Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra. Katonai és nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában, amiért felelnie kell az LMP-s politikusnak. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra. Demeter Mártát lehülyézték a parlamentben, majd elvették tőle a szót. Sok gyerek is van a Bergamóban hazajutásra várakozók között. Újabb csapat magyart hagyott cserben a Ryanair. Rogán Cecília és Sarka Kata is részt vesz a Mikulásgyár szervezésében. A problémát végül megoldották a pilóták. Futóműhibás gép miatt volt kényszerhelyzet Ferihegyen. Kötelező körök október 23-án: letudva. Volt minden: tüntetés, tojásdobálás, rendőrök. Aztán a CEU-ügybe kicsit belealudt az ellenzék. Lehet, hogy az MSZP kitalált egy szemét dolgot, miközben Németh Szilárd megnézett egy kevés drótot. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója. Hervadt tüntetések között a szemét lehet a legnagyobb húzás. Szerdán véglegesítik a kérdéssort. Országos médiakampánnyal indul jövő héten a nyolcadik nemzeti konzultáció. Öt halottja van a balesetnek. A Leicester City megerősítette, hogy a klubtulajdonos meghalt a helikopterbalesetben. A pedofilokat viszont kizárná, és megtanulna a fiatalok nyelvén. Ferenc a melegeket is bevonná az egyházi életbe.