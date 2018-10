Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. Fotó: Láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai a Dunában
Nem lesz itt füstmentes ország 2100-ra.
Gulyás lepöckölte Lázár dohányzásellenes javaslatát
A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca sört. Most már arról is van felvétel, ahogy David Schwimmer sört lop egy boltból
Lezárják a bicskei csomópontot, felszedik a meglévő terelést, mindezért helyenként sávlezárásra kell számítani Győr felé. Sávelhúzás, csomópontépítés: torlódás várható az M1-esen a hétvégén
Véglegessé vált a brit adatvédelmi hatóság nyári döntése, így a Facebooknak 500 ezer fontot kell fizetnie a briteknek. 183 millió forintnyi büntetést kapott a Facebook a britektől
53 millió forintot vettek így ki a város kasszájából. Nem kell bérleti díjat fizetniük a hódmezővásárhelyi sportkluboknak
Egyelőre meghátrált az ügyben a kormány. Most már biztos: 2022 végéig jár a pénz a rendőröknek és a katonáknak a túlóráért
Az eddigi egyik legsúlyosabb adatszivárgást szenvedte el az ázsiai Cathay Pacific, amelytől nemcsak az utaslistát, de útlevél- és igazolványszámokat, bankkártya-számokat, lakcímeket és születési dátumokat is elloptak. 9,4 millió utas adatait lopták el a Cathay Pacific légitársaságtól, európai utasokat is érinthet az ügy