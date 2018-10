Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia főváros hat pályaudvarán a nemzeti vasúti társaság 550 hivatásos ellenőre, hasonló nagyságrendű rendőri erőkkel megerősítve, eddig példátlan méretű razziát tartott.","shortLead":"A francia főváros hat pályaudvarán a nemzeti vasúti társaság 550 hivatásos ellenőre, hasonló nagyságrendű rendőri...","id":"20181029_Pedagogiai_celzattal_vasaltak_be_25_millio_forintnyi_buntetest_egy_nap_alatt_a_parizsi_jegyellenorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3d94cc-824d-4d2b-a23d-e8a89e229da6","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Pedagogiai_celzattal_vasaltak_be_25_millio_forintnyi_buntetest_egy_nap_alatt_a_parizsi_jegyellenorok","timestamp":"2018. október. 29. 07:20","title":"Pedagógiai célzattal vasaltak be 25 millió forintnyi büntetést egy nap alatt a párizsi jegyellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő. A közelmúltban élesben is megmutatta, mire is jó valójában.","shortLead":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő...","id":"20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcd98f-411d-4ea1-bbfd-6777ea4f1bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","timestamp":"2018. október. 30. 13:03","title":"Nem úri huncutság, már életet is mentett: élesben vizsgázott az Apple Watch elesésérzékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","shortLead":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","id":"20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c812b-835a-4b4c-9066-cd724b8552f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","timestamp":"2018. október. 30. 11:49","title":"Hatalmasat emelt a kormány a honvédség létszámán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57eb6bf-cc5a-4e9d-8793-17589983f2df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Letértek a kijelölt útvonalról, és olyan sziklás helyre jutottak, ahonnan már semerre sem tudtak továbbmenni.","shortLead":"Letértek a kijelölt útvonalról, és olyan sziklás helyre jutottak, ahonnan már semerre sem tudtak továbbmenni.","id":"20181030_Magyar_turistak_rekedtek_a_Fogarasihavasokban_nyolc_oras_mentoakcioval_hoztak_le_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57eb6bf-cc5a-4e9d-8793-17589983f2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbffc9f-8219-4d01-8726-bbe3b3a2c6fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Magyar_turistak_rekedtek_a_Fogarasihavasokban_nyolc_oras_mentoakcioval_hoztak_le_oket","timestamp":"2018. október. 30. 09:39","title":"Magyar turisták rekedtek a Fogarasi-havasokban, nyolcórás mentőakcióval hozták le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ház előtt a döntés, a képviselők szavaznak majd Simonka György mentelmi jogáról. Videó.","shortLead":"A Ház előtt a döntés, a képviselők szavaznak majd Simonka György mentelmi jogáról. Videó.","id":"20181029_Dontott_a_mentelmi_bizottsag_felfuggeszthetik_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a0495e-d8b4-479f-af30-cddd6d752fda","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Dontott_a_mentelmi_bizottsag_felfuggeszthetik_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Döntött a szakbizottság, felfüggeszthetik a fideszes Simonka mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63ae37d-85b9-4e90-a3f1-22d8233d3d2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakály megbízatása idén év végén lejár, de újra pályázni akar a Veritas Intézet vezetésére. ","shortLead":"Szakály megbízatása idén év végén lejár, de újra pályázni akar a Veritas Intézet vezetésére. ","id":"20181029_Maradna_a_kormany_altal_letrehozott_intezete_elen_Szakaly_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d63ae37d-85b9-4e90-a3f1-22d8233d3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b6b38f-7122-4269-8818-675c0994bc7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Maradna_a_kormany_altal_letrehozott_intezete_elen_Szakaly_Sandor","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Maradna a kormány által létrehozott intézete élén Szakály Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","shortLead":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","id":"20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fa020-00df-444f-97cc-27d321b3e1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","timestamp":"2018. október. 29. 05:15","title":"A tengerbe zuhant egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","shortLead":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","id":"20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2af20-8b15-4229-b6b7-2817d14194fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 17:56","title":"Simonka: Jelentkeztem a hatóságoknál, készen állok megvédeni az igazamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]