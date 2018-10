Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki mostanáig nem tudott állást találni, az tényleg nagy bajban lehet. Szinte nem tud már hova csökkenni a munkanélküliség, az egy hónappal korábbihoz képest nőtt is a ráta. Eközben egyre többen hagyják ott a közmunkát.","shortLead":"Aki mostanáig nem tudott állást találni, az tényleg nagy bajban lehet. Szinte nem tud már hova csökkenni...","id":"20181030_Veget_er_a_munkanelkuliseg_csokkenese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fea7f6-73c7-4444-8943-6445934883e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Veget_er_a_munkanelkuliseg_csokkenese","timestamp":"2018. október. 30. 09:16","title":"Véget ér a munkanélküliség látványos csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e5ae1-99c7-4e9a-9466-879b4a361aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint háromezer méteres mélységben bukkantak a tudósok egy polipóvodára, ahol mintegy ezer nőstény vigyázta a tojásait. ","shortLead":"Több mint háromezer méteres mélységben bukkantak a tudósok egy polipóvodára, ahol mintegy ezer nőstény vigyázta...","id":"20181030_Video_Ezres_letszamu_polipovodat_talaltak_a_tengerfeneken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=033e5ae1-99c7-4e9a-9466-879b4a361aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3747ad44-b649-40a4-b0a7-887e7e2fcf85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Video_Ezres_letszamu_polipovodat_talaltak_a_tengerfeneken","timestamp":"2018. október. 30. 15:55","title":"Videó: Hatalmas polipóvodát találtak a tengerfenéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de a jövőben újra indulnak.","shortLead":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de...","id":"20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652c363b-5181-4abf-9ef1-e5be79e015b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 10:50","title":"Csak részben menekülnek meg a veszteséges kereskedelmi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04cd1be-07e9-4ea1-90ba-17da3af35c15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izomautó hamarosan érkező új változatában akár négyen is a legnagyobb kényelemben utazhatnak majd.","shortLead":"Az izomautó hamarosan érkező új változatában akár négyen is a legnagyobb kényelemben utazhatnak majd.","id":"20181031_4ajtos_ford_mustang_amerikai_valasz_a_porsche_panamerara_biturbo_v8_izomauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04cd1be-07e9-4ea1-90ba-17da3af35c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9d136-30b8-4a28-b2b1-dce0da7a89fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_4ajtos_ford_mustang_amerikai_valasz_a_porsche_panamerara_biturbo_v8_izomauto","timestamp":"2018. október. 31. 11:21","title":"4-ajtós Ford Mustang, amerikai válasz a Porsche Panamerára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már nincsen Lightning-csatlakozó, USB-C-re cserélte az Apple. Bemutatták az Apple történetének legvékonyabb iPadjeit.","shortLead":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már...","id":"20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd7845-7f4d-4422-ae06-86dbdf94e23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","timestamp":"2018. október. 30. 18:23","title":"Megtörtént, amit alig hittünk: lecserélte az Apple a Lightning-csatlakozót az új iPadjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A detonáció okozta sérülésekbe a merénylő belehalt, az FSZB három alkalmazottja pedig megsérült.","shortLead":" A detonáció okozta sérülésekbe a merénylő belehalt, az FSZB három alkalmazottja pedig megsérült.","id":"20181031_Orosz_titkosszolgalati_robbantas_a_tettes_elore_szolt_az_anarchistaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26896b9d-f334-4c1d-be59-79b8595ad39d","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Orosz_titkosszolgalati_robbantas_a_tettes_elore_szolt_az_anarchistaknak","timestamp":"2018. október. 31. 13:43","title":"Orosz titkosszolgálati robbantás: a tettes előre szólt az anarchistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","shortLead":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","id":"20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc03f77-908e-4a89-8b12-9db22f3c0815","keywords":null,"link":"/sport/20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","timestamp":"2018. október. 29. 18:44","title":"Vizsgálat indul a bokszszövetségben a rongyrázós ifi-vb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford Mustang sportkocsi.","shortLead":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford...","id":"20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111ae248-6727-4ba0-ac1e-0ecfcd00ec6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","timestamp":"2018. október. 31. 13:21","title":"VelociRaptor: 750+ lóerős dinoszaurusz pickup az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]