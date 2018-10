Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és a Volánbusznak a megrendelt 180 csuklóst. Október 8-ától a cég felelős vezetője az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. felszámolóbiztosa. ","shortLead":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és...","id":"201843_ikarus_egyedi_felszamolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207d84e-4dd9-40ba-87e3-7ab215fef8ee","keywords":null,"link":"/kkv/201843_ikarus_egyedi_felszamolas","timestamp":"2018. október. 27. 16:50","title":"Felszámolják a buszt (időre) gyártani nem képes Ikarus Egyedit, amely a naptárat sem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kkv","description":"Állami milliárdokkal kistafírozva gyűri maga alá a tokaji borvidéket a kormányfő milliárdos barátja. Mészáros Lőrinc ott folytatja, ahol Orbán Viktor a kétezres évek elején kényszerűen félbehagyta.","shortLead":"Állami milliárdokkal kistafírozva gyűri maga alá a tokaji borvidéket a kormányfő milliárdos barátja. Mészáros Lőrinc...","id":"201839__tokajhegyalja__orban_akarata__meszaros_kozpenze__dulore_viszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81f4f79-44c9-41fa-8a99-751fad7a8be8","keywords":null,"link":"/kkv/201839__tokajhegyalja__orban_akarata__meszaros_kozpenze__dulore_viszik","timestamp":"2018. október. 27. 07:30","title":"„Lassan enyém az egyetlen olyan ház a soron, amelyik nem Mészáros Lőrincé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták a kötelező oltásokat. Nem csoda, hogy az országban újra támad a kanyaró, amely másutt is szedi áldozatait. Ha egy bizonyos arány alá megy a beoltottak aránya, annak csúnya következményei lehetnek.","shortLead":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták...","id":"201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05b094b-4e8d-4676-b8da-b1e0b267be31","keywords":null,"link":"/vilag/201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","timestamp":"2018. október. 28. 12:30","title":"Az orosz trollok is beszálltak az oltásellenes háborúba, Olaszország már elesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bac2b5-a0e2-48af-804f-075a1c246dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20181028_2Rule_nemcsak_bolt_nincs_a_mezeket_sem_lehet_kapni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55bac2b5-a0e2-48af-804f-075a1c246dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ecd299-12b0-4388-966b-526a665f470a","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_2Rule_nemcsak_bolt_nincs_a_mezeket_sem_lehet_kapni","timestamp":"2018. október. 28. 11:22","title":"2Rule: nem csak bolt nincs, neten sem lehet a mezeket kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","shortLead":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","id":"20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71d9420-c56b-4a8c-85ce-6ccd796faab1","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","timestamp":"2018. október. 28. 17:38","title":"Áram ütött agyon hét elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – mondja Filippov Gábor politológus, aki szerint a politika nemcsak követi, alakítja is a valóságot, s ebben nincs vetélytársa a Fidesznek. Interjú.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f46b47-a8e1-4364-87c0-688ddfcf2eb6","keywords":null,"link":"/itthon/201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","timestamp":"2018. október. 28. 09:30","title":"\"Csűrhetjük, csavarhatjuk, de a pártok helyett senki sem fogja legyőzni a Fideszt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","shortLead":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","id":"20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c093210-e68a-460b-aac0-02e0c53a1821","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","timestamp":"2018. október. 28. 09:25","title":"Videó: Rendőrt vertek, botrányosan viselkedtek a Hertha-szurkolók Dortmundban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","shortLead":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","id":"201843_hableanyok_es_hablegenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028f284-0724-4a87-9068-bae610d8e559","keywords":null,"link":"/kkv/201843_hableanyok_es_hablegenyek","timestamp":"2018. október. 27. 09:00","title":"Nem mese ez, hanem szemérmetlen lehúzás. Vagy befektetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]