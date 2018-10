Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5cbe1d3-e22f-4d27-aacb-e7e7c7fc9bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy férfit és egy nő keresnek, a biztonsági kamera mindkettőjüket felvette.","shortLead":"A rendőrök egy férfit és egy nő keresnek, a biztonsági kamera mindkettőjüket felvette.","id":"20181029_Latta_ezt_a_ket_embert_Alaposan_elvertek_egy_biztonsagi_ort_a_WestEndben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5cbe1d3-e22f-4d27-aacb-e7e7c7fc9bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff70861-eaf1-44eb-a2aa-bf1c131ec13a","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Latta_ezt_a_ket_embert_Alaposan_elvertek_egy_biztonsagi_ort_a_WestEndben","timestamp":"2018. október. 29. 16:22","title":"Látta ezt a két embert? Alaposan elvertek egy biztonsági őrt a WestEndben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edabc3da-5ffb-432d-a4ac-c5c5d8255326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberben szavazták meg az uniós képviselők az új szerzői jogi irányelvet, amely a YouTube-vezér Susan Wojcicki szerint komoly fenyegetést jelent a legnépszerűbb videómegosztóra és a feltöltésekből élő tartalomgyárosokra. ","shortLead":"Szeptemberben szavazták meg az uniós képviselők az új szerzői jogi irányelvet, amely a YouTube-vezér Susan Wojcicki...","id":"20181031_youtube_susan_wojcicki_videos_tartalomgyartas_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edabc3da-5ffb-432d-a4ac-c5c5d8255326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf37a99-45d1-4a7a-aab7-cf7342ce7b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_youtube_susan_wojcicki_videos_tartalomgyartas_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","timestamp":"2018. október. 31. 08:03","title":"A YouTube vezetője figyelmeztet: rosszul járhatnak a netezők az új EU-s szabály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, adomány vagy célzott szolgáltatás címén adójogi kezelését is szigoríthatja. Ennek a tudnivalóit foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba...","id":"20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e55b0d-37e7-470c-ac93-ff058b7fe59c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","timestamp":"2018. október. 30. 08:58","title":"Újabb megszorítás jöhet a cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket, amelyeket főmunkaidőben kellett volna elvégezniük.","shortLead":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket...","id":"20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31870bb1-8bf1-4420-af28-2098db9b169e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","timestamp":"2018. október. 31. 09:28","title":"Több száz milliót síbolhattak el az igazságügyi orvosszakértők, az elnökük is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirendre akarták volna venni a helyi képviselők a mentelmi jogától megfosztott Simonka György ügyét, de a testület fideszes többsége ezt nem engedte.","shortLead":"Napirendre akarták volna venni a helyi képviselők a mentelmi jogától megfosztott Simonka György ügyét, de a testület...","id":"20181031_Oroshazan_nem_lehet_tema_Simonka_ugye_a_fideszes_kepviselok_nem_engedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2849cfa7-6148-4969-a674-f3a49705cbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Oroshazan_nem_lehet_tema_Simonka_ugye_a_fideszes_kepviselok_nem_engedik","timestamp":"2018. október. 31. 11:30","title":"Orosházán nem lehet téma Simonka ügye, a fideszes képviselők nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Saját költségre fizettek egy éjszakát egy négycsillagos hotelben azok a Ryanair-károsultak, köztük fiatal gyerekek, akik nem tudtak hazautazni a hétfő délelőtti menetrend szerinti géppel. Egyikük arról is beszélt a hvg.hu-nak, hogyan kellett az átázott ruhákat a reptéren a mosdóban szárítgatni, és hogyan omlottak össze a repülőtéren a kislányok.","shortLead":"Saját költségre fizettek egy éjszakát egy négycsillagos hotelben azok a Ryanair-károsultak, köztük fiatal gyerekek...","id":"20181030_Csak_erjunk_mar_haza__nem_ert_meg_veget_a_bergamoi_Ryanairhidegzuhany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca895d26-745b-4e82-908a-81fbcac966d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Csak_erjunk_mar_haza__nem_ert_meg_veget_a_bergamoi_Ryanairhidegzuhany","timestamp":"2018. október. 30. 14:41","title":"Ma is folytatódik a Ryanair által hátrahagyott magyar utasok kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","shortLead":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","id":"20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696636fb-f335-4e17-9ed3-30f3262d7a61","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","timestamp":"2018. október. 29. 17:36","title":"Orbán Lázár cigibetiltó javaslatáról: \"Én a szabadság oldalán állok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","shortLead":"A robbanás Tunisz forgalmas részén történt, egy nő követte el. ","id":"20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eacacb22-34c6-42fd-8ee2-ba659d9f0444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0f8ee9-4527-456c-8aca-9ec78400e3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Ongyilkos_merenylo_robbanthatott_Tunezia_fovarosaban","timestamp":"2018. október. 29. 15:24","title":"Öngyilkos merénylő robbanthatott Tunézia fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]