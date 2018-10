Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament állásfoglalásban arra is kérte az uniós tagországokat, hogy tiltsák be a nácizmust dicsőítő egyesületeteket, illetve kötelezte a nemzeti sportegyesületeket, hogy lépjenek fel a rasszizmus ellen.","shortLead":"Az Európai Parlament állásfoglalásban arra is kérte az uniós tagországokat, hogy tiltsák be a nácizmust dicsőítő...","id":"20181025_Az_EP_betiltana_a_neonaci_csoportokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4877fc7-6510-447a-9aa2-115a2ba0ce6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247876d8-a7dc-43ca-a802-7efef934855b","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Az_EP_betiltana_a_neonaci_csoportokat","timestamp":"2018. október. 25. 15:36","title":"Az EP felszólította a tagállamokat, hogy tiltsák be a neonáci csoportokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2430222-3846-4274-b245-9541038b2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzügyi válsághelyzet miatt 116 településen nem fogja elvinni a szemetet az érintett Zöld Híd Kft. A lakosság, az érintett 125 ezer család addig is gyűjtse a hulladékot, amígy a Katasztrófavédelem meg nem szervezi a szemét elvitelét. A cégnek 2,5 milliárd forintra lenne szüksége. A hiány oka többek közt a rezsicsökkentés. ","shortLead":"A pénzügyi válsághelyzet miatt 116 településen nem fogja elvinni a szemetet az érintett Zöld Híd Kft. A lakosság...","id":"20181026_Durva_hetfotol_napokig_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2430222-3846-4274-b245-9541038b2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a60bf-5251-489d-bfc3-28c8ce5b1780","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Durva_hetfotol_napokig_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2018. október. 26. 15:12","title":"Hétfőtől napokig nem viszik el a szemetet - így üt vissza a rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megoldás az energiaszegénységre nincs.","shortLead":"Megoldás az energiaszegénységre nincs.","id":"20181025_Arra_keri_a_kormany_a_szegenyeket_futsenek_okosan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7848c1d-335f-45ad-898a-a92bd4ddc697","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Arra_keri_a_kormany_a_szegenyeket_futsenek_okosan","timestamp":"2018. október. 25. 11:47","title":"Arra kéri a kormány a szegényeket, fűtsenek okosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indiángyilkosságokról készítenek filmet. ","shortLead":"Indiángyilkosságokról készítenek filmet. ","id":"20181025_Leonardo_DiCaprio_Martin_Scorsese_KillersoftheFlowerMoon_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67523347-4c2b-43ac-8ee8-b618535ec551","keywords":null,"link":"/kultura/20181025_Leonardo_DiCaprio_Martin_Scorsese_KillersoftheFlowerMoon_film","timestamp":"2018. október. 25. 10:19","title":"Hatodjára is együtt dolgozik Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub rejtett kamerával ment forgatni több budapesti kórházban is, szinte mindenhol elhanyagolt épületekkel találkoztak. ","shortLead":"Az RTL Klub rejtett kamerával ment forgatni több budapesti kórházban is, szinte mindenhol elhanyagolt épületekkel...","id":"20181025_Lehangolo_allapotokat_filmeztek_le_tobb_budapesti_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd05dc9-f8df-4c41-a6b9-e4b0f2a6cebf","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Lehangolo_allapotokat_filmeztek_le_tobb_budapesti_korhazban","timestamp":"2018. október. 25. 20:34","title":"Lehangoló állapotokat filmeztek le több budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e91433c-692a-4351-ab03-ae444d30a7a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigrettegte a csótányok miatt a Budai Irgalmasrendi Kórházban töltött két hetét egyik olvasónk. Nem egy-két rovarral, hanem szabályos hordákkal találkozott nap mint nap, a nővérek reakciója mindössze annyi volt: igen, tudnak a problémáról, régóta fennáll, tenni azonban nem tettek semmit. ","shortLead":"Végigrettegte a csótányok miatt a Budai Irgalmasrendi Kórházban töltött két hetét egyik olvasónk. Nem egy-két rovarral...","id":"20181025_Csotanyterror_a_korhazban_sokkot_kapott_a_beteg_azt_mondtak_neki_sajnaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e91433c-692a-4351-ab03-ae444d30a7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331899f-1315-4cca-8c6a-62fd1d9f21b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Csotanyterror_a_korhazban_sokkot_kapott_a_beteg_azt_mondtak_neki_sajnaljak","timestamp":"2018. október. 26. 06:00","title":"Csótányterror a kórházban: sokkot kapott a beteg, azt mondták neki, sajnálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Totális tévedésnek nevezte a Twitteren a The New York Times információját Donald Trump, mely szerint az elnök kizárólag iPhone-okat hajlandó használni, fittyet hányva ezzel a biztonságra. Trump csak azt felejtette el, hogy a mikroblog jelzi, miről írja a posztokat. ","shortLead":"Totális tévedésnek nevezte a Twitteren a The New York Times információját Donald Trump, mely szerint az elnök kizárólag...","id":"20181026_donald_trump_twitter_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8394bd59-d512-433e-a82b-7b92aafac1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_donald_trump_twitter_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","timestamp":"2018. október. 26. 09:03","title":"Ekkorát még talán soha nem bakizott Trump, mint egy csütörtöki Twitter-üzenetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acab696-9f76-4444-ab9a-348e87c37df4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a rendezvényen keresve sem találtunk hibrid, vagy esetleg tisztán elektromos meghajtású járgányokat. V8-as, kompresszoros és nitrós csodákból viszont nem volt hiány.","shortLead":"Ezen a rendezvényen keresve sem találtunk hibrid, vagy esetleg tisztán elektromos meghajtású járgányokat. V8-as...","id":"20181025_benzingozos_mennyorszag_egy_hamisitatlan_amerikai_autos_talalkozon_jartunk_az_usaban_san_diego_v8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acab696-9f76-4444-ab9a-348e87c37df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75339d9-80eb-4d7e-a510-c217c59c0b6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_benzingozos_mennyorszag_egy_hamisitatlan_amerikai_autos_talalkozon_jartunk_az_usaban_san_diego_v8","timestamp":"2018. október. 25. 06:41","title":"Benzingőzös mennyország: egy hamisítatlan amerikai autós találkozón jártunk az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]