[{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament állásfoglalásban arra is kérte az uniós tagországokat, hogy tiltsák be a nácizmust dicsőítő egyesületeteket, illetve kötelezte a nemzeti sportegyesületeket, hogy lépjenek fel a rasszizmus ellen.","shortLead":"Az Európai Parlament állásfoglalásban arra is kérte az uniós tagországokat, hogy tiltsák be a nácizmust dicsőítő...","id":"20181025_Az_EP_betiltana_a_neonaci_csoportokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247876d8-a7dc-43ca-a802-7efef934855b","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Az_EP_betiltana_a_neonaci_csoportokat","timestamp":"2018. október. 25. 15:36","title":"Az EP felszólította a tagállamokat, hogy tiltsák be a neonáci csoportokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee001b3-f204-4426-88cd-5e32954897be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsik, illetve a hagyományos autótuning egyik alapvető eleme a széles kerék, de vajon melyek a legszélesebb autógumik? ","shortLead":"A sportkocsik, illetve a hagyományos autótuning egyik alapvető eleme a széles kerék, de vajon melyek a legszélesebb...","id":"20181025_razos_ugy_ezek_a_legszelesebb_uthengerszeru_autogumik_lamborghini_kumho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee001b3-f204-4426-88cd-5e32954897be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7562bb-38f5-4b9b-80a4-af9f2c472ded","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_razos_ugy_ezek_a_legszelesebb_uthengerszeru_autogumik_lamborghini_kumho","timestamp":"2018. október. 25. 08:21","title":"Rázós ügy: ezek a legszélesebb, úthengerszerű autógumik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe52b04-c421-46ee-82c5-2086799e95fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul az eszközbeszerzési tilalmat sem kell betartaniuk. ","shortLead":"Ráadásul az eszközbeszerzési tilalmat sem kell betartaniuk. ","id":"20181025_Meg_24_milliardot_kolthetnek_el_a_migracios_nyomasra_hivatkozva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fe52b04-c421-46ee-82c5-2086799e95fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005bb3a1-8f31-4e77-927f-d1392fe61795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Meg_24_milliardot_kolthetnek_el_a_migracios_nyomasra_hivatkozva","timestamp":"2018. október. 25. 18:55","title":"Még 24 milliárdot költhetnek el a migrációs nyomásra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48690199-2b8c-4232-a1a0-2b5b3029b47e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élőszereplős sorozatot készít a Showtime a Halo-játékok témáján alapuló univerzumból, a produkció a hírek szerint hazánkban forog majd. A stáb 2019-et jelölte meg a munka kezdetének.","shortLead":"Élőszereplős sorozatot készít a Showtime a Halo-játékok témáján alapuló univerzumból, a produkció a hírek szerint...","id":"20181026_halo_videojatek_sorozat_showtime","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48690199-2b8c-4232-a1a0-2b5b3029b47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0971ff-253e-4db6-9e69-e7a7814bd6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_halo_videojatek_sorozat_showtime","timestamp":"2018. október. 26. 09:33","title":"Bombameglepetés: Budapesten forgatják a Halo-játékokból készülő sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9213a43-fc7e-4593-94f6-e53aefa75252","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A csok bővítésével a kormány egy a kedvezményes áfánál sokkal rugalmasabb lakáspolitikai eszköz mellett döntött. Az építőipar némi levegőhöz jut, de a kétgyerekesek könnyített hitelfelvétele még nem oldja meg az ágazat problémáit.","shortLead":"A csok bővítésével a kormány egy a kedvezményes áfánál sokkal rugalmasabb lakáspolitikai eszköz mellett döntött...","id":"20181025_Szarnyakat_ad_a_kormany_a_csoknak_mar_csak_a_landolas_ketseges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9213a43-fc7e-4593-94f6-e53aefa75252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07b76ff-51d8-4e74-82cf-e0edb1515945","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Szarnyakat_ad_a_kormany_a_csoknak_mar_csak_a_landolas_ketseges","timestamp":"2018. október. 25. 13:35","title":"Szárnyakat ad a kormány a csoknak, már csak a landolás kétséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae197a40-4f0a-4999-b933-c543d313d56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy és félszer annyit költenek ilyenkor a turisták, mint egy átlagos novemberi hétvégén. A fürdővárosokba és Lengyelországba mennek a legtöbben.","shortLead":"Négy és félszer annyit költenek ilyenkor a turisták, mint egy átlagos novemberi hétvégén. A fürdővárosokba és...","id":"20181025_Ezek_a_varosok_a_hosszu_hetvegere_indulo_magyarok_kedvencei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae197a40-4f0a-4999-b933-c543d313d56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748481c8-fa75-4325-9f44-f9bc28b5bbd9","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Ezek_a_varosok_a_hosszu_hetvegere_indulo_magyarok_kedvencei","timestamp":"2018. október. 25. 10:51","title":"Ezek a városok a hosszú hétvégére induló magyarok kedvencei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz WTA-világbajnokság párosversenyének negyeddöntőjében.","shortLead":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz...","id":"20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aac51c-bcae-4e57-acb2-94b026cb4d55","keywords":null,"link":"/sport/20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. október. 26. 11:38","title":"Babosék már elődöntősök a tenisz-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Visszahoznák az egynapos matricákat, hosszú távon pedig a távolságalapú fizetésre kellene átállni. Egy fideszes EP-képviselő máris a tagállami rendelkezés elvétele miatt háborog. ","shortLead":"Visszahoznák az egynapos matricákat, hosszú távon pedig a távolságalapú fizetésre kellene átállni. Egy fideszes...","id":"20181025_Keresztbe_tehet_a_magyar_autopalyamatricaknak_az_Europai_Unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51863b-e838-4bd3-8d61-f46d746ed46a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_Keresztbe_tehet_a_magyar_autopalyamatricaknak_az_Europai_Unio","timestamp":"2018. október. 25. 18:04","title":"Keresztbe tehet a magyar autópályamatricáknak az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]