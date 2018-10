Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.

Meg kell vizsgálni a Ryanair új üzletszabályzatát, mert jogellenes lehet, hogy Írországba küldik a reklamáló utasokat – mondta Vera Jourová, az EU jogérvényesülésért felelős uniós biztosa a Times szerint.

Több utas is azt jelezte az uniós szerveknek: megváltoztatták a légitársaság üzletszabályzatát, és beleírták azt is, hogy ha kártérítést szeretnének kérni a cégtől, akkor csakis az írországi bíróságokon indíthatnának pert.

A Ryanairnek egy hasonló ügye már volt a bíróság előtt. Tavaly őszig ugyanis úgy rendelkezett: bárhol is dolgozik egy alkalmazottja, jogi ügyekben az ír bíróságok dönthetnek. A légitársaság ezt azzal indokolja, hogy maga a cég oda van bejegyezve. A Belgiumban alkalmazott személyzet viszont azt nehezményezte, hogy az ír jog hátrányosabb számukra, mint a belga. Az Európai Bíróság viszont kimondta: a légitársaság bázisain dolgozók a bázis helye szerinti bírósághoz fordulhatnak munkaügyi perekben. Esetükben tehát a belga munkaügyi törvény az irányadó.

A Ryanairnél egyébként is baj van: sorra lépnek sztájkba az alkalmazottak, az üzemanyagárak emelkedtek, és az is egyre több pénzbe kerül, hogy a légitársaság megfeleljen az EU-s szabályoknak. Az ír légitársaság ki is adott egy figyelmeztetést a befektetőinek, amely szerint az éves profit 12 százalékkal lesz alacsonyabb, mint amire korábban számítottak.