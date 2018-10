Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e56c6da-6d00-4f72-84a3-ee7728bea466","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy orvosi szervezet és a Montreali Szépművészeti Múzeum is úgy gondolja, hogy a művészetterápia nem csak a lelki, de a testi egészségre is jó hatással van.","shortLead":"Egy orvosi szervezet és a Montreali Szépművészeti Múzeum is úgy gondolja, hogy a művészetterápia nem csak a lelki, de...","id":"20181024_A_homeopatia_mar_nem_meno_Montrealban_az_orvosok_muzeumlatogatast_irnak_fel_a_betegeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e56c6da-6d00-4f72-84a3-ee7728bea466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3e19e-8ab9-4abf-9afc-639a2ad164df","keywords":null,"link":"/elet/20181024_A_homeopatia_mar_nem_meno_Montrealban_az_orvosok_muzeumlatogatast_irnak_fel_a_betegeknek","timestamp":"2018. október. 24. 11:24","title":"A homeopátia már nem menő, Montrealban az orvosok múzeumlátogatást írnak fel a betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aee63e-00df-4a63-891d-8e8d32f739e9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Marabu_FekNyuz_Igy_irjak_ok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9aee63e-00df-4a63-891d-8e8d32f739e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e547fa-91b5-448d-aa01-f5cab74336f7","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Marabu_FekNyuz_Igy_irjak_ok","timestamp":"2018. október. 23. 15:31","title":"Marabu FékNyúz: Így írják ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","shortLead":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","id":"20181023_Ujabb_hidegfront_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a5a5ce-be4a-4aae-aef8-1f971bd80126","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Ujabb_hidegfront_jon","timestamp":"2018. október. 23. 10:29","title":"Újabb hidegfront jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő, a Facebooknál dolgozó forrás szerint hamarosan egy \"nagy nevű\" kiberbiztonsági céget vehet meg a közösségi webes vállalat, hogy a jövőben minimális legyen az esélye az oldal feltörésének.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő, a Facebooknál dolgozó forrás szerint hamarosan egy \"nagy nevű\" kiberbiztonsági céget vehet...","id":"20181024_facebook_adatszivargasi_ugy_kiberbiztonsag_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ddd34d-58b2-45d2-a6d7-55d2cd0bfec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_facebook_adatszivargasi_ugy_kiberbiztonsag_hacker","timestamp":"2018. október. 24. 10:03","title":"Bevásárolhat a Facebook, és ettől talán egy kicsit nyugodtabban alhatunk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","shortLead":"Ivo Sanader ellen összesen hat peres eljárás folyik, de egyikben sincs jogerős ítélet.","id":"20181022_ivo_sanader_mol_ina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8de215-90e0-49f3-94df-891cc76dad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94146b-d564-438e-b64c-2d5418af5a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_ivo_sanader_mol_ina","timestamp":"2018. október. 22. 15:53","title":"Elítélték a volt horvát kormányfőt és a Mol-Ina per még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","shortLead":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","id":"20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341a6eae-77f4-42e7-8cff-e331a6cd22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","timestamp":"2018. október. 24. 05:24","title":"Tömegverekedés miatt rendőrök leptek el egy Blaha Lujza téri sörözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész felesége tette közzé a hírt. Azt írta, az eseményt a megrendelő művelődési ház indoklás nélkül, váratlanul mondta le.","shortLead":"A színművész felesége tette közzé a hírt. Azt írta, az eseményt a megrendelő művelődési ház indoklás nélkül, váratlanul...","id":"20181023_galvolgyi_janos_eloadas_kaposvar_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56466e-6c0d-40f0-8937-5da982d3dc2a","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_galvolgyi_janos_eloadas_kaposvar_lemondas","timestamp":"2018. október. 23. 18:59","title":"Váratlanul lemondták Gálvölgyi János kaposvári előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben csökken a felhőzet, de 15 foknál nem lesz melegebb.","shortLead":"Napközben csökken a felhőzet, de 15 foknál nem lesz melegebb.","id":"20181024_Esovel_es_viharos_szellel_erkezett_meg_a_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb7482a-464d-4ce2-9ccf-64091295283f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Esovel_es_viharos_szellel_erkezett_meg_a_szerda","timestamp":"2018. október. 24. 05:13","title":"Esővel és viharos széllel érkezett meg a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]