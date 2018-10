Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1224c5a6-eed9-44b9-9336-4aa89e32335a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az államfő floridai látogatásán tárgyalt erről a miami polgármesterrel.","shortLead":"Az államfő floridai látogatásán tárgyalt erről a miami polgármesterrel.","id":"20181026_Uj_konzulatus_nyit_a_kormany_Miamiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1224c5a6-eed9-44b9-9336-4aa89e32335a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7040cb-f8ba-405d-bece-29b688413938","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Uj_konzulatus_nyit_a_kormany_Miamiban","timestamp":"2018. október. 26. 20:15","title":"Új konzulátus nyit a kormány Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b7539c-2fb9-416f-9d40-cdd35a09d9ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassítás nélkül rohant bele az előtte álló kamionba a román határ közelében egy kisbusz tavaly nyáron, a tragédiában három ember meghalt. A férfi könnyeivel küszködött a bíróságon, de hiába, két és fél év börtönre ítélték.","shortLead":"Lassítás nélkül rohant bele az előtte álló kamionba a román határ közelében egy kisbusz tavaly nyáron, a tragédiában...","id":"20181025_44_orat_vezetett_a_tragikus_balesetet_okozo_sofor_nem_kerulhette_el_a_bortont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b7539c-2fb9-416f-9d40-cdd35a09d9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a931b6-97ed-44fa-8e19-c9901628a80e","keywords":null,"link":"/elet/20181025_44_orat_vezetett_a_tragikus_balesetet_okozo_sofor_nem_kerulhette_el_a_bortont","timestamp":"2018. október. 25. 21:11","title":"44 órát vezetett a tragikus balesetet okozó sofőr, nem kerülhette el a börtönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Totális tévedésnek nevezte a Twitteren a The New York Times információját Donald Trump, mely szerint az elnök kizárólag iPhone-okat hajlandó használni, fittyet hányva ezzel a biztonságra. Trump csak azt felejtette el, hogy a mikroblog jelzi, miről írja a posztokat. ","shortLead":"Totális tévedésnek nevezte a Twitteren a The New York Times információját Donald Trump, mely szerint az elnök kizárólag...","id":"20181026_donald_trump_twitter_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8394bd59-d512-433e-a82b-7b92aafac1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_donald_trump_twitter_kina_oroszorszag_lehallgatas_mobiltelefon_iphone","timestamp":"2018. október. 26. 09:03","title":"Ekkorát még talán soha nem bakizott Trump, mint egy csütörtöki Twitter-üzenetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96caf91-b76e-46aa-a93b-0329aa358a15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zeneszámok hozzáadásának lehetőségével színesíti az oldalon megosztható tartalmakat a Facebook. Egy új szekciónak hála a felhasználók profiljukba ágyazott dallamokkal is kifejezhetik zenei ízlésüket. ","shortLead":"Zeneszámok hozzáadásának lehetőségével színesíti az oldalon megosztható tartalmakat a Facebook. Egy új szekciónak hála...","id":"20181026_facebook_zenehallgatas_lip_sync_live_adatlap_profil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d96caf91-b76e-46aa-a93b-0329aa358a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f9916b-ea90-404d-b9e1-e7a77050cf40","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_facebook_zenehallgatas_lip_sync_live_adatlap_profil","timestamp":"2018. október. 26. 11:03","title":"Új mező kerül az ön Facebook-profiljára is, ott lesz a zenék helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd3e0ab-075f-4da2-b638-5e4909aa0893","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Rengeteg autós összejövetel van Magyarországon, de a Cars & Coffee-n kívül egyiken sem jelenik meg több tucatnyi elképesztően drága és nagyon ritka csúcsjárgány.","shortLead":"Rengeteg autós összejövetel van Magyarországon, de a Cars & Coffee-n kívül egyiken sem jelenik meg több tucatnyi...","id":"20181027_ahol_mar_a_ferrari_is_unalmas_az_egyetlen_magyar_hiperauto_talalkozon_jartunk_koenigsegg_lamborghini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd3e0ab-075f-4da2-b638-5e4909aa0893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044143d4-c5ae-4bb8-adb1-6156c173d3fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_ahol_mar_a_ferrari_is_unalmas_az_egyetlen_magyar_hiperauto_talalkozon_jartunk_koenigsegg_lamborghini","timestamp":"2018. október. 27. 06:41","title":"Ahol már a Ferrari is unalmas: az egyetlen magyar hiperautó találkozón jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a749b12-41bc-460d-b809-c693f6234a1a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol Vidi az Európa Liga csoportkörének első fordulójában simán kapott ki házigazdaként, majd Londonban szoros meccsen veszített a Chelsea ellen. Thesszalonikiben azonban a csapat nagyon fegyelmezetten játszott, az első félidőben szerzett két gólt, a másodikban pedig megvédte előnyét. Ezzel három pontja van a csoportban.","shortLead":"A Mol Vidi az Európa Liga csoportkörének első fordulójában simán kapott ki házigazdaként, majd Londonban szoros meccsen...","id":"20181025_Gorogorszagba_mentek_elso_Elpontjaikert_a_fehervariak__PAOKMol_Vidi__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a749b12-41bc-460d-b809-c693f6234a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc271c8-aa75-413d-b85c-63f1dd7be358","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Gorogorszagba_mentek_elso_Elpontjaikert_a_fehervariak__PAOKMol_Vidi__ELO","timestamp":"2018. október. 25. 21:00","title":"Görögországba mentek első El-pontjaikért a fehérváriak : PAOK-Mol Vidi - 0-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181025_Emmanuel_Macron_A_jogallamisag_helyzete_Magyarorszagon_aggasztoan_alakul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9048e54-a744-4ee9-803a-87294e98b819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e937a789-b917-4382-a533-df3247fb1fe2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Emmanuel_Macron_A_jogallamisag_helyzete_Magyarorszagon_aggasztoan_alakul","timestamp":"2018. október. 25. 20:00","title":"Emmanuel Macron: A jogállamiság helyzete Magyarországon aggasztóan alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6876135-f576-4b6b-af5a-81577752a48b","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Tavaly csaknem minden negyedik örökbe fogadható gyerek külföldre került. Magyarországon ugyanis nem kellettek senkinek.","shortLead":"Tavaly csaknem minden negyedik örökbe fogadható gyerek külföldre került. Magyarországon ugyanis nem kellettek senkinek.","id":"201843__orokbeadas_kulfoldre__bent_rekedtek__eloiteletek__hazat_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6876135-f576-4b6b-af5a-81577752a48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce143d9c-089b-4f28-81bb-a5b01e8ba6c3","keywords":null,"link":"/itthon/201843__orokbeadas_kulfoldre__bent_rekedtek__eloiteletek__hazat_hazat","timestamp":"2018. október. 27. 10:00","title":"Örökbeadás külföldre: a gyereknek szerencse, de jól mutatja a magyar gyerekvédelem csődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]