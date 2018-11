Az elavult, lepusztult budai kórházat egyszer már bezárásra ítélték. Aztán most kiderült, mégis szuperkórház lehet.

A Népszava azt írja, az egészségügyben járatos körökben általános meglepetést váltott ki a kormányszóvivő minapi bejelentése, miszerint a Budapestet – a kormányzati ígéretek szerint – ellátó három szuperkórházhoz hozzácsapnak meg egyet, és azt az ezer sebből vérző Szent János Kórházból fejlesztik.

A Szent János Kórház sorsáról számtalan tervezet született eddig is, a legújabbnak éppen az önkormányzati választások adnak aktualitást, ugyanis a napilap szerint a kormányzati döntés hátterét ismerők most azzal magyarázzák a váratlan bejelentést, hogy a területen működik egy erős lobbicsoport, és az általuk szállítható szavazatokra apellálva irányítottak át félmilliárdot a fejlesztés tervezésére. Ezen a környéken érdekelt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, aki a körzet országgyűlési képviselője, Pokorni Zoltán, aki ismét indul a hegyvidéki önkormányzat polgármesterségéért, és a Szent János Kórház ellátási körzetéhez tartozik a 4. számú választókerület is, a melynek országgyűlési képviselője Varga Mihály pénzügyminiszter.

A Népszava szerint már egy tavaly nyári kormányhatározatban is szerepel az a kereken félmilliárdos összeg, amit most – mint új forrást – a tervezés fedezeteként jelentettek be. Igaz, akkor ezt az összeget még az intézmény labordiagnosztikai szolgáltatásainak fejlesztésére, MRI és más nagy értékű gépek beszerzésére szánták.

A Szent János szuperkórházasítása ellen korábban is sok minden szólt, például hogy nehezen megközelíthető, nem vezet négysávos út az ellátóhelyig, valamint az is, hogy az évtizedek óta fel nem újított pavilonrendszerű épületeiben nem lehet korszerű, gazdaságos ellátást telepíteni. De helyben 11 ezer szavazóról beszélünk.