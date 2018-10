Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae504ae-8131-46ad-b62b-87ded4ce372b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a kutatókat is meglepte az a hajóroncs, amit Bulgária partjainál találtak, a Fekete-tenger 2000 méteres mélységében. Az ókori görög kereskedőhajó 2400 éve készült.","shortLead":"Még a kutatókat is meglepte az a hajóroncs, amit Bulgária partjainál találtak, a Fekete-tenger 2000 méteres...","id":"20181025_okori_gorog_hajoroncs_fekete_tenger_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae504ae-8131-46ad-b62b-87ded4ce372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5718b6bf-e511-40b6-818e-cfb049cabed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_okori_gorog_hajoroncs_fekete_tenger_regeszet","timestamp":"2018. október. 25. 09:03","title":"Mélytengeri robotokkal fedezték fel a 2400 éves hajóroncsot, amit a Fekete-tengerben találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" 14 százalékkal magasabbak a fizikai órabérek tavalyhoz képest. A középvezetők körében a 4 százalék körüli bérnövekedést több kiegészítő bérelem kompenzálta.","shortLead":" 14 százalékkal magasabbak a fizikai órabérek tavalyhoz képest. A középvezetők körében a 4 százalék körüli...","id":"20181026_Gyorsabban_emelkedett_a_fizikai_munkasok_bere_mint_a_kozepvezetoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5653b7b-6ca7-4f04-8e17-17c11fc733a2","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Gyorsabban_emelkedett_a_fizikai_munkasok_bere_mint_a_kozepvezetoke","timestamp":"2018. október. 26. 09:59","title":"Gyorsabban emelkedett a fizikai munkások bére, mint a középvezetőké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik kiválasztásakor.","shortLead":"Adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik...","id":"20181026_A_NAV_azt_javasolja_Onnek_ellenorizze_uzleti_partneret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e0f552-9131-41f8-bd1b-2892279c8450","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_A_NAV_azt_javasolja_Onnek_ellenorizze_uzleti_partneret","timestamp":"2018. október. 26. 10:10","title":"A NAV azt javasolja Önnek, ellenőrizze üzleti partnerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap 20 fok fölött alakulhat a hőmérséklet.","shortLead":"Szombaton és vasárnap 20 fok fölött alakulhat a hőmérséklet.","id":"20181026_idojaras_utolso_oktoberi_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0d6d40-59f4-4026-a93c-f475ba30d61d","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_idojaras_utolso_oktoberi_hetvege","timestamp":"2018. október. 26. 09:58","title":"Jön a meleg, de a felhőké lesz a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Ruben Brandt, a gyűjtő című akció-thriller is bekerült a 25 alkotás közé, amelyet neveztek a legjobb egész estés animációs filmek Oscar-díjára.","shortLead":"A Ruben Brandt, a gyűjtő című akció-thriller is bekerült a 25 alkotás közé, amelyet neveztek a legjobb egész estés...","id":"20181024_oscar_dij_ruben_brandt_a_gyujto_jekikes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e238d137-c09e-41a6-aba1-b689fea9218f","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_oscar_dij_ruben_brandt_a_gyujto_jekikes","timestamp":"2018. október. 24. 20:17","title":"Oscarra nevezték a Ruben Brandt, a gyűjtőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyanús csomagokra bukkantak szerdán a Fehér Ház postázójánál, valamint az amerikai hírcsatorna New York-i irodáiban is. ","shortLead":"Gyanús csomagokra bukkantak szerdán a Fehér Ház postázójánál, valamint az amerikai hírcsatorna New York-i irodáiban is. ","id":"20181024_Gyanus_csomag_miatt_evakualtak_a_CNN_szerkesztoseget_a_Feher_Haznak_is_bombat_kuldhettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06151729-7485-4cf9-a2f6-8fcbabfc390b","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Gyanus_csomag_miatt_evakualtak_a_CNN_szerkesztoseget_a_Feher_Haznak_is_bombat_kuldhettek","timestamp":"2018. október. 24. 17:05","title":"Gyanús csomag miatt evakuálták a CNN szerkesztőségét, a Fehér Háznak is bombát küldhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8eccac-a7d8-46e7-b3d1-70c1e12a8b05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez lett a vége a párkányi zenélő ház sztorijának.","shortLead":"Ez lett a vége a párkányi zenélő ház sztorijának.","id":"20181024_Pszichiatriara_kerult_pedig_csak_operat_hallgatott__igaz_azt_eleg_hangosan_es_16_even_keresztul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8eccac-a7d8-46e7-b3d1-70c1e12a8b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be60a408-452e-4d94-8a07-271701059298","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Pszichiatriara_kerult_pedig_csak_operat_hallgatott__igaz_azt_eleg_hangosan_es_16_even_keresztul","timestamp":"2018. október. 24. 11:25","title":"Pszichiátriára került, pedig csak operát hallgatott – igaz, azt elég hangosan és 16 éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607b00a0-7807-4d57-9de7-a0d7d22dee94","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"53 millió forintot vettek így ki a város kasszájából.","shortLead":"53 millió forintot vettek így ki a város kasszájából.","id":"20181025_Nem_kell_berleti_dijat_fizetniuk_a_hodmezovasarhelyi_sportkluboknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607b00a0-7807-4d57-9de7-a0d7d22dee94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb6d650-a29d-4a94-84e0-eff37fe0a3ee","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Nem_kell_berleti_dijat_fizetniuk_a_hodmezovasarhelyi_sportkluboknak","timestamp":"2018. október. 25. 10:57","title":"Nem kell bérleti díjat fizetniük a hódmezővásárhelyi sportkluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]