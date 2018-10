Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két alkalommal is megerősítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága, hogy már nincs napirenden a pedagógusok munkaterhelésének kérdőíves vizsgálata.","shortLead":"Két alkalommal is megerősítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága, hogy már nincs...","id":"20181030_Fellelegezhetnek_a_tanarok_nem_vilagitjak_at_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a71721-e8f2-40ad-9cff-a394cd452fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Fellelegezhetnek_a_tanarok_nem_vilagitjak_at_oket","timestamp":"2018. október. 30. 08:28","title":"Fellélegezhetnek a tanárok: nem világítják át őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Saját költségre fizettek egy éjszakát egy négycsillagos hotelben azok a Ryanair-károsultak, köztük fiatal gyerekek, akik nem tudtak hazautazni a hétfő délelőtti menetrend szerinti géppel. Egyikük arról is beszélt a hvg.hu-nak, hogyan kellett az átázott ruhákat a reptéren a mosdóban szárítgatni, és hogyan omlottak össze a repülőtéren a kislányok.","shortLead":"Saját költségre fizettek egy éjszakát egy négycsillagos hotelben azok a Ryanair-károsultak, köztük fiatal gyerekek...","id":"20181030_Csak_erjunk_mar_haza__nem_ert_meg_veget_a_bergamoi_Ryanairhidegzuhany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca895d26-745b-4e82-908a-81fbcac966d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Csak_erjunk_mar_haza__nem_ert_meg_veget_a_bergamoi_Ryanairhidegzuhany","timestamp":"2018. október. 30. 14:41","title":"Ma is folytatódik a Ryanair által hátrahagyott magyar utasok kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség.","shortLead":"Egész Európában a légszennyezettség jelenti a legnagyobb egészségügyi veszélyt – erre jutott az Európai...","id":"20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb03ff3-672b-406a-8e22-83fbc6c96215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Otszazezer_europai_hal_meg_evente_annyira_rossz_a_levego","timestamp":"2018. október. 29. 12:10","title":"Ötszázezer európai hal meg évente, annyira rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége öt éve indult kocogni Soroksáron, amikor megtámadták. A feltételezett elkövetőt idén azonosította a rendőrség.","shortLead":"Mérhetetlen düh és elkeseredés uralja a mindennapjait Kardos Lajosnak, akinek a felesége öt éve indult kocogni...","id":"20181030_Kitalalt_a_soroksari_futono_gyilkosa_A_rendorseg_munkaja_minosithetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc9089-c209-4519-b1f6-9ec14188b511","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Kitalalt_a_soroksari_futono_gyilkosa_A_rendorseg_munkaja_minosithetetlen","timestamp":"2018. október. 30. 08:14","title":"Kitálalt a soroksári futónő özvegye: A rendőrség munkája minősíthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár eddig mindig azt mondta, hogy a pártvezetői és a kancellári poszt számára összefügg, de most úgy tudni, egyelőre maradna kancellár. A mandátuma lejárta után azonban visszavonulna. ","shortLead":"A kancellár eddig mindig azt mondta, hogy a pártvezetői és a kancellári poszt számára összefügg, de most úgy tudni...","id":"20181029_Betett_a_hesseni_valasztas_Merkelnek_nem_indul_ujra_a_CDU_vezeteseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2712f1aa-b8bf-4a3e-a105-f3dbd00ece5b","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Betett_a_hesseni_valasztas_Merkelnek_nem_indul_ujra_a_CDU_vezeteseert","timestamp":"2018. október. 29. 10:36","title":"Betett a hesseni választás Merkelnek, nem indul újra a CDU vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy évben Franciaország 40 ezer tonna cukrot adott el Kubának. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben Franciaország 40 ezer tonna cukrot adott el Kubának. ","id":"20181029_Egy_kommunista_mitosz_vege_cukorbehozatalra_szorul_Kuba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e7eea0-3de4-4459-b579-4fd21a29c72c","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Egy_kommunista_mitosz_vege_cukorbehozatalra_szorul_Kuba","timestamp":"2018. október. 29. 06:56","title":"Egy kommunista mítosz vége, cukorbehozatalra szorul Kuba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229801a-98c5-4b78-9697-9019f0707968","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Vásárláskor egyre válogatósabbak vagyunk. Jobban figyelünk arra, mi mennyi cukrot tartalmaz, van-e benne allergén anyag, gluténmentes-e vagy sem... De van még egy dolog, amire igencsak érdemes figyelni: hogy hol gyártották az adott élelmiszert. A Magyar Termék logót viselő áruk vásárlásával hatékonyan támogathatjuk a gazdaságot, ám van másik jó oldaluk is: nagyon ízletesek. Összegyűjtöttünk 9 olyan finomságot, amiből csak a magyar az igazi.","shortLead":"Vásárláskor egyre válogatósabbak vagyunk. Jobban figyelünk arra, mi mennyi cukrot tartalmaz, van-e benne allergén...","id":"spar_20181026_9_termek_amibol_csak_a_magyar_az_igazi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4229801a-98c5-4b78-9697-9019f0707968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196dcae2-80d3-4456-aa48-239cab1181ef","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181026_9_termek_amibol_csak_a_magyar_az_igazi","timestamp":"2018. október. 30. 07:30","title":"9 termék, amiből csak a magyar az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont olyan rendszert kellett kidolgozni, ami képes csökkenteni a hajtómű okozta extrém hatásokat.","shortLead":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont...","id":"20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74eedb-a7dd-4910-b101-7c5c787254ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","timestamp":"2018. október. 29. 18:03","title":"Videó: 1,7+ millió liter vizet locsolt szét a NASA 1 perc alatt, nagyon látványos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]