[{"available":true,"c_guid":"4168f09a-01ee-4813-993b-96d3f1e30f80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sárgarépa felhasználásával hoztak létre kemény és környezetbarát betont az angliai Lancasteri Egyetem kutatói, akik szerint a fejlesztésük segíthet visszaszorítani az építőipar szén-dioxid-kibocsátását.","shortLead":"Sárgarépa felhasználásával hoztak létre kemény és környezetbarát betont az angliai Lancasteri Egyetem kutatói, akik...","id":"20181023_beton_sargarepa_kornyezetbarat_fejlesztes_kutatas_epitoipar_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4168f09a-01ee-4813-993b-96d3f1e30f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebe9809-bf6f-4264-99be-2b41bce44d22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_beton_sargarepa_kornyezetbarat_fejlesztes_kutatas_epitoipar_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2018. október. 23. 17:09","title":"Nem is olyan elvetemült ötlet sárgarépát tenni a betonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész felesége tette közzé a hírt. Azt írta, az eseményt a megrendelő művelődési ház indoklás nélkül, váratlanul mondta le.","shortLead":"A színművész felesége tette közzé a hírt. Azt írta, az eseményt a megrendelő művelődési ház indoklás nélkül, váratlanul...","id":"20181023_galvolgyi_janos_eloadas_kaposvar_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56466e-6c0d-40f0-8937-5da982d3dc2a","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_galvolgyi_janos_eloadas_kaposvar_lemondas","timestamp":"2018. október. 23. 18:59","title":"Váratlanul lemondták Gálvölgyi János kaposvári előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai Bizottság. A testület szerint az abban szereplő számok közel sem felelnek meg a korábbi uniós ajánlásoknak és római kötelezettségvállalásoknak.","shortLead":"Aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezetének módosítására szólította fel az olasz kormányt az Európai...","id":"20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0465a27e-70ba-4ea7-90d1-28f90bc45fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540e2cb7-837f-4408-875d-f708a62e233b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181023_europai_bizottsag_brusszel_olaszorszag_koltsegvetes_hianycel_matteo_salvini","timestamp":"2018. október. 23. 18:08","title":"Brüsszel figyelmeztette az olaszokat: példátlan, amire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban ügyvédek és bírák, most orvosok emelték fel a szavukat az ügyben. Az 1001 orvos a hálapénz ellen Facebook-csoport tagjai nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írták: orvosként és felelős értelmiségiként úgy érzik, meg kell szólalniuk hajléktalan honfitársaik érdekében. ","shortLead":"Korábban ügyvédek és bírák, most orvosok emelték fel a szavukat az ügyben. Az 1001 orvos a hálapénz ellen...","id":"20181024_orvosok_tiltakoznak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee05590-cfd8-4b40-b9cc-f2d61d696c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_orvosok_tiltakoznak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 05:33","title":"Most orvosok tiltakoznak a hajléktalanok kriminalizálása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","shortLead":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","id":"20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536a58e-2efb-4981-ae65-a89a83b0b751","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","timestamp":"2018. október. 23. 21:33","title":"Eltűntek a forgalmas helyekről a hajléktalanok, így segíteni sem tudnak nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még nem vitték őket közterületen élésért, civilek is segítik őket, de arról nem lehet beszélni, hogy a városban aranyélete lenne a fedél nélkülieknek.","shortLead":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még...","id":"20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5634ff8d-45cd-4afa-b675-41a0f4f33bac","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","timestamp":"2018. október. 24. 11:45","title":"\"Tisztelt Rászorulók\"! – Szegeden még nem állítottak elő hajléktalant, de nincs is elég hely, ahová mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok mindegyike fogyasztott olyan ételt, amelynek műanyagcsomagolása volt, vagy ivott műanyagpalackból. ","shortLead":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok...","id":"20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e24da3-fdb9-495f-93d9-d70f96bde530","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","timestamp":"2018. október. 23. 16:33","title":"Először mutattak ki mikroműanyagot emberi ürülékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f423bda8-51d7-436f-a551-564f20490262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A katasztrófavédelem beavatkozása után újraindulhatott a forgalom. \r

","shortLead":"A katasztrófavédelem beavatkozása után újraindulhatott a forgalom. \r

","id":"20181025_sosav_szivargas_hatvan_vasutallomas_katasztrofavedelem_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f423bda8-51d7-436f-a551-564f20490262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd53d492-82c3-4e3c-b337-b214b0c8fc0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_sosav_szivargas_hatvan_vasutallomas_katasztrofavedelem_mav","timestamp":"2018. október. 25. 06:13","title":"Sósavszivárgás volt zárva a hatvani vasútállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]