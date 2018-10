Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e23e3628-e93b-431e-8539-4fd68f787930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig komoly tervet hoztak össze a betörésre. ","shortLead":"Pedig komoly tervet hoztak össze a betörésre. ","id":"20181016_Padlo_bontas_betores_lopas_rendorseg_pancelszekreny_penzvalto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23e3628-e93b-431e-8539-4fd68f787930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda9eb42-b2a4-428c-a326-e3ae427eecfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Padlo_bontas_betores_lopas_rendorseg_pancelszekreny_penzvalto","timestamp":"2018. október. 16. 10:56","title":"Még a padlót is megbontották, hogy lophassanak, de megszólalt a riasztó és megijedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el a közbeszerzésen elnyert munkákat. ","shortLead":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el...","id":"20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89e1bbe-191c-4bd1-aec3-e000b154373d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","timestamp":"2018. október. 16. 09:12","title":"96 milliárdos felárral dolgoztak Mészárosék cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóslista hónapok óta nem változik.","shortLead":"Az adóslista hónapok óta nem változik.","id":"20181015_Ev_vegere_60_milliard_forint_tartozasuk_lesz_a_korhazaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d66a406-289f-4d9b-bff4-705a807b7a65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Ev_vegere_60_milliard_forint_tartozasuk_lesz_a_korhazaknak","timestamp":"2018. október. 15. 16:08","title":"Év végére 60 milliárd forint tartozásuk lesz a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce933764-f918-4f0d-bfd8-7d99d0fdb6ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több legendás mediterrán településre közvetlen veszélyt jelent a klímaváltozás.","shortLead":"Több legendás mediterrán településre közvetlen veszélyt jelent a klímaváltozás.","id":"20181017_Velencet_elmossa_az_emelkedo_tengerszint_nehany_evtized_mulva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce933764-f918-4f0d-bfd8-7d99d0fdb6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa837aa-9f3d-48c8-ab70-dc218e79ad30","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Velencet_elmossa_az_emelkedo_tengerszint_nehany_evtized_mulva","timestamp":"2018. október. 17. 08:53","title":"Velencét elmossa az emelkedő tengerszint néhány évtized múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder János kedd este már alá is írta, így a szerdától kötött szerződésekre már nem jár állami támogatás. Kivéve, ha visszadátumozzák azokat. ","shortLead":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder...","id":"20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043ec537-51ef-4c55-981a-909c920edf37","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","timestamp":"2018. október. 17. 10:56","title":"\"Fontos, mi tegnap találkoztunk!\" - ezerrel trükköznek a lakástakarék szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","shortLead":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","id":"20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfb16c6-0ef7-4cdc-851b-f65bc32bac7b","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","timestamp":"2018. október. 16. 14:26","title":"Ez elég menő lesz: élőben lehet követni Rembrandt Éjjeli őrjáratának a restaurálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c1c625-777a-4741-a5d6-e7f9d83a28a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Olyan országban szeretnénk élni, kutatni, tanítani, amely nem ellenségnek, hanem értéknek tekinti a magyar tudományos intézetekben és műhelyekben folyó munkát.\" Az ELTE Társadalomtuományi Karának doktoranduszai közül tiltakozik kéttucatnyi a genderszak megszüntetése ellen.","shortLead":"\"Olyan országban szeretnénk élni, kutatni, tanítani, amely nem ellenségnek, hanem értéknek tekinti a magyar tudományos...","id":"20181017_Netan_egesz_egyetemek_jutnak_hasonlo_sorsra__doktoranduszok_tiltakoznak_a_genderszak_megszuntetese_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86c1c625-777a-4741-a5d6-e7f9d83a28a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c80dc8-25d3-463b-af6a-b8fd145040f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Netan_egesz_egyetemek_jutnak_hasonlo_sorsra__doktoranduszok_tiltakoznak_a_genderszak_megszuntetese_ellen","timestamp":"2018. október. 17. 11:58","title":"\"Netán egész egyetemek jutnak hasonló sorsra\" – doktoranduszok tiltakoznak a genderszak megszüntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","shortLead":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","id":"20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea20197c-9dba-4cf5-9389-2dc931bfd2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","timestamp":"2018. október. 16. 06:53","title":"Egy részeg állt be forgalmat terelni, miután a pizzásautó belerohant a gyrososba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]