemes tudni a pénzügyminiszter terveiről.","shortLead":"A kiküldetésben dolgozók, és a Magyarországon foglalkoztatott külföldiek adó- és járulékkötelezettségeit is...","id":"20181024_A_kikuldetesben_dolgozok_adoszabalyait_is_atirnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0855d278-3c67-47ce-9dfa-876a9074610b","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_A_kikuldetesben_dolgozok_adoszabalyait_is_atirnak","timestamp":"2018. október. 24. 09:16","title":"A kiküldetésben dolgozók adószabályait is átírnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","shortLead":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","id":"20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a6de6e-72ac-4709-93a6-fa5ce4629e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Még egyszer meg kell műteni a Cegléden megerőszakolt kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló megállapodás (INF) végrehajtásával kapcsolatban felmerült kölcsönös kifogások ügyében - közölte Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára oszkvában John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval.","shortLead":"Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló...","id":"20181022_Mi_az_az_INFszerzodes_Reagan_es_Gorbacsov_irta_ala_most_Putyinon_es_Trumpon_mulhat_a_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf012192-f93d-40c3-8db5-c786c8529652","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Mi_az_az_INFszerzodes_Reagan_es_Gorbacsov_irta_ala_most_Putyinon_es_Trumpon_mulhat_a_sorsa","timestamp":"2018. október. 22. 19:25","title":"Mi az az INF-szerződés? Reagan és Gorbacsov írta alá, most Putyinon és Trumpon múlhat a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat százalékkal, 841,5 millió euróra csökkent a Ryanair ír diszkont légitársaság adózott eredménye a cég szeptember végével záródott második pénzügyi negyedévében.","shortLead":"Hat százalékkal, 841,5 millió euróra csökkent a Ryanair ír diszkont légitársaság adózott eredménye a cég szeptember...","id":"20181022_A_Ryanair_megerezte_a_jarattorleseket_pedig_tobb_utast_vitt_es_a_bevetele_is_nott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c6d3bb-a59d-4742-a214-c14a00f74cbc","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_Ryanair_megerezte_a_jarattorleseket_pedig_tobb_utast_vitt_es_a_bevetele_is_nott","timestamp":"2018. október. 22. 14:29","title":"A Ryanair megérezte a járattörléseket, pedig több utast vitt és a bevétele is nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]