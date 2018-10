Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt emlegetve reklámozta a mobilt az elmúlt több mint egy évben, az elő tesztek szerint viszont nem sikerült túl jól a dolog. Annyira egészen biztosan nem, hogy 370 ezer forintot megérjen a dolog.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt...","id":"20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461bb7ad-6aca-43fd-99e3-f3115b8fb03b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 29. 20:03","title":"Az év bukása lesz? Sokat ígért, de keveset adhat a holografikus kijelzős mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af8f25a-8d86-416e-a97f-643cf8f0e10d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mintegy 150 járatot kellett vasárnap is törölni a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren, mivel továbbra is súlyos zavarok vannak a csomagkezelők folytatódó sztrájkja miatt.","shortLead":"Mintegy 150 járatot kellett vasárnap is törölni a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren, mivel továbbra is súlyos...","id":"20181028_18_ezer_utas_jaratat_toroltek_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af8f25a-8d86-416e-a97f-643cf8f0e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3fe2b3-00e9-44a3-bbcd-2f332a5cb2ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_18_ezer_utas_jaratat_toroltek_Brusszelben","timestamp":"2018. október. 28. 11:46","title":"18 ezer utas járatát törölték Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb982d20-7f78-4b32-990d-28a5cc3fc0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","timestamp":"2018. október. 28. 13:42","title":"Vajna Tímea kitörölte a magánrepülős posztjának velejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15edfce-9cb2-48f7-bae8-e2173a633bae","c_author":"Varga G. Gábor","category":"kkv","description":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban landolhat az első közforgalmú repülőgép.","shortLead":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban...","id":"201839__kecskemeti_repuloter__fapadosok__kenyelmes_mercedes__polgari_ertekrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15edfce-9cb2-48f7-bae8-e2173a633bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b47740-cf2c-494a-ac8f-15a40ae178fe","keywords":null,"link":"/kkv/201839__kecskemeti_repuloter__fapadosok__kenyelmes_mercedes__polgari_ertekrend","timestamp":"2018. október. 28. 10:30","title":"Milliárdokból fejlesztik a kecskeméti repteret, a Mercedes járhat vele igazán jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan vagyunk, akik a falusiakat képviseljük – mondta a miniszterelnök arra, hogy mi a Fidesz faluprogramja.","shortLead":"Sokan vagyunk, akik a falusiakat képviseljük – mondta a miniszterelnök arra, hogy mi a Fidesz faluprogramja.","id":"20181029_Orban_A_Fideszre_a_falusiak_szavaztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d75c98b-3768-4235-9ef4-04cacb8cd9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_A_Fideszre_a_falusiak_szavaztak","timestamp":"2018. október. 29. 17:00","title":"Orbán: A Fideszre a falusiak szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre kiadta a hivatalos listát, így pontosan tudni, milyen játékokra számíthatnak a vásárlók a cég hőskori konzoljának újrakiadott verziójánál. ","shortLead":"A Sony végre kiadta a hivatalos listát, így pontosan tudni, milyen játékokra számíthatnak a vásárlók a cég hőskori...","id":"20181029_sony_playstation_classic_konzol_jatek_grand_theft_auto_tekken_metal_gear_solid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a83ffe-0bcd-4ed7-91b4-6738df00e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_sony_playstation_classic_konzol_jatek_grand_theft_auto_tekken_metal_gear_solid","timestamp":"2018. október. 29. 21:03","title":"Csábító felhozatal: ezek a játékok lesznek elérhetők a PlayStation Classicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az éppen száz éve, 1918. október 28-án kitört őszirózsás forradalom az 1956-os párja. Mindkettőt a demokratikus szocializmus illúziója táplálta. Ezért lehet lelkesedni értük, és ezért nem lehet azonosulni velük. Legalábbis hazugság vagy öncsalás nélkül.","shortLead":"Az éppen száz éve, 1918. október 28-án kitört őszirózsás forradalom az 1956-os párja. Mindkettőt a demokratikus...","id":"20181028_1918_a_lehetetlen_forradalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61d42e1-847c-45b7-aab7-6c4ec0ded887","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_1918_a_lehetetlen_forradalom","timestamp":"2018. október. 28. 10:00","title":"1918: a lehetetlen forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27f40c5-9978-4844-b964-99e1459372a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ebek megtaníthatók arra, hogy kiszagolják a maláriával fertőzött embereket egy tanulmány szerint. ","shortLead":"Az ebek megtaníthatók arra, hogy kiszagolják a maláriával fertőzött embereket egy tanulmány szerint. ","id":"20181029_malaria_betegseg_korokozo_kutyak_szaglas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27f40c5-9978-4844-b964-99e1459372a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bdcedd-966c-49b2-b263-1c1bcc94e627","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_malaria_betegseg_korokozo_kutyak_szaglas","timestamp":"2018. október. 29. 22:07","title":"Kiszagolják a kutyák a világ egyik leghalálosabb betegségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]