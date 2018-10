Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentelmi bizottság is ezt javasolta. Polt Péter legfőbb ügyész korábban a Fidesz politikusának kiadását kérte. Simonka is igennel szavazott arra, függesszék fel mentelmi jogát. Ez a Fidesz frakciófegyelme.","shortLead":"A mentelmi bizottság is ezt javasolta. Polt Péter legfőbb ügyész korábban a Fidesz politikusának kiadását kérte...","id":"20181029_Felfuggesztettek_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c383a12-a718-4399-9f6e-9b4fc9a0c6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Felfuggesztettek_a_fideszes_Simonka_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. október. 29. 14:35","title":"Felfüggesztették a fideszes Simonka mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 30 éves Csík Zenekar és a Harminc év napsütés című regény írója, Grecsó Krisztián egy napra elvonultak egy egri borospincébe, hogy együtt írjanak egy új dalt. Egy új dalt, ami ott és akkor születik meg. Szabó Attila szerzeményére, Grecsó tollából a Csík Zenekar jubileumi dala megszületett, az első közös dal születésének kulisszatitkait Lévai Balázs rendező egy különleges kisfilmben is megörökítette.","shortLead":"A 30 éves Csík Zenekar és a Harminc év napsütés című regény írója, Grecsó Krisztián egy napra elvonultak egy egri...","id":"20181030_Grecso_Krisztian_Csik_Zenekar_dal_harminc_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cf6b19-067b-40cc-80b6-3122a0e36723","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Grecso_Krisztian_Csik_Zenekar_dal_harminc_ev","timestamp":"2018. október. 30. 15:44","title":"Megjelent Grecsó Krisztián és a Csík Zenekar első közös dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont olyan rendszert kellett kidolgozni, ami képes csökkenteni a hajtómű okozta extrém hatásokat.","shortLead":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont...","id":"20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74eedb-a7dd-4910-b101-7c5c787254ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","timestamp":"2018. október. 29. 18:03","title":"Videó: 1,7+ millió liter vizet locsolt szét a NASA 1 perc alatt, nagyon látványos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","shortLead":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","id":"20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1726ec-3f28-43f2-af29-910940cc349b","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","timestamp":"2018. október. 29. 22:01","title":"Autófeltörőkre és zsebtolvajokra is számítani lehet a temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csomagot még hétfőn postázzák a képviselőnek, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.","shortLead":"A csomagot még hétfőn postázzák a képviselőnek, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.","id":"20181029_A_Momentum_segit_dohanyt_es_borotvakremet_kuldenek_Simonkanak_a_koltozeshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31462a12-1537-4204-8639-3cf35fab6cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_A_Momentum_segit_dohanyt_es_borotvakremet_kuldenek_Simonkanak_a_koltozeshez","timestamp":"2018. október. 29. 15:45","title":"A Momentum segít: dohányt és borotvakrémet küld Simonkának a „költözéshez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4bfa89-5d3e-4e14-ba26-16e30d601ffb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181029_Laszlo_Zsolt_Szineszekbol_nem_csinalnek_enekkart_mert_az_pont_nem_az_egyenieskedesrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4bfa89-5d3e-4e14-ba26-16e30d601ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde262b7-1368-42d8-adf9-eeec99692e81","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Laszlo_Zsolt_Szineszekbol_nem_csinalnek_enekkart_mert_az_pont_nem_az_egyenieskedesrol_szol","timestamp":"2018. október. 29. 12:44","title":"László Zsolt: „Színészekből nem csinálnék énekkart, mert az pont nem az egyénieskedésről szól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra. Katonai és nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában, amiért felelnie kell az LMP-s politikusnak.","shortLead":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra...","id":"20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5721989-1b2a-4eb5-815d-b23b2e373f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","timestamp":"2018. október. 29. 14:25","title":"Demeter Mártát lehülyézték a parlamentben, majd elvették tőle a szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pénzügyminisztérium közérdekű adatigénylése nyomán árulták el: a boltosok több mint kétharmada szabályt sértett.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium közérdekű adatigénylése nyomán árulták el: a boltosok több mint kétharmada szabályt sértett.","id":"20181030_Feketemunka_kifizetetlen_potlek_keso_fizetes__ilyen_a_bolti_dolgozok_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea8559-aceb-4dbe-9505-7c2ac7f63c0e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Feketemunka_kifizetetlen_potlek_keso_fizetes__ilyen_a_bolti_dolgozok_helyzete","timestamp":"2018. október. 30. 09:49","title":"Feketemunka, kifizetetlen pótlék, késő fizetés – ilyen a bolti dolgozók helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]