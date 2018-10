Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC szerb edzője azt követően, hogy együttese két vereség után a PAOK vendégeként aratott 2-0-s sikerével csütörtökön megszerezte első győzelmét a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében. A Vidinek így reális esélye maradt arra, hogy az első kettő között végezzen, és kiharcolja a továbbjutást.","shortLead":"Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC szerb edzője azt követően, hogy együttese...","id":"20181026_vidi_paok_europa_liga_gyozelem_juhasz_roland_marko_nikolic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f990599-9fed-47a7-93cc-6a792d3919de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c7b826-05f7-4957-af58-8fbb667523aa","keywords":null,"link":"/sport/20181026_vidi_paok_europa_liga_gyozelem_juhasz_roland_marko_nikolic","timestamp":"2018. október. 26. 07:39","title":"Juhász a Vidi-siker után: Helyén kell kezelni a győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd1463-5853-4f58-a168-ed1a07aef02c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC 35 éves klasszisa a pénteki döntőben a török Emrah Kussal csapott össze.","shortLead":"Az FTC 35 éves klasszisa a pénteki döntőben a török Emrah Kussal csapott össze.","id":"20181026_Megvan_az_elso_hazai_arany_a_birkozo_vbn_Bacsi_Peter_vilagbajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd1463-5853-4f58-a168-ed1a07aef02c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4310b80-ec27-44b2-abf4-1aa31f0d7a77","keywords":null,"link":"/sport/20181026_Megvan_az_elso_hazai_arany_a_birkozo_vbn_Bacsi_Peter_vilagbajnok","timestamp":"2018. október. 26. 21:15","title":"Megvan az első hazai arany a birkózó vb-n: Bácsi Péter világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jean-Luc Mélenchon, a francia szélsőbaloldali populisták vezére Olaszország támogatására szólított fel a nagy költségvetési vitában Brüsszellel szemben. A római populista kormányzat olyan költségvetési tervezetet nyújtott be, melyet az Európai Unió brüsszeli bizottsága csakis visszautasíthatott.","shortLead":"Jean-Luc Mélenchon, a francia szélsőbaloldali populisták vezére Olaszország támogatására szólított fel a nagy...","id":"20181025_Europa_populistai_nagyon_egymasra_talaltak_de_papai_aldasra_nem_szamithatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783695c4-2b94-4aa3-9263-fa3e2395300c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Europa_populistai_nagyon_egymasra_talaltak_de_papai_aldasra_nem_szamithatnak","timestamp":"2018. október. 25. 15:05","title":"Európa populistái nagyon egymásra találtak, de pápai áldásra nem számíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump nem hajlandó megválni három iPhone-jától, ami súlyos hiba: a mobilokat ugyanis Kína és Oroszország is lehallgatja.","shortLead":"Donald Trump nem hajlandó megválni három iPhone-jától, ami súlyos hiba: a mobilokat ugyanis Kína és Oroszország is...","id":"20181025_donald_trump_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94fb846-c7fc-4315-a2dc-55732040a604","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_donald_trump_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","timestamp":"2018. október. 25. 14:03","title":"Az oroszok és a kínaiak is lehallgatják Trump iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyeztetni rendelte a gazdasági válsághelyzetben lévő Zöld Híd szemétszállító céget a hatóság.","shortLead":"Egyeztetni rendelte a gazdasági válsághelyzetben lévő Zöld Híd szemétszállító céget a hatóság.","id":"20181026_Szemetszallitas_bekemenyit_a_Katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad20ef17-baf7-4552-a530-c513352b6488","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Szemetszallitas_bekemenyit_a_Katasztrofavedelem","timestamp":"2018. október. 26. 17:09","title":"Szemétszállítás: bekeményít a Katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb52df8-5bce-43d4-b1d1-9da7adfb6030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo pokémonos őrületéhez hasonló mobiljáték készült a Vatikán megbízásából, ez azonban a legendás zsebszörnyek helyett a katolikus szentek begyűjtésére koncentrál.","shortLead":"A Nintendo pokémonos őrületéhez hasonló mobiljáték készült a Vatikán megbízásából, ez azonban a legendás zsebszörnyek...","id":"20181026_niantic_pokemon_go_vatikan_ferenc_papa_follow_jesus_christ_go_biblia_szentek_envagelium_keresztenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb52df8-5bce-43d4-b1d1-9da7adfb6030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6593e7ae-af21-4668-8b45-825060a95c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_niantic_pokemon_go_vatikan_ferenc_papa_follow_jesus_christ_go_biblia_szentek_envagelium_keresztenyseg","timestamp":"2018. október. 26. 13:03","title":"A katolikus egyház megcsinálta a maga Pokémon Góját, itt a Jesus Christ Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ügyvédek segítik a zenekar tagjait abban, hogy közös nevezőre jussanak.","shortLead":"Ügyvédek segítik a zenekar tagjait abban, hogy közös nevezőre jussanak.","id":"20181026_Befagyasztottak_a_Wellhello_szamlajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d1de6e-9504-4aaf-8fd1-ae698dd84bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5bdb0e-629c-49e4-8c3a-1b56713c14a9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Befagyasztottak_a_Wellhello_szamlajat","timestamp":"2018. október. 26. 08:43","title":"Befagyasztották a Wellhello számláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630ace0a-2666-46d5-951d-47a8acbd98f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekkel a régi vasúti átjárókkal mindig csak a baj van.","shortLead":"Ezekkel a régi vasúti átjárókkal mindig csak a baj van.","id":"20181024_range_rover_vasuti_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630ace0a-2666-46d5-951d-47a8acbd98f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3aec42-2771-4760-ab69-59ee0bde1085","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_range_rover_vasuti_hid","timestamp":"2018. október. 25. 12:20","title":"Kabriót csinált a vasúti híd a tréleren szállított luxus Range Roverekből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]