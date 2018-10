Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d40e30ef-efa9-4727-a2a3-5eaa95c837e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hangminőséggel kapcsolatos problémákra panaszkodnak az új Pixelek (Pixel 3, Pixel 3 XL) tulajdonosai, a Google azonban megnyugtat mindenkit: tudatos tervezésről van szó.","shortLead":"Hangminőséggel kapcsolatos problémákra panaszkodnak az új Pixelek (Pixel 3, Pixel 3 XL) tulajdonosai, a Google azonban...","id":"20181026_google_pixel_3_xl_audio_gondok_tudatos_tervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d40e30ef-efa9-4727-a2a3-5eaa95c837e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9ad07c-414b-4127-9266-13418ec63610","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_pixel_3_xl_audio_gondok_tudatos_tervezes","timestamp":"2018. október. 26. 17:03","title":"Kiderült: amit hibának gondolnak az új Pixeleknél, azt tudatosan fejlesztette így a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","shortLead":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","id":"20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670fd5e-54dd-4dd2-b934-bf71ad1de1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","timestamp":"2018. október. 26. 11:29","title":"Sztrájk miatt egy budapesti járatot is töröl pénteken a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe52b04-c421-46ee-82c5-2086799e95fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul az eszközbeszerzési tilalmat sem kell betartaniuk. ","shortLead":"Ráadásul az eszközbeszerzési tilalmat sem kell betartaniuk. ","id":"20181025_Meg_24_milliardot_kolthetnek_el_a_migracios_nyomasra_hivatkozva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fe52b04-c421-46ee-82c5-2086799e95fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005bb3a1-8f31-4e77-927f-d1392fe61795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Meg_24_milliardot_kolthetnek_el_a_migracios_nyomasra_hivatkozva","timestamp":"2018. október. 25. 18:55","title":"Még 24 milliárdot költhetnek el a migrációs nyomásra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b2e7c1-b591-4357-b786-2a59d73817bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint van esély megfutamítani a kormányt CEU-ügyben.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint van esély megfutamítani a kormányt CEU-ügyben.","id":"20181026_November_16ra_hirdette_meg_a_Momentum_a_kovetkezo_tuntetest_a_CEUert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b2e7c1-b591-4357-b786-2a59d73817bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09df8d8-0519-47ce-9d92-1b4427485619","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_November_16ra_hirdette_meg_a_Momentum_a_kovetkezo_tuntetest_a_CEUert","timestamp":"2018. október. 26. 19:14","title":"November 16-ra újabb tüntetést jelentett be Fekete-Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache alkancellár pártja új kampányba kezdett. Azzal büszkélkednek, hogy csökkentették egyes külföldi munkavállalók családi pótlékát. A plakátokon muszlimok ellen uszítanak, miközben az új szabály érintettjei döntő többségükben kelet-európaiak – azon belül elsősorban magyarok. A diplomáciai botrány viszont borítékolhatóan elmarad.","shortLead":"Heinz-Christian Strache alkancellár pártja új kampányba kezdett. Azzal büszkélkednek, hogy csökkentették egyes külföldi...","id":"20181026_Botrany_Becsben_a_magyar_munkavallalokat_buntetik_es_muszlim_gyuloletkampanyra_hasznaljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17220019-042c-44f3-953f-4c8054724899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c47c1fc-2d3c-4031-93b8-de94d218d214","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_Becsben_a_magyar_munkavallalokat_buntetik_es_muszlim_gyuloletkampanyra_hasznaljak","timestamp":"2018. október. 26. 10:42","title":"Botrány Bécsben: a magyar munkavállalókat büntetik, és muszlim gyűlöletkampányra használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapos és jó munkát végez a Budai IrgaImasrendi Kórház szerint az a cég, amely a csótányirtást végzi náluk évek óta. Az intézmény - ahol ennek ellenére hordákban járnak és a frászt hozzák a betegekre a rovarok - most válaszolt a hvg.hu kérdéseire. Bocsánatkérésről nincs benne szó. ","shortLead":"Alapos és jó munkát végez a Budai IrgaImasrendi Kórház szerint az a cég, amely a csótányirtást végzi náluk évek óta...","id":"20181026_Az_irtassal_minden_rendben__valaszolt_a_korhaz_csotanyinvaziora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f477f3-b36c-485c-a14b-ce0b36d75de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Az_irtassal_minden_rendben__valaszolt_a_korhaz_csotanyinvaziora","timestamp":"2018. október. 26. 15:38","title":"\"Az irtással minden rendben!\" - válaszolt a kórház a csótányinvázióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ef2cdb-fff9-40a8-9b33-4aaac2dd789a","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Big data elemzés segítségével helyezné új alapokra a személyiségtípusok sokat vitatott besorolását egy friss kutatás. \r

","shortLead":"Big data elemzés segítségével helyezné új alapokra a személyiségtípusok sokat vitatott besorolását egy friss kutatás. \r

","id":"201839__finomodo_szemelyisegmodellek__mintazatvetel__hovatartozas__az_ot_neha_ketszer_ketto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ef2cdb-fff9-40a8-9b33-4aaac2dd789a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ab065e-7fcb-4e26-ada1-fe64d5f58208","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__finomodo_szemelyisegmodellek__mintazatvetel__hovatartozas__az_ot_neha_ketszer_ketto","timestamp":"2018. október. 27. 10:30","title":"Nagyon sok embert néztek meg, kevesebb személyiségtípust találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fd1c4b-4699-4e6c-a846-9ca258997c27","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181026_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_bajnokai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17fd1c4b-4699-4e6c-a846-9ca258997c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eec46ed-4063-4319-adbc-4306bfd670da","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_bajnokai","timestamp":"2018. október. 26. 15:45","title":"Marabu FékNyúz: Az igazság bajnokai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]