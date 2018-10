A rangos brüsszeli lap ezt azzal indokolja, hogy hazánk - Lengyelországgal együtt - nem vezette be az eurót, és egyhamar ezt nem is tervezik, ám a migráció miatti viták is egyre távolabb lökik őket a centrumtól. Magyarország azonban a kialakuló, Putyinéhoz hasonló autokrácia miatt Lengyelországnál is távolabb esett.