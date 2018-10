Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9357345d-92c4-47b1-a21d-ead4385427e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Eldobtam az agyam” – írta egy szülő néhány napja.","shortLead":"“Eldobtam az agyam” – írta egy szülő néhány napja.","id":"20181023_Vegzos_diakoknak_tanitjak_a_torikonyvben_hogyan_kell_Molotovkoktelt_kesziteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9357345d-92c4-47b1-a21d-ead4385427e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c22b45-aed7-4abe-9f47-f2fbb0b10f47","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Vegzos_diakoknak_tanitjak_a_torikonyvben_hogyan_kell_Molotovkoktelt_kesziteni","timestamp":"2018. október. 23. 13:20","title":"Végzős diákoknak tanítják a törikönyvben, hogy kell Molotov-koktélt készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","shortLead":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","id":"20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685c746-20bc-4010-a059-7339f480fd5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","timestamp":"2018. október. 24. 09:47","title":"Jövő nyáron startolhat az új \"Malév\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó tavaly vonult vissza a válogatottságtól, de szükség esetén a továbbiakban is segít a csapatnak.","shortLead":"A kézilabdázó tavaly vonult vissza a válogatottságtól, de szükség esetén a továbbiakban is segít a csapatnak.","id":"20181023_nagy_laszlo_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_visszateres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82d0bbb-33a5-4ce0-9b67-0cec628d73d6","keywords":null,"link":"/sport/20181023_nagy_laszlo_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_visszateres","timestamp":"2018. október. 23. 15:55","title":"Nagy László visszatér, ha bajba kerül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","shortLead":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","id":"20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305de4d-82a2-44f4-901a-76dfaf352ee0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","timestamp":"2018. október. 24. 11:42","title":"Jól pórul járt a két busz helyét elfoglaló autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész felesége tette közzé a hírt. 