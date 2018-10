Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de3821ad-dc15-4c6f-ad2b-c00871ecf18b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október utolsó napjától bő egy héten át lehet licitálni Stephen Hawking személyes tárgyaira, melyek közül a legértékesebb a kézjegyével ellátott doktori disszertáció lehet.","shortLead":"Október utolsó napjától bő egy héten át lehet licitálni Stephen Hawking személyes tárgyaira, melyek közül...","id":"20181025_stephen_hawking_arveres_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3821ad-dc15-4c6f-ad2b-c00871ecf18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51821c21-4871-41f4-b263-8870ef3c0fd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_stephen_hawking_arveres_aukcio","timestamp":"2018. október. 25. 10:03","title":"Elárverezik Stephen Hawking 22 személyes tárgyát, köztük több ikonikus darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","shortLead":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","id":"20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670fd5e-54dd-4dd2-b934-bf71ad1de1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","timestamp":"2018. október. 26. 11:29","title":"Sztrájk miatt egy budapesti járatot is töröl pénteken a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008e24e-96c3-47ff-8b7b-a3e68581298d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Dél-afrikai egyetemisták jegyzik a szabadalmat, melyet a korallképződés elve alapján fejlesztettek ki.","shortLead":"Dél-afrikai egyetemisták jegyzik a szabadalmat, melyet a korallképződés elve alapján fejlesztettek ki.","id":"20181026_Feltalaltak_az_emberi_vizeletbol_keszitett_teglat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0008e24e-96c3-47ff-8b7b-a3e68581298d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb022a7-8bda-4125-a104-c1235c84381e","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Feltalaltak_az_emberi_vizeletbol_keszitett_teglat","timestamp":"2018. október. 26. 09:43","title":"Feltalálták az emberi vizeletből készített téglát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek most itt az egyszerű és relatíve olcsó alternatívája. ","shortLead":"Mostanság egyre több gyártónál felbukkannak a hagyományos tükröket felváltó high-tech kamerás/kijelzős tükrök, melynek...","id":"20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3876ba46-a40f-4275-a753-673b36c3fb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d7961-f743-46ad-972a-afed5c33b076","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_a_nap_fotoja_igy_lehet_barkinek_egyszeruen_digitalis_visszapillanto_tukre_audi_lexus","timestamp":"2018. október. 25. 11:21","title":"A nap fotója: így lehet bárkinek egyszerűen digitális visszapillantó-tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f4323d-240f-401e-9b84-e76e6031a251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nerial nevű stúdió programjában ugyanúgy megtalálhatók a Trónok harca jól ismert szereplői, a stílus azonban kissé szokatlan lehet. ","shortLead":"A Nerial nevű stúdió programjában ugyanúgy megtalálhatók a Trónok harca jól ismert szereplői, a stílus azonban kissé...","id":"20181024_tronok_harca_jatek_mobil_android_ios_reigns_game_of_thrones_devolver_digital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9f4323d-240f-401e-9b84-e76e6031a251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89dedfe-24f4-48ba-842c-7871c2aac59e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_tronok_harca_jatek_mobil_android_ios_reigns_game_of_thrones_devolver_digital","timestamp":"2018. október. 24. 15:03","title":"Szereti a Trónok harcát? Mobilokra is megjelent a népszerű fantasy kártyás játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","shortLead":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","id":"20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05862ec6-05e2-47a7-a193-9cd4fd3356a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","timestamp":"2018. október. 26. 09:15","title":"Megszökött egy fogoly Dunakesziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Linus Torvalds komoly feszültséget generált a Linux közösségen belül, ezért a vezető önként visszavonult egy időre, hogy erősítse többek között empatikus készségeit.","shortLead":"Linus Torvalds komoly feszültséget generált a Linux közösségen belül, ezért a vezető önként visszavonult egy időre...","id":"20181025_linus_torvalds_linux","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609e7da-c723-46b9-a1be-b420a9228168","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_linus_torvalds_linux","timestamp":"2018. október. 25. 20:03","title":"Visszatér a Linux atyja, és állítja: megtanult viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A szakítás is egy krízishelyzet, és mint minden krízisből, ebből is fakadhat növekedés – vallja Pálinkás-Panyi Anna pszichológus, aki a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár vendégeként beszélt a kapcsolati válságokból való kilábalásról. A nemrég megjelent Szakítási napló című kötet szerzője kitért a hullámzó lelkiállapotokra és arra, mi segít leginkább a feldolgozásban.","shortLead":"A szakítás is egy krízishelyzet, és mint minden krízisből, ebből is fakadhat növekedés – vallja Pálinkás-Panyi Anna...","id":"20181025_670_szakitasi_tortenet_bizonyitja_hogy_szerelmi_csalodas_utan_is_kell_a_gyaszev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b23d22-4512-4253-b61e-58ac2108b074","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181025_670_szakitasi_tortenet_bizonyitja_hogy_szerelmi_csalodas_utan_is_kell_a_gyaszev","timestamp":"2018. október. 25. 19:30","title":"670 szakítás bizonyítja, hogy szerelmi csalódás után is kell a gyászév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]