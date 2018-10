Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16a3bfe9-c1db-45da-b779-bc60ab75a72c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatokat kis ketrecekben tartották, többüknek betegsége is volt. ","shortLead":"Az állatokat kis ketrecekben tartották, többüknek betegsége is volt. ","id":"20181029_Szornyu_korlmenyek_kozott_tartott_allatokat_mentettek_egy_alban_maganallatkertbol__videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a3bfe9-c1db-45da-b779-bc60ab75a72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae5ad6f-2d2f-43ee-b89f-9b28694aea41","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Szornyu_korlmenyek_kozott_tartott_allatokat_mentettek_egy_alban_maganallatkertbol__videok","timestamp":"2018. október. 29. 09:44","title":"Szörnyű körülmények között tartott állatokat mentettek egy albán magánállatkertből – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e998f5a1-6f60-450d-9cf3-763646996e13","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A következő két évben történelmi időket élünk, de ha nem lépünk, akkor ennek a bizonyos történelemnek az utolsó kellemes vagy elviselhető felvonásáról van szó. Ez derül ki a WWF természetvédelmi szervezet kedden kiadott Élő Bolygó Jelentéséből, amely több ijesztő adatot is közöl.","shortLead":"A következő két évben történelmi időket élünk, de ha nem lépünk, akkor ennek a bizonyos történelemnek az utolsó...","id":"20181030_wwf_elo_bolygo_jelentes_2018_termeszetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e998f5a1-6f60-450d-9cf3-763646996e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd39ed1-a220-4eaa-9b83-ece4b7f3dfb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_wwf_elo_bolygo_jelentes_2018_termeszetvedelem","timestamp":"2018. október. 30. 10:30","title":"Nem kérdés, hogy történelmi időket élünk – az a kérdés, lesz-e még folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak. Az ő élete négy percen múlt.","shortLead":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak...","id":"20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0d0a3f-dda6-4be6-ae2f-06644b78637f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","timestamp":"2018. október. 29. 08:14","title":"Négy percet késett a magyar holokauszttúlélő, így megúszta a pittsburghi mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi börtönét is megjárta miatta. Most az újabb generációnak kellene továbbvinnie ezt a testileg-lelkileg megterhelő szakmát.","shortLead":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi...","id":"20181029_kocsis_gyula_szucsmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce6942b-13c2-431a-afea-7b82b384247e","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_kocsis_gyula_szucsmester","timestamp":"2018. október. 29. 16:00","title":"\"Apám két évet ült egy bőrkabát miatt\" – 170 év családi küzdelmeiről mesél a szűcsmester ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak az eladósodottságukkal kapcsolatban.\r

","shortLead":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak...","id":"20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110c3436-34c2-41d7-9e27-28cce70ec676","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Arcfelismerő hazugságvizsgálóval szorongatnák meg ügyfeleiket a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c807a24c-d5a0-4e58-a0a5-77a2a439009d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja valakik átneveztek két megállót, és kiírták: Szabolcs visszavár! A rendőrök már kihallgatást is tartottak az ügyben. ","shortLead":"Néhány napja valakik átneveztek két megállót, és kiírták: Szabolcs visszavár! A rendőrök már kihallgatást is tartottak...","id":"20181029_felcsut_kisvasut_megallo_atnevezes_ketfarku_kutya_part_rendorseg_kihallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c807a24c-d5a0-4e58-a0a5-77a2a439009d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44364e3-c445-45d3-97e7-7d7654886940","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_felcsut_kisvasut_megallo_atnevezes_ketfarku_kutya_part_rendorseg_kihallgatas","timestamp":"2018. október. 29. 15:40","title":"Lecsapott a rendőrség a felcsúti kisvasút megtrollkodóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor az óvatlan sofőr vagy egy technikai probléma miatt egy autó önállóan megváltoztatja a helyét. ","shortLead":"Ilyen az, amikor az óvatlan sofőr vagy egy technikai probléma miatt egy autó önállóan megváltoztatja a helyét. ","id":"20181030_a_nap_fotoja_onallo_eletre_kelt_ez_a_budakalaszi_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d492a929-b127-40c2-a434-29decf2657d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_a_nap_fotoja_onallo_eletre_kelt_ez_a_budakalaszi_auto","timestamp":"2018. október. 30. 06:41","title":"A nap fotója: Önálló életre kelt ez a budakalászi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel csillagász, de senki nem hitt neki. Az ELTE kutatói szerint sikerült igazolniuk a felfedezést. ","shortLead":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel...","id":"20181029_elte_csillagasz_kordylewski_felho_porhold_naprendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f42389-ebba-495e-bc9e-a90820febda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_elte_csillagasz_kordylewski_felho_porhold_naprendszer","timestamp":"2018. október. 29. 17:30","title":"Bizonyítani tudták: az ELTE kutatói szerint tényleg porhold bujkál a Föld közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]